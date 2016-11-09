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Хиллари Клинтон признала свое поражение на выборах

10:47 9.11.2016
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Кандидат от демократов Хиллари Клинтон позвонила кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах. Об этом сообщает CNN.

Несмотря на то, что официальный подсчет голосов еще продолжается, на данную минуту нет никаких предпосылок для того, что Клинтон сможет перехватить инициативу. Для формальной победы Трампу осталось одержать победу в еще одном любом штате, в четырех из которых он лидирует со значительным отрывом после обработки большей части бюллетеней.

Агентство Associated Press также объявило о победе Трампа. Отмечается, что штаб Клинтон «в шоке и полностью раздавлен». Небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, который в реальном времени выводил на здании гигантское изображение хода голосования, в данный момент отображает больше фото Трампа с подписью "Президент США".

Между тем республиканцы остались недовольны тем, что Клинтон объявила, что не будет сегодня выступать с заявлением. По традиции проигравший должен признать итоги и призвать свой электорат сплотиться за новым лидером.

Темы: Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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09.11.2016, 12:28
Отец

Дай Бог чтобы это действительно было так- а то однажды один контрразведчик-Андропов-тоже всегда был русским, а на поверку оказался евреем, затеявшим операцию по развалу СССР.
Только подозрительно, почему вы сюда приплели татар-обычно это свойство присутствует как раз у маскирующихся- любителей переводить стрелки от себя на другие коренные народы России.
09.11.2016, 12:24
"Русские хаккеры"

"Этот день мы приближали как могли."
09.11.2016, 12:23
Держу пари

Родственников в ЧК, ОГПУ, НКВД у вас не было.
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