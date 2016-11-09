Клинтон публично поздравила Трампа с победой на выборах

Хиллари Клинтон выразила разочарование исходом президентских выборов в США и публично поздравила республиканца Дональда Трампа с победой. Об этом сообщает Reuters.

Клинтон выразила надежду на то, что Трамп будет успешным президентом. Она призвала американцев отнестись к нему непредвзято и дать возможность проявить себя на посту главы государства. Клинтон также добавила, что предложила Трампу работать вместе на благо США.

Клинтон извинилась перед своими сторонниками за то, что ей не удалось выиграть президентскую гонку. «Я знаю, как вам больно, потому что так же больно мне», - сказала она.

Трамп победил на выборах президента США с существенным отрывом от Клинтон. Ему удалось набрать 289 голосов членов коллегии выборщиков при необходимых 270. В декабре состоится их формальное голосование, а в должность новый глава государства вступит только в будущем году.

