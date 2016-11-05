После выборов в Штатах может грянуть своя «цветная революция»

И неважно, кто победит 8 ноября – Трамп или Клинтон

Похоже, янки заигрались с «цветными революциями» в других странах. Теперь «майдан» грозит бумерангом вернуться за океан. Все больше тревожных сигналов поступает в последние дни. Не от доморощенных «кремлевских пропагандистов», нет, а с благословенного Запада.

СХЛЕСТНУЛИСЬ ДВЕ АМЕРИКИ

«В США идет холодная гражданская война» - озаглавлена статья в германском «Tagesspiegel». Ни больше, ни меньше! «Все чаще слышно, что в случае поражения республиканцев настанет время вооруженного сопротивления "коррумпированной системе". Некоторые американцы даже опасаются, что после выборов «холодная гражданская война» может перерасти в насилие, пусть даже сейчас это и кажется нереальным».

Перед уходом Обамы Штаты растерзаны как никогда, пишет германский же Focus. "Избирательная кампания переросла в вербальную гражданскую войну, американцы разделились на два враждебных лагеря."

О том, что в американском обществе царят "настроения, характерные для гражданской войны", пишет и швейцарская Neue Zuercher Zeitung. По данным Американской психологической ассоциации, из-за нынешней президентской гонки, одной из самых агрессивных и ужасных в США, от стресса страдает больше половины американцев. Их мучают приступы страха, гнева, кошмары. «Одни опасаются, что им придется сдать оружие и боятся за собственную безопасность, если к власти придет Клинтон. Другие представляют себе беспорядки по всей стране, если Трамп не признает результаты выборов».

ОПЯТЬ РУССКИЕ ВИНОВАТЫ?

Наиболее апокалиптический прогноз выдал американский блогер, писатель Майк Адамс: «Анализ сценариев по результатам выборов в США. С вероятностью в 95% улицы Америки утонут в крови!».

Сценарий №1. Трамп выигрывает (шансы – 75%)

А. (вероятность 10%): демократы воруют голоса избирателей в пользу Клинтон.

Нет никаких сомнений, пишет Адамс, что поддерживающие Трампа граждане Америки не признают "фальсификации" итогов выборов. Это может очень быстро перерасти в вооруженные беспорядки и сопротивление, мы будем наблюдать, как горожане маршируют по улицам и занимают ключевые правительственные здания с целью вооруженной революции против коррупции.

Б. (вероятность 60%): Обама объявляет победу Трампа недействительной, дескать, русские взломали сервера и подтасовали голоса в его пользу.

По мнению блогера, это наиболее вероятный исход выборов. Не зря же демократы заранее стали выступать с нелепыми утверждениями, будто "русские" работают с Викиликс, а Трамп - "марионетка Путина". Готовились, чтобы Обама мог признать победу Трампа недействительной. Несмотря на все разговоры среди демократов о том, что они любят и уважают демократию, простая истина заключается в том, что они глубоко ненавидят ее (и не доверяют ей). Нет практически никаких шансов, что Обама и Клинтоны добровольно уступят власть Дональду Трампу.

При таком варианте ад вырывается на свободу по всей стране, левые устраивают "полный террор", патриоты берут в руки оружие, чтобы защищать демократию от антиамериканских предателей в Вашингтоне, округ Колумбия.

С (вероятность 5%): демократы принимают победу Трампа и договариваются о мирной передаче власти.

Даже если Обама и Клинтоны признают свое поражение и согласятся, что Трамп - следующий Президент, либеральные избиратели сойдут с ума и начнут громить здания по всей Америке. Массовые беспорядки вспыхивают повсюду. Обама может использовать это, чтобы объявить в стране военное положение и отложить передачу власти Трампу (или возложит на него вину за все это насилие).

Сценарий № 2. Клинтон выигрывает (шансы – 25 %).

А (вероятность 20%): Трамп оспаривает законность результатов выборов.

Начнется с юридических процедур, но может быстро перерасти в военный переворот или восстание вооруженных граждан. Возмущенные американцы устраивают марш на Вашингтон, чтобы свергнуть коррумпированный режим.В этом случае нужно ожидать огромного кровопролития. Нет никаких сомнений, что примерно половина Америки просто не может и не будет принимать Хиллари Клинтон на посту президента. Она слишком коррумпирована, слишком зла и слишком опасна.

Б (вероятность 5%): Трамп соглашается с победой Хиллари.

Он признает, что Хиллари выиграла честно и справедливо (что представляется крайне маловероятным!), может публично призвать всех своих сторонников пойти на попятную и принять президентство Клинтон. Но даже тогда многие консерваторы и патриоты будут так злы, что могут решиться на свои собственные протесты.

В результате, предполагает блогер Майкл Адамс, есть только 5% шансов на мирный, ненасильственный исход этих выборов. Это прямое следствие крайней поляризации политических взглядов в США. Многие американцы понимают, что эти выборы - их последний шанс восстановить демократию, голосуя против коррумпированного истеблишмента.

Конечно, можно утверждать, что пресса просто нагнетает страсти, а блогер Адамс – и вовсе маргинал. Он известен в США как специалист по здоровому питанию, и нечего, дескать, со свиным диетическим рылом лезть в политический калашный ряд. Конспиролог нашелся…

ОБАМА ПОДГОТОВИЛСЯ К БЕСПОРЯДКАМ

- Но ситуация за океаном действительно серьезная, - считает доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН Владимир ШАЛАК. – Недаром Белый дом заранее начал подготовку к неблагоприятному для демократов развитию событий. 31 августа Обама вдруг призвал американцев готовиться к глобальным катастрофам. Типа ураганов, землетрясений, актов терроризма. Даже документ специальный подписал.

Мол, проверьте, граждане, свои страховки, сделайте аварийный запас продуктов, воды, лекарств на случай ЧП, подготовьте план экстренной связи, эвакуации, составьте опись ценных вещей…Это касалось и местных властей, бизнес- сообщества. С чего бы вдруг? Можно было бы списать документ на осеннюю непогоду и штормы в Атлантике. Но ураганы и смерчи обрушиваются на Америку каждый год, опасность терактов есть всегда, это не может быть поводом для конкретного призыва. Спрашивается, что же у них жуткое вот-вот грядет? Извержение Йеллоустоуна? Разлом Сан-Андреас? Биржевой крах? Восстание афроамериканцев, которых в последнее время все чаще отстреливают копы? Или реальная причина в прозвучавшем тогда из уст Трампа напоминании, что граждане США имеют право на защиту своих конституционных прав с помощью имеющегося у них оружия? Нарушение этих прав может произойти в том случае, заявил Трамп, если на президентских выборах демократы вновь сфальсифицируют результаты, как сделали это во время праймериз в нескольких штатах, включая Калифорнию и Нью-Йорк.

А 13 октября Обама оглашает новый указ, предписывающий населению готовиться в ближайшие четыре месяца уже к удару из… космоса.

- Неужто планета-убийца Нибиру замаячила на горизонте? Или десант инопланетян, которыми любит пугать Голливуд?

- Америке грозят солнечные вспышки, геомагнитные бури, утверждает Обама.

- Так они тыщи лет обрушиваются из космоса на головы землян, и ничего, как-то выживаем…

- А вот ближайшие четыре месяца эти вспышки и бури могут оказать катастрофическое воздействие на инфраструктуру Америки и всего мира, пугает Обама. Своим распоряжением Президент ввел режим чрезвычайной готовности к космическим катаклизмам на 120 дней. Специальные службы и население США должны быть готовы к полному отключению электричества, связи, подачи воды и другим последствиям, связанным с отсутствием электроэнергии. Координировать действия ведомств обороны, торговли, энергетики и НАСА в случае космического удара будет Белый дом. Напомню, что подготовка к любым катаклизмам включает приведение в повышенную готовность FEMA(аналог нашего МЧС), Национальной Гвардии и прочих силовых структур США.

Удивительное совпадение: эти 120 чрезвычайных дней приходятся как раз на выборы и время до инаугурации в январе следующего президента.

Похоже, что под маркой космической опасности Обама и его команда готовятся к катаклизмам земным. Социальным.

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО – РЕВОЛЮЦИЯ!

- Из области конспирологических домыслов дискуссия об угрозе надвигающейся гражданской войны в США перекочевала в публичную плоскость после того, как 27 октября респектабельная NewYorkTimesопубликовала статью «Некоторые сторонники Дональда Трампа угрожают революцией, если победит Хиллари Клинтон» - продолжает рассказ ученый Владимир Шалак. – Газета предупредила, что избиратели Трампа готовятся к маршу на Капитолий, чтобы не пустить туда Хиллари. Мол, они не верят, что выборы будут честными и готовы взять свои мушкеты и устроить настоящую революцию.

- Так уж и мушкеты?! Это ж оружие полуторавековой давности, времен знаменитой Гражданской войны Севера и Юга в США.

- Вот цитата: «Если Трамп проиграет, я достану мой мушкет» - бывший конгрессмен готов к настоящей революции.»

- Символичный намек на гражданскую войну получается…

- В социальных сетях начался шторм обсуждений грядущей революции. К ней готовятся оба противоборствующих лагеря, и это тем более опасно.

Чтобы представить накал страстей, я собрал более 4000 оригинальных сообщений из американского Твиттера со словом «революция» и фамилией хотя бы одного из кандидатов. Твиттер интересен тем, что в нем люди пишут короткие сообщения, реагируя на то, что происходит вокруг них здесь и сейчас. То, что думают. Выражают свою непосредственную реакцию. В этом его большая ценность.

- Голос народа!

- После обработки автоматически была построена сеть аккаунтов и связей между ними. Диаметр кружков пропорционален числу подписчиков аккаунта. Разными цветами выделены группы аккаунтов, которые тесно связаны между собой.

Изображение с сайта kp.ru

Группа аккаунтов голубого и сиреневого цвета – в основном сторонники демократа Берни Сандерса, проигравшего Хиллари выборы внутри партии. Красные и зеленые – сторонники Трампа. Упёртые сторонники Хиллари в обсуждении практически не участвовали.

- Почему?

- Это для меня загадка. Я думал, что они будут «мочить» Трампа в Твиттере за революцию. Но они молчат. А может, в реальной жизни и нет искренних сторонников Хиллари?

- А может, это вы их специально проигнорировали?

- Отбор твитов вела машина по ключевым словам. На карте видно, что эти люди практически не общаются друг с другом. Система сама собрала сторонников Сандерса слева и раскрасила их одним цветом. Получилось голубое облако. Правее от них сиреневый аккаунт NewYorkTimes. Газеты, где и появилась взрывная статья о революции. А еще правее – сторонники Трампа (зеленая и красная группы). Фактически сандерсят (так их уменьшительно называют за океаном) и трампистов связывает лишь то, что они читают NewYorkTimes. В то же время они практически одинаково отреагировали на угрозу гражданской войны. Переводы твитов, которые я привожу ниже, принадлежат как сандерсятам , так и трампистам. Особой разницы между ними нет. И те и другие готовы к революции против Хиллари. Никто не хочет видеть ее президентом. Это означает, что многие сторонники Берни Сандерса готовы поддержать Трампа.

ОСУШИТЬ БОЛОТО!

Хотя сам он вынужден теперь поддерживать ее, подчиняясь партийной дисциплине. Вот характерные твиты обладателей аккаунтов, которые я привел на диаграмме:

- «Революция будет: сторонники Трампа в Огайо поддерживают его вопреки всему».

- «Это РЕВОЛЮЦИЯ! Сторонники Трампа вышли на УЛИЦЫ Нью-Йорка, СКАНДИРУЯ «ОСУШИТЬ БОЛОТО!»

- «Хиллари – воплощение Антихриста. Она не любит американцев и наши убеждения. Пожалуйста, не сидите дома, позволяя ей победить».

- «Люби Его или Ненавидь Его: Трамп – это Революция Против Истеблишмента».

- «Я вижу, это уже происходит, массовые мошенничества на выборах! Уже происходит по всей стране. Трамп должен оспорить результаты выборов! Трамп революция».

- «Это больше не движение. Это РЕВОЛЮЦИЯ! Мы объединимся против правительственных помоев, закулисных сделок, коррупции, лжи, невыполненных обещаний. ГОЛОСУЙТЕ за ТРАМПА»

- «Бывший конгрессмен Республиканской ПАРТИИ призвал людей взять в руки оружие для революции, если Трамп проиграет»

- «Хиллари такая прогрессивная, она гарантирует, что ваши дочери имеют равные возможности умереть в славной войне с Россией! »

- «Трамп набирает огромный импульс, так же, как Рейган сделал это в 1980 году! Трамп революция»

- «Пряжки вверх: Обама с объединенным комитетом начальников штабов умоляет войска не присоединяться к революции против правительства после того, как Хиллари украдет выборы».

- «Демократы боятся народного ополчения во главе второй революции, если Хиллари станет президентом».

Масла в огонь подливают те, кто готов ждать от Хиллари любых пакостей. Это русский перевод с английского оригинала.

«Интернет взрывается от многочисленных сообщений очевидцев из всех уголков страны о перемещении многочисленных и весьма крупных военных конвоев, начался сбор нацгвардейцев, им приказано явиться в 3:30 утра в субботу утром, началась очень сильная и необычная активность на практически всех крупных военных базах во всех штатах США.

Конспирологи уже говорят, что готовится ужасный фальшфлаг (ложная атака) , чтобы отвлечь внимание общественности от катастрофической новости по поводу Хиллари Клинтон (заявление шефа ФБР про ее новые письма- Ред.) Если эти теоретики заговора правы, какой фальшфлаг может отвлечь внимание всей страны на неделю или две? Что-то огромное!

…Они могут быть готовы даже начать WW3 (Третью мировую войну – Ред.), чтобы отвлечь внимание и не загреметь в тюрьму? Некоторые люди не сомневались в этом ни секунды.

Пристегните ремни, мы не знаем точно, что происходит, но лучше убедитесь, что ваши запасы в порядке.»

- Не буду цитировать дальше. Каждый день приносит все новые и новые тревожные и абсурдные вести. Дошло до того, что директора ФБР обвинили в работе на Путина. Занавес.

А ЛЮДИ СПРАВЕДЛИВОСТИ ХОТЯТ…

- Судьбоносный вопрос - грянет все-таки «цветная революция» в США после 8 ноября?

- Лишь Господь Бог знает, будет там революция или нет. Но после выборов главные события только начнутся. Да, я уверен, что ломка политической системы в США неизбежна. Но будет ли при этом вооруженный штурм Капитолия, как 99 лет назад штурм Зимнего в России? Все, что я выше процитировал, - это ожидания революции в среде самих американцев. Им ее делать, а не нам. Вероятность вооруженных заварушек в разных местах США очень велика. Назовем мы это революцией или как-то иначе, сути дела не меняет. Революция – это переформатирование политического и экономического устройства страны, когда верхи больше не могут управлять по-старому, а низы не хотят. Именно это мы сегодня и наблюдаем. Революция – это не одномоментное действие, а растянутое во времени. Острая вооруженная борьба – один из ее элементов.

Можно ли было год назад предположить, что совсем скоро начнет обсуждаться вопрос об альтернативе коренного реформирования США или даже их распаде? Сегодня это уже в повестке дня.

Двадцать пять лет назад перестала существовать империя СССР. Для многих это было неожиданностью. Сегодня мы наблюдаем крушение могущественной империи США. Не важно, произойдет это в ноябре, через год или через два. Никакого могущества уже не хватит, чтобы остановить этот процесс. Механизм «цветных революций», запущенный с легкой руки США, прошелся по многим странам и теперь, набирая скорость, возвращается домой. Выборы еще не состоялись, а уже пошли упорные обвинения в их фальсификации. Это ж классический сценарий «цветной революции», испытать который на своей шкуре придется тем, кто преуспел в его распространении в других частях света.

- А виновата во всем, получается, Хиллари Клинтон?

- Наивно думать, что причина ненависти к Хиллари в том, что она использовала личный сервер для отправки служебной корреспонденции и тем нарушила правила секретности. Это всего лишь повод. Ее ненавидят потому, что она живой символ лживого и извращенного мироустройства, которое не приемлют здоровые американцы, готовые отстаивать свою правоту с оружием в руках. Трамп уже победил, потому что его сторонники более пассионарны и им есть что терять.

Нам в России тоже полезно сделать правильные выводы из происходящего в США. В 2004 и 2014 годах наши власти были напуганы событиями на Украине и предприняли определенные шаги к тому, чтобы ничего подобного у нас не повторилось. Изменения есть, но зачастую они либо половинчаты, либо непоследовательны. Необходимо устранить действительные причины, которые периодически вызывают справедливое возмущение граждан России.

- Справедливости народ хочет! Жаждет!

- В противном случае рано или поздно, но накопится критическая масса, и тогда самый незначительный повод вызовет лавину, остановить которую ни у кого уже не хватит сил.

Справка: Владимир Иванович Шалак, 61 год. Доктор философских наук. Ведущий научный сотрудник Института философии РАН. Создатель и руководитель проекта ВААЛ. Более 20 лет участвует в проведении контент-аналитических исследований по различным проблемам.

Автор: Евгений Черных