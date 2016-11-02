Ку-клукс-клан высказался в поддержку Дональда Трампа

Американская ультраправая организация Ку-клукс-клан (ККК) в своем издании The Crusader высказалась в пользу миллиардера Дональда Трампа, как президента США. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Статью в поддержку трампа написал пастор Томас Робб, вынеся в заголовок девиз кандидата от республиканцев: «Сделаем Америку снова великой». Задавшись вопросом о причинах величия США, пастор объяснил его тем, что Америка изначально была «белой христианской республикой».

В комментарии WP Робб подчеркнул, что издание ККК официально не выступает в поддержку Трампа, но статья отражает энтузиазм, испытываемый редакцией по поводу возможного избрания президентом. Организации импонируют взгляды миллиардера на проблему мигрантов и его намерение закрыть границы страны для нелегалов.

В предвыборном штабе Трампа статью ККК раскритиковали, заявив, что она не отражает взглядов американцев, которые поддерживают миллиардера. Кроме того, подчеркнули, что сам Трамп осуждает любое проявление ненависти.

Президентские выборы в США намечены на 8 ноября. Согласно последним данным, Трамп и его соперница от демократов Хиллари Клинтон практически сравнялись по популярности.

