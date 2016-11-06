Американцы отдали предпочтение туалетной бумаге с портретом Клинтон

Туалетная бумага с портретом кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон продается лучше, чем аналогичный товар с изображением ее соперника Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Post.

В то же время издание отмечает, что к Хеллоуину американцы покупали больше сувениров, так или иначе имеющих отношение к миллиардеру – парики, маски, футболки и тому подобное.

«Это потому, что он такой культовый. Он как Ким Кардашян от политики», - сказала корреспондентам менеджер одного из магазинов. Клинтон же она охарактеризовала как типичного скучного политика.

Издание Wired добавило, что туалетная бумага с изображением Трампа и Клинтон значительно опережает по популярности все прочие товары с портретами кандидатов в президенты.

Президентские выборы в США пройдут 8 ноября. Накануне СМИ сообщали, что разрыв между Трампом и Клинтон сократился до уровня статистической погрешности.

