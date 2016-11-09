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Президент Франции подготовил поздравительное письмо только для Клинтон

15:45 9.11.2016
Фото с сайта peoples.ru
Фото с сайта peoples.ru
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Администрация президента Франции Франсуа Олланда приготовила лишь один вариант поздравительного письма победителю выборов в США — для Хиллари Клинтон, сообщает телерадиокомпания RTL.

Поздравление для соперника Клинтон — Дональда Трампа, который победил на выборах президента США, администрация Олланда заранее не написала.

Французские лидеры, отмечает RT, по традиции, поздравляют избранных президентов США с победой открытым письмом, а не в телефонном разговоре или поздравительной телеграммой.

Предполагается, что поздравление Трампу от Елисейского дворца «будет гораздо более сдержанным», чем приветственное послание, подготовленное для Клинтон.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп выиграл выборы президента США, прошедшие 8 ноября. До того, как стали известны предварительные результаты голосования, большинство опросов отдавали победу сопернице Трампа — кандидату от демократов Хиллари Клинтон.

Темы: США, Франция, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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09.11.2016, 18:00
кот Матроскин

Вся арт-тусовка деятелей исскств подскользнулась на этой же арбузной корке. Рассчитывали на победу Клинтон, и подгавкивали. Теперь придется срочно менять лицо.
09.11.2016, 17:33
ABCD

И тут Штирлиц понял, это был провал.
09.11.2016, 17:28
сибиряк

пролетел старикашкка крашенный,не на ту поставил...
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