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Американцы отдали предпочтение туалетной бумаге с портретом Клинтон

21:07 6.11.2016
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Туалетная бумага с портретом кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон продается лучше, чем аналогичный товар с изображением ее соперника Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Post.

В то же время издание отмечает, что к Хеллоуину американцы покупали больше сувениров, так или иначе имеющих отношение к миллиардеру – парики, маски, футболки и тому подобное.

«Это потому, что он такой культовый. Он как Ким Кардашян от политики», - сказала корреспондентам менеджер одного из магазинов. Клинтон же она охарактеризовала как типичного скучного политика.

Издание Wired добавило, что туалетная бумага с изображением Трампа и Клинтон значительно опережает по популярности все прочие товары с портретами кандидатов в президенты.

Президентские выборы в США пройдут 8 ноября. Накануне СМИ сообщали, что разрыв между Трампом и Клинтон сократился до уровня статистической погрешности.
 

Темы: США, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Президентские выборы в США
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