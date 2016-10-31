Сергей Марков: «Почему победит Дональд Трамп»

Миллиардер возглавил борьбу трудовой Америки против истеблишмента



Фото Gage Skidmore с сайта wikimedia.org

Основная причина победы Дональда Трампа заключается в том, что он расшевелил миллионы людей, которые уже и не верили, что когда-то их голос будет что-то значить. Главный парадокс в том, что Дональд Трамп, миллиардер, который возглавил мирную революцию трудовой Америки против истеблишмента. Реднеки в Америке – это синоним «ватника», и они голосуют за Трампа (rednecks – люди с красной от загара шеей, занятые физическим рудом).

Большинство американцев очень недовольно не конкретными кандидатами, оно недовольно тем истеблишментом США, который, как считается, захватил слишком много власти и ведет Америку не туда. В свое время и голосование за Барака Обаму было голосованием против истеблишмента. Но, в конечном итоге, Обама предал своих избирателей и включился во многом в истеблишмент.

Нужно внимательно смотреть не только на схватку в финале Трамп-Клинтон, но и на то, кто вышел в полуфинал. Это уже почти забытые Круз и Сандерс, которых многие считают радикальнее Трампа. Но оба они тоже представители мирной революции против истеблишмента. Таким образом, трое из четырех финалистов, получившие поддержку избирателей, – это представители движения против истеблишмента.

В этот раз голосование будет не столько выбором между республиканцами и демократами, сколько голосованием за истеблишмент, в лице Хиллари Клинтон, либо против истеблишмента, в лице Дональда Трампа. Социология показывает преимущество в пользу Хиллари Клинтон. Однако даже социологи признают, что легко могут ошибиться, поскольку методики существующих опросов, которые были разработаны для оценки классического противостояния демократической и республиканской партий, не срабатывают для оценки противостояния истеблишмента и антиистеблишмента.

Примечательно, что вопреки прогнозам социологов, в ходе праймериз Трамп почти всегда получал больше голосов, а Хиллари Клинтон – меньше, чем предсказывали. Поэтому социологические опросы в Америке недостаточно надежны, чтобы точно предсказать результаты голосования. Нельзя отрицать, что слабость Трампа в том, что республиканцы расколоты и многие лидеры республиканцев будут голосовать за Хиллари. Но многие забывают, что демократы тоже расколоты.

При этом раскол республиканцев наверху, поэтому он хотя и очень заметен, но небольшой. А раскол демократов внизу, поэтому он, хотя и менее заметен, но значительно более серьезный, чем у республиканцев. Огромное количество голосовавших на праймериз за Сандерса настроены против истеблишмента, они уверены, что Хиллари Клинтон победила не честно, а украла голоса у Сандерса. Поэтому они будут голосовать за Дональда Трампа или просто не будут участвовать в выборах.

Есть еще один важный момент, связанный с Обамой. Дело в том, что в Америке обычно после двух сроков президентства идет смена партии, поскольку американцы хотят какого-то обновления. Исключениями были времена, когда США возглавляли великие президенты, такие как Теодор Рузвельт, Франклин Делано Рузвельт и Рональд Рейган. После их президентства побеждал представитель их партии.

Барак Обама является в очень скромную меру успешным президентом и точно никем не рассматривается как великий лидер, изменивший Америку. Поэтому можно спрогнозировать, что по обычной модели после двух сроков демократов власть должна перейти к республиканцу, которым является Дональд Трамп. Следующим важным фактором победы Трампа является феномен третьей партии.

Правило такое – если третий кандидат консерватор, типа Росса Перо, то он отбирает голоса у консервативного республиканского кандидата, что в свою очередь приводит к победе либерального демократического кандидата. Когда третьим кандидатом участвует более либеральный кандидат, типа Ральфа Нейдера, который отбирает голоса у либерального демократа и в результате побеждает консервативный республиканец Джордж Буш.

В этих выборах участвуют два сильных третьих кандидата. Представители либертарианской и зеленой партии. Оба они являются либералами и будут таким образом отбирать голоса у Хиллари Клинтон и работать в пользу Дональда Трампа. Может быть, главной причиной, которая дает реальный шанс Трампу на победу является то, что люди всё-таки голосуют не за политические программы, которых не знают, а за личности.

Дональд Трамп является яркой личностью, он действительно настоящий шоумен, в то время как Хиллари Клинтон не просто не яркая, а она, по всеобщему убеждению, физически больна и вряд ли сможет эффективно выполнять обязанности президента. Но самое главное – американцы считают её безусловной лгуньей.

Лично ей никто не верит. Все знают, что она лжет. Популярен анекдот про то, что Хиллари Клинтон солжет, даже читая меню ресторана. Те, кому не нравится Трамп, многие из них всё-таки не смогут преодолеть свою брезгливость и ненависть к вечно лгущей Клинтон.

Против Хиллари сыграет также то, что она является женой бывшего президента, поскольку это яркое выражение олигархичности истеблишмента. К тому же американцы помнят, что Джордж Буш младший, сын президента, оказался самым плохим президентом в истории США. И эти представители истеблишмента и президентских семей вызывают у многих американцев огромное раздражение. События осени так же стимулировали избирателей к поддержке Трампа.

Теракты в Америке, постоянные новости о терактах с Ближнего Востока, конечно же, играют в пользу Дональда Трампа, потому как именно он призывает к жесткости в борьбе с международным терроризмом, к сотрудничеству с Россией и со всеми странами в этой борьбе. Падение Клинтон в обморок и постоянная ложь ее штаба сделали ясным, что она тяжело больна. К тому же Хиллари Клинтон считается очень слабой в борьбе с террором.

Так, многие считают, что именно из-за ее халатности погиб посол США в Ливии, который отправлял ей бесконечные письма с просьбой о помощи, просил защиты, а она в течение многих дней игнорировала эти послания. Таким образом, рост мирового терроризма является фактором, который потенциально увеличивает число голосов в пользу Дональда Трампа. Суммируя, можно назвать два главных фактора, способствующих приходу Трампа на президентский пост.

Первый – это то, что США беременна революцией трудовой Америки против истеблишмента, взывающего ненависть десятков миллионов американцев. Второй заключается в том, что большинство считают Хиллари беспринципной лгуньей, не имеющей никаких взглядов и способной на любые нарушения морали и законов, чего американцы не хотели бы видеть у президента.