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Ку-клукс-клан высказался в поддержку Дональда Трампа

20:37 2.11.2016
Дональд Трамп. Стоп-кадр с видео на YouTube
Дональд Трамп. Стоп-кадр с видео на YouTube
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Американская ультраправая организация Ку-клукс-клан (ККК) в своем издании The Crusader высказалась в пользу миллиардера Дональда Трампа, как президента США. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Статью в поддержку трампа написал пастор Томас Робб, вынеся в заголовок девиз кандидата от республиканцев: «Сделаем Америку снова великой». Задавшись вопросом о причинах величия США, пастор объяснил его тем, что Америка изначально была «белой христианской республикой».

В комментарии WP Робб подчеркнул, что издание ККК официально не выступает в поддержку Трампа, но статья отражает энтузиазм, испытываемый редакцией по поводу возможного избрания президентом. Организации импонируют взгляды миллиардера на проблему мигрантов и его намерение закрыть границы страны для нелегалов.

В предвыборном штабе Трампа статью ККК раскритиковали, заявив, что она не отражает взглядов американцев, которые поддерживают миллиардера. Кроме того, подчеркнули, что сам Трамп осуждает любое проявление ненависти.

Президентские выборы в США намечены на 8 ноября. Согласно последним данным, Трамп и его соперница от демократов Хиллари Клинтон практически сравнялись по популярности.
  

Темы: США, Общественно-политическая жизнь за рубежом, СМИ в мире, Президентские выборы в США
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02.11.2016, 21:25
поддерживаю-

здравое решение! Удачи ККК!!!
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