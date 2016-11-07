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Саакашвили уйдет в отставку с поста губернатора Одесской области

14:43 7.11.2016
Михаил Саакашвили. Фото пользователя Flickr EPP
Михаил Саакашвили. Фото пользователя Flickr EPP
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Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили решил покинуть свой пост. Об этом он заявил на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

«Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки. Я не устану», — сказал он, отметив, что его противники не должны надеяться на то, что им удастся от него «избавиться».

«Я тот солдат, который идет сколько может, а потом столько, сколько надо. Сколько надо для полной победы и для того, чтобы избавить Украину от этой мрази, от этой коррупционной грязи, которая капитализирует на крови наших солдат, на жертвах Майдана, которая предала идею украинской революции», — добавил политик.

 Он подчеркнул, что единственной мотивацией его оппонентов является «набивать себе карманы, усиливать свой клан и окончательно ограбить Украину».
Ранее 7 ноября стало известно, что в отставку уходит глава Главного управления Национальной полиции в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.

Саакашвили занимал пост главы региона с мая 2015 года. Губернатор неоднократно выступал с критикой действующей власти. В частности, в апреле 2016 года он записал публичное обращение к президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявил, что ни одно обещание по реформам, данное после Майдана, не было выполнено.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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07.11.2016, 18:03
Остап

"Есть у ривалюции начааала
Нет у ривалюции канцааааааа!!!"(из песни)
07.11.2016, 17:19
Гы-гы- избавить Украину от этой мрази и грязи

А ты кто такой, какое отношение имеешь к Украине?
Дуй на историческую родину в комфортабельную камеру, самозванец!
07.11.2016, 16:35
Факт

Назревает новый антикоррупционный Майдан. Чиновники-взяточники и депутаты-коррупционеры достали всех. В лучшем случае будут досрочные выборы в Верховную Раду.
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