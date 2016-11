Грядет исчезновение Европы? Демографическое исследование

Подобного материала в русскоязычном интернете нет

В нем представлены результаты подробного демографического исследования Евросоюза: с максимальной точностью, возможной на основании официальных данных, выполнен демографический прогноз до 2050 года, причем отличительной чертой данного исследования является то, что расчет сделан отдельно для коренного населения и иностранного – с учетом демографической динамики каждой части населения ЕС.

Это выгодно отличает данную работу от прочих, поскольку проводит четкое различие между двумя неодинаковыми по численности и демографическому потенциалу частями. Ведь ключевой и интересующий всех вопрос состоит именно в том, как будут изменяться пропорции между коренными европейцами и мигрантами. Работа убедительно отвечает на этот вопрос и дает вполне определенное представление о будущем Европы.

Фото с сайта nakanune.ru

* * *

Европа в представлении обывателя… Уютные кафе на улицах, удобные автомобили, превосходные дороги, работающие законы, высокие социальные стандарты. Что еще нужно? Живи, работай и отдыхай. И наслаждайся жизнью. Есть даже такое выражение – "как в нормальных странах". Западных, естественно. Европейских. "Нормальные европейские страны" – для многих это понятие до сих пор является ориентиром. Живут в них богато, а на пенсию путешествуют по свету, приятно проводя свой заслуженный отдых. А еще Европа – это открытость и безопасность. Где из страны в страну можно путешествовать, не показывая даже паспорта. Зачем? В Шенгенской зоне он не нужен. Вот настоящее достижение "цивилизованного мира", где "все для людей".

И вдруг в 2015 году ЕС начал погружаться в миграционный кризис невиданной силы, если только так можно назвать переход Европы в совершенно новое состояние, из которого она… выберется или нет? Этому как раз и посвящено настоящее исследование.

"Это критический момент для Европы"

В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис, что привело к многочисленным столкновениям мигрантов с полицией и коренными жителями. В сентябре 2015 года министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус накануне внепланового заседания глав МВД ЕС по проблеме распределения квот на прием беженцев заявил: "Европа знала и другие кризисы, однако здесь в определенной степени под вопрос поставлены основы Евросоюза и само его функционирование". Под вопрос поставлены основы ЕС

Высказывался ли кто-то из европейских политиков ранее в таком тоне? Напротив, Европа представлялась социальным раем – стабильным, успешным и уверенным в себе. И тут такое признание! "Я чувствую, что это критический момент в том, что касается политической системы в Европе", — признал в январе 2016 года председатель Евросовета Дональд Туск. Это значит, что Европа переживает необратимые политические изменения.

Конечно, подобные инциденты с мигрантами случались и раньше. И практически всегда СМИ в той или иной форме находили им объяснение, обвиняя приезжих, которые не хотят интегрироваться в общество, а приносят свои обычаи и представления о жизни, нарушая устоявшийся порядок. Действительно, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Значит, виноваты мигранты?

И все же задумаемся: неужели единственная причина – только приезжие, которые толпами валят в Европу, рассчитывая на высокий уровень жизни и социальные гарантии? Неужели в Европе так резко возрос уровень жизни, став вдруг привлекать миллионы беженцев? Ведь в Евросоюзе миграционный кризис 2015 года признали крупнейшим со времен Второй мировой войны. Об этом еще в августе 2015 года заявил еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос. Обратите внимание на дату – к тому моменту маховик наплыва мигрантов только раскручивался. Всего же за год в Европу прибыло свыше 1,5 млн только нелегальных мигрантов. Такую цифру озвучил Туск на саммите ЕС – Турция, проходившем в Брюсселе в конце ноября 2015 года.

А сколько еще было легальных, то есть зарегистрированных? В декабре 2015 года еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер озвучил, что только в Германию прибыло 1,1 млн зарегистрированных беженцев.

Какой же была реакция европейских политиков? Весьма двойственной. С одной стороны, они выражали беспокойство массовым наплывом мигрантов, балластом прикрепляющихся к государственным бюджетам европейских стран, а с другой – европейцы сами признают, что нуждаются в мигрантах. Так, руководство ЕС призвало видеть в наплыве мигрантов не проблему, а "новую возможность". Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на сессии Европарламента в ежегодной речи о состоянии Евросоюза. Он призвал разрешить мигрантам легально работать в ЕС с первого дня пребывания. "Все страны ЕС должны изменить свое законодательство. Миграция должна превратиться из проблемы в новую возможность ЕС, таланты должны прибывать в Европу", – заявил Юнкер. В то время как, по словам Фабиуса, это может привести к "распаду европейской системы".

В том же духе высказался и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Европейский Союз перестал быть безопасной зоной, как мы его воспринимали в течение последних десятилетий. ЕС не способен защитить свои границы", - сказал он. Это шокирующее заявление еще несколько лет назад казалось просто немыслимым! Мир меняется на наших глазах…

Разумеется, миграционный кризис 2015 года был не спонтанным. Но почему он стал возможным? Ведь для любых кризисов всегда есть как внешние, так и внутренние причины. Война на Ближнем Востоке была и до этого. Почему же Европа стала нуждаться в мигрантах?

В сентябре 2015 года международная организация "Oxfam" опубликовала данные, что у черты бедности находится примерно четверть жителей ЕС – около 123 млн из 508 млн. Как же так? Откуда в Европе появилась такая бедность?

Европа "в коме"

Дело в том, что облик Европы и ее жизненный уровень необратимо изменяются в силу глубинных демографических процессов, происходящих уже многие десятилетия. До поры до времени их удавалось скрывать от тех, кто не утруждает себя поисками. Большая продолжительность жизни европейцев в глазах обывателя зачастую перевешивает низкую рождаемость, особенно если эта жизнь сопровождается высокими доходами и социальными стандартами. Поэтому нулевой или очень медленный прирост населения ЕС до некоторых пор не вызывал лишних вопросов.

Лишь немногие специалисты били в набат, обращая внимание на неуклонное ухудшение демографической ситуации в Европе. Однако их голоса заглушались дружным хором восторженных поклонников "европейского уровня жизни", списывающих любую критику Европы на зависть. Сейчас это уже невозможно.

Показательным в этом отношении стал инцидент в немецком городе Покинг, когда осенью 2015 года администрация местных школ направила родителям учеников письма с просьбой запретить девочкам надевать мини-юбки и короткие шорты даже в жаркую погоду. Основанием для этого стало то, что подобные наряды провоцируют на агрессию детей мигрантов, исповедующих ислам. Этот эпизод, сам по себе незначительный, тем не менее, хорошо символизирует то состояние, в котором оказалась Европа. А события в Кельне? А сколько их еще было по всей Европе?

Казалось бы, чего проще? Нужно просто запретить миграцию, особенно нелегальную, из тех стран, где "европейские ценности" не разделяют. Но это в корне подрывает сами "европейские ценности", в частности свободу передвижения. Концентрированным выражением этого факта стало признание Жан-Клода Юнкера о том, что шенгенские соглашения находятся в "коме". "Если дух Шенгена покинет нас навсегда и уйдет из наших сердец, мы потеряем больше чем Шенгенское соглашение", — заявил Юнкер в Европарламенте. Характерно, что Юнкер также подчеркнул: "Тем, кто верит в Европу, необходимо попытаться вернуть новую жизнь в дух Шенгена". И вот в этом он прав: в Европу именно ВЕРЯТ.

Но логика обстоятельств перевешивает здесь логику намерений. Осенью 2015 года Германия, Австрия и Чехия ввели пограничный контроль. Венгрия завершила возведение забора высотой 4 метра на границе с Сербией. Словения установила колючую проволоку на границе с Хорватией. Македония начала возводить металлический забор на границе с Грецией, такой же, какой был построен на границе Сербии и Хорватии. Все страны ЕС в той или иной форме стали лихорадочно защищаться. От кого — понятно. Один только вопрос остается без ответа: а для кого? Кого ЕС собирается защищать от мигрантов?

Вопрос отнюдь не праздный. Ведь когда мы, скажем, защищаемся от гриппа или простуды, это подразумевает, что мы соблюдаем и другие меры предосторожности. Если мы препятствуем проникновению вируса гриппа извне, то это значит, что мы должны укрепляться и изнутри. Точно так же, когда мы препятствуем прибытию иноземного населения, это подразумевает, что мы способствуем росту своего собственного. Иначе какой в этом смысл? В противном случае вся борьба становится лишь оттягиванием неизбежного.

В случае же с Европой именно это и происходит. Она больше не воспроизводит себя. "С самой Черной Смерти, выкосившей треть Европы в XIV столетии, мы не сталкивались с опасностью серьезнее. Нынешний кризис грозит уничтожить западную цивилизацию", — пишет американский консерватор Патрик Бьюкенен [1]. А раз так, то вся борьба за "европейские ценности" становится бессмысленной. Если они не способны воспроизводить себя, то такие "ценности" долго не протянут. И никакие заборы от мигрантов этого не изменят.

Демографическая структура населения ЕС

О чем конкретно идет речь? Несколько забегая вперед, отметим, что с середины 2010-х годов начинается ускоренное вымирание коренного населения Европы. Это уже невозможно остановить, какие бы меры ни предпринимались, что будет ниже доказано расчетом. Потребность ЕС в мигрантах будет только возрастать. Ведь кто-то должен содержать стареющих европейцев, обеспечивая им их европейскую пенсию. Какое-то время это действительно так и будет. До тех пор, пока сами европейцы не станут меньшинством в Европе. Нет, количественно они еще несколько десятилетий будут составлять большинство населения. Но качественно европейцы становятся меньшинством уже на наших глазах.

Что происходит, когда больной приходит на прием к врачу? Первым делом врач его визуально осматривает. Если при первом осмотре не обнаруживается видимых проблем, врач направляет пациента на обследование, сдачу анализов и т.д. Но если уже невооруженным глазом видны большие проблемы со здоровьем, все ясно и без анализов. Сдавать их все равно придется – для уточнения. Но и без них ясно – дело плохо. В случае с Европой все обстоит именно так. Давайте выполним визуальный осмотр нашего пациента и посмотрим на структуру населения ЕС (рис. 1). Иначе она еще называется возрастной пирамидой и показывает численность 5-летних возрастных групп мужчин (слева) и женщин (справа).

Рис. 1. Возрастная структура населения ЕС в 1994 (полые столбики) и 2014 (сплошные) гг. в процентах от всего населения [2]

Что здесь сразу бросается в глаза? Снизу пирамида как будто подточена: чем младше возрастные группы, тем они малочисленнее. И это действительно так: она подточена "европейскими ценностями", ведущими к отказу от деторождения. Обратите внимание: начиная с возраста 50 лет и менее численность возрастных групп уменьшается. Что же произошло 50 лет назад? К середине 1960-х гг. закончился послевоенный демографический бум, и женщины стали рожать гораздо реже. Например, если в 1965 году во Франции одна женщина рожала в среднем 2,8 ребенка, то в 1975 – всего 1,9 [3]. Притом что для воспроизводства населения необходимо минимум 2,1-2,2. Сокращение за десять лет составило полтора раза! В Швейцарии падение за тот же срок составило с 2,6 до 1,6. В Финляндии – с 2,5 до 1,7. И так произошло во всех странах ЕС. Просто в некоторых чуть позже.

Дольше всех сохраняли достаточную для воспроизводства рождаемость страны социалистического лагеря, которые сейчас обвиняют Россию, как правопреемницу СССР, в "советской оккупации". Факты же говорят об обратном: еще в 1980-х, когда Западная Европа уже прочно стала на курс вымирания, многие страны соцлагеря демонстрировали или воспроизводство населения (Румыния, Словакия, Польша, все прибалтийские республики) или почти его достигали (Болгария, Чехия). Что можно сказать абсолютно точно – рождаемость в них в среднем была выше, чем в Западной Европе. Когда же они "освободились" от СССР и вошли в "цивилизованную Европу", то стали быстро вымирать вместе с ней.

Если сравнить демографическую структуру ЕС в 1994 и 2014 гг., то 20 лет назад больше всего в ЕС было молодежи, ведь самой многочисленной была группа 25-29 лет. Сегодня это уже далеко не так: наиболее многочисленна группа 45-49 лет. Пройдет еще 35 лет, и самыми многочисленными в ЕС будут старики (см. рис. 9), а некоторые СМИ по-прежнему будут рекламировать Европу как огромную перспективу для молодежи. Но это будет верно разве что для молодых социальных работников в домах престарелых. Французский исследователь Альфред Сови заметил, что Европа "рискует стать континентом стариков, живущих в старых домах и обремененных старыми идеями". Хотя теперь уже слово "рискует" едва ли уместно. Это констатация очевидного.

Что нам позволяет это утверждать? Если внимательно присмотреться к возрастной пирамиде, то можно легко заметить, что структура населения 2014 года почти в точности копирует структуру 1994 года со сдвигом вверх на 20 лет. Особенно это касается нижней части графика, поскольку смертность в младших возрастах очень низкая, и те, кому в 1994 году было 25-29 лет, почти в полном составе перешли к 2014 году в когорту 45-49 лет. Аналогично, 20-24-летние из 1994 года перешли в 40-44-летних в 2014-м. Ну, и так далее. В старших возрастах, конечно, это явление искажается более высокой смертностью, но пропорции между возрастами все равно сохраняются.

Таким образом, демографический процесс имеет большую инерцию, и ожидать от демографических прогнозов быстрого осуществления неправильно. Это, кстати, следует помнить тем, кто потешается над известным советским выражением о "загнивании Запада". Дескать, нас уже так учили, и ничего не сбылось. Что ж, оставим всем право верить в то, во что они хотят. Нас же интересует беспристрастный анализ. А он позволяет установить следующее.

Демографические тенденции в ЕС

Уже на основании возрастной пирамиды можно предсказать основные демографические тенденции на ближайшие несколько десятилетий. Это возможно, во-первых, в силу показанной только что инерции демографического процесса, когда возрастные группы переходят в более старшие возраста, а во-вторых, на основании известного количества детей и подростков, которые в ближайшие десятилетия станут родителями и дадут потомство, довольно точно подающееся вычислению. Для этого всего лишь нужно знать возрастные коэффициенты рождаемости (число рожденных за год детей у матерей определенного возраста, отнесенное к числу женщин этого возраста). Казалось бы, как это возможно? Дело в том, что массовые процессы подчиняются статистическим законам. Поэтому предсказать, какая будет рождаемость в стране или их союзе через 10 или 20 лет вовсе не так трудно, как кажется.

Возвратимся пока к тезису о том, что предсказания о вымирании Запада не сбылись. Конечно. Они и не могли сбыться. Такие заявления делаются примерно с 1970-х гг., то есть всего лет сорок, а это примерно половина человеческой жизни. До настоящего времени даже при низкой рождаемости накопленный демографический потенциал позволял Европе давать в абсолютном выражении рождаемость, превышающую смертность, так что ее население медленно росло, благо относительная смертность была и остается пока достаточно низкой.

Это легко пояснить следующим образом. Допустим, каждая женщина в среднем рождает всего 1,5 ребенка, то есть гораздо ниже необходимых 2,1. Это еще вовсе не означает, что население сразу начинает сокращаться, потому что этот показатель как мгновенная скорость – он показывает, сколько в среднем родит женщина за всю свою жизнь, если относительная рождаемость во всех возрастах останется такой же. Например, вам нужно проехать 80 км, а времени всего один час. Какой вы сделаете вывод? Что в среднем нужно ехать не медленнее, чем 80 км/ч. Но это в среднем. Если вы на каком-то участке дороги сбавили скорость до 20 км/ч, это, конечно, не значит, что вы опоздаете. На другом участке нагόните. Если вы уже несколько минут едете со скоростью 20 км/ч, то это уже повод задуматься, ведь чем дольше вы так едете, тем больше придется нагонять. Наконец, если вы едете медленно достаточно долго, то вам уже ничто не поможет – вы не успеете.

Так вот Евросоюз едет на такой медленной "демографической скорости" уже столь долго, что приговор давно подписан и просто приводится в исполнение. Уже никакой демографический потенциал не спасет ЕС от быстрого и ускоряющегося вымирания, сколь низкой ни была бы относительная смертность и сколь высокой бы ни была ожидаемая продолжительность жизни. Потому что все это было возможно в Европе только на базе старой демографической структуры, оставшейся от послевоенного демографического бума. Но к настоящему моменту она полностью исчерпана. Ведь если вы только расходуете свой запас, не пополняя его, ясно, что в какой-то момент он иссякнет. А Евросоюз, этот воображаемый мир "высоких технологий", оказывается, просто проедал "бабушкино наследство". И к середине 2010-х оно оказалось полностью проеденным. Европе пришло время собирать камни.

Предварительно это можно сделать уже сейчас, не прибегая пока ни к каким расчетам. Будем рассуждать, руководствуясь здравым смыслом. Поскольку рождаемость определяют люди преимущественно 20-40 лет, то для предсказания многочисленности следующего поколения нужно принять во внимание, сколько тех, кому сейчас 20-40 лет. На графике (рис. 1) этот интервал характеризуется постоянным уменьшением молодежи. То есть рожать могут все меньше людей, не говоря уже о том, кто хочет рожать. Это значит, что если относительная рождаемость в Европе резко не повысится (а к тому нет никаких предпосылок), то в ЕС продолжится динамика дальнейшего сокращения числа детей и молодежи у коренного населения.

Посмотрите на текущую возрастную пирамиду ЕС: число людей от группы 45-49 лет к группе 15-19 лет постоянно уменьшается. Это происходило даже вопреки тому, что в 1970-х, когда рождаемость в Европе опустилась намного ниже уровня простого воспроизводства, в детородный возраст как раз вступали многочисленные поколения, рожденные на демографическом буме 1945-1965 гг. Но даже этот факт не смог перевесить динамику абсолютного сокращения рождаемости, что на графике теперь видно как угрожающее сужение возрастной пирамиды к ее основанию. Что уж говорить о ближайшей перспективе, когда потенциальных родителей становится все меньше и меньше.

Увеличение численности детородных возрастов в конце ХХ века позволило Европе протянуть на этом багаже несколько десятилетий, когда низкую относительную рождаемость просто "заглушало" большое число родителей, и на фоне низкой смертности это давало небольшой прирост населения. Вот откуда возникла иллюзия, что можно мало рожать, но зато долго жить – и все будет хорошо, "как в Европе". Эта грубая логическая (и идеологическая) ошибка возникла из-за того, что факт временного прироста населения Европы был вырван из контекста обстоятельств и преподан как некий универсальный критерий. Мол, "во всем цивилизованном мире" так живут, и все хорошо. На самом деле в Европе очень нехорошо. Точнее, даже очень плохо. Европа стоит перед лицом необратимого ускоренного вымирания и огромного социального кризиса, могущего привести к краху всей пенсионной системы.

Это тоже можно доказать "на пальцах". Если взглянуть на все ту же пирамиду (как, однако, много может рассказать всего один график!), то можно заметить, что численность людей 50-70 лет примерно такая же, как 0-20 лет, или даже чуть больше. А кто такие люди 50-70 лет? Это люди, уже вступившие, вступающие или подходящие скоро к пенсионному возрасту. Это те самые многочисленные поколения, рожденные после войны. И вот они вступают в пенсионный возраст… Кто их будет обеспечивать? Судорожные попытки правительств стран ЕС повысить пенсионный возраст вызваны именно тем, что обеспечивать их просто некому. А ведь еще недавно Европа представлялась пенсионным раем с обеспеченным заслуженным отдыхом. Но может ли стареющее общество обеспечить себя?

Поразительным фактом является то, что за последние 20 лет в ЕС сократилась численность всех возрастов моложе 40 лет, причем наиболее сильно – молодежи 20-30 лет. Одновременно с этим выросла численность всех возрастов старше 40 лет. Воистину для Европы все перевернулось! И бесследно это не пройдет. Так же как не прошли бесследно требовавшие секса и наркотиков молодежные погромы 1960-х, через 50 лет обернувшиеся уже вполне реальным "молодежным погромом" населения ЕС.

Из Европы исчезает коренная молодежь, а население ЕС ужасающе быстро стареет. Медианный возраст населения 28 стран ЕС в течение 2001-2014 гг. увеличился с 38 до 42,5 лет [4]. То есть в 2014 году половина населения была старше, а половина – моложе 42,5 лет. И эта граница постоянно повышается. В так называемых "развитых странах" картина столь же безрадостная. С 1980 года в Германии медианный возраст повысился с 37 до 46 лет, в Италии – с 34 до 45 лет, во Франции – с 32 до 41 года. Едва ли история когда-либо знала такое старение населения за столь короткий срок. С Европой что-то произошло.

На страницах журнала "Spectator" в 2000 году Элеанора Миллс озвучила свои мысли. "Факт заключается в том, что девушки наподобие меня – абсолютно здоровые и веселые девушки двадцати и более лет – совершенно не желают плодиться и размножаться", потому что "основными заботами моего поколения, к несчастью, являются внешний вид и деньги" [5]. Поэтому средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился очень сильно. Еще в 1980-х он составлял 25-26 лет, а к началу 2010-х в большинстве стран ЕС достиг 29-30 лет. Это значит, что на 20-летнюю роженицу своего первенца в среднем приходится 40-летняя. Средний же возраст матери при рождении ребенка в целом уже перевалил за 30 лет, а в ряде стран (Италия, Испания) приближается к 32 годам! Конечно, вначале нужно обустроить жизнь, позаботиться о карьере. В итоге женщины просто рожают как можно позже. А значит – все меньше (см. рис. 1).

"Равноправие с мужчинами"? Да, многие женщины действительно хотят работать как ломовая лошадь, почитая это за счастье "равноправия". Точнее, их в этом убедили. Но ничто не вечно под луной. И короткий по историческим меркам миг всеобщего "равноправия" неумолимо заканчивается по той причине, что та основа, которая делала возможным это "равноправие" — я имею в виду молодые рабочие руки, — тает на наших глазах. И теперь, чтобы поддерживать блеск "гендерного равенства", женщины наравне с мужчинами вынуждены вкалывать до 70 лет. Это произошло потому, что, отказавшись от самовоспроизводства, Западом был взят курс фактически на самоликвидацию. Тех, кто будет поддерживать социальные стандарты европейским пенсионерам, больше нет в нужном количестве. Предыдущие поколения сами отказались от них, сделав выбор в пользу бездетности или малодетности. Им казалось, что так будет всегда. Они ошиблись.

Мигранты – новое лицо Европы

Если присмотреться внимательно, то на возрастной пирамиде ЕС можно заметить стабилизацию населения в возрастах моложе 20 лет. Взятый сам по себе, этот факт, накладываемый на низкую (пока еще) смертность и небольшой естественный прирост населения, создает иллюзию того, что в Европе по-прежнему все в порядке. Что можно жить "для себя", не "заморачиваясь" вопросами создания семьи и рождения детей, ведь рождаемость снижается везде в "цивилизованном мире". А значит, нужно на него равняться и не переживать по этому поводу. Почему? Потому, что так в "развитых странах".

Что ж, давайте изучим опыт "развитых стран". И прежде всего зададимся вопросом: как могло произойти, что уменьшающиеся в своей численности поколения (от 50 лет и младше на рис. 1), да еще при недостаточной даже для простого воспроизводства рождаемости (на уровне 1,5-1,6), смогли в течение последних 15-20 лет обеспечить стабилизацию абсолютного числа рождений? Неужто демографический кризис Европой преодолен? По крайней мере так нас пытаются уверить либеральные "знатоки", выхватывающие из европейской статистики отдельные демографические показатели и размахивающие ими перед "отсталой" Россией.

Однако анализ показывает, что все далеко не так, как кажется на первый взгляд, тем более если этот взгляд предвзятый. Посмотрим на динамику прироста населения ЕС, разложив ее на две составляющие – естественный прирост и миграционный (рис. 2). Под естественным приростом подразумевается разность между числом родившихся и умерших, под миграционным – разность между прибывшими и выбывшими.

Рис. 2. Естественный и миграционный прирост населения ЕС в 1960-2013 гг. [6]

Из графика видно, как последние 50 лет естественный прирост неуклонно снижался, в то время как миграционный прирост растет. Но еще важнее то, что в 1992 году миграционный прирост впервые превысил естественный, и с тех пор прирост населения ЕС обеспечивается в основном мигрантами. Например, в 2014 году миграционный прирост составил 929 тыс., а естественный – лишь 161 тыс. [7]. Годом ранее эти пропорции были еще красноречивее 1682 тыс. против 82 тыс. Всего же с 1992 года население ЕС выросло на 30,7 млн чел., из которых 23,4 млн за счет мигрантов и только 7,3 млн – естественным образом.

В Европе воспроизводятся только мигранты

Однако как все-таки получилось, что в Европе в условиях уменьшающейся численности детородных поколений в последние десятилетия стабилизировалось абсолютное число рождений? И при чем тут миграционный прирост, ведь это другая составляющая общего прироста населения? А вот при чем. Взглянем на интересный график (рис. 3), показывающий долю в странах ЕС женщин-иностранок и рождаемость у них.

Рис. 3. Доля в странах ЕС женщин-иностранок и рождаемость у них в 2012 году [8]

Как можно заметить, во всех странах ЕС, кроме Латвии и Эстонии, процент детей, рожденных иностранками, существенно превышает процент самих иностранок. Например, в Австрии 11% иностранок родили 25% всех детей. В целом же процент детей, рожденных иностранками, существенно превышает процент самих иностранок. При средней рождаемости у коренного населения 1,5 ребенка на женщину у иностранок этот показатель был около 2,1. Поскольку именно 2,1 – это минимальный уровень воспроизводства населения, то это означает, что в ЕС воспроизводятся только мигранты! Коренное население вымирает, если иметь в виду людей, имеющих гражданство той страны, где они проживают. Хотя и здесь нас подстерегают сюрпризы.

Количество мигрантов, получивших гражданство одной из стран ЕС, в 2009-2012 гг. было на уровне 800 тыс. человек ежегодно, а в 2013 году достигло 1 млн. Какой будет эта цифра после наплыва мигрантов в 2015 году? Ясно, что гораздо больше. Таким образом, можно констатировать, что то, что мы называем коренным населением Европы, уже не совсем коренное. Какая-то его часть уже получила гражданство и является европейской только по паспорту.

Следовательно, стабилизация абсолютного числа рождений в Евросоюзе в последние 15-20 лет достигнута за счет более высокой рождаемости в среде мигрантов, которых прибывает все больше (рис. 2). Значит, учитывая то, что полная рождаемость в ЕС является относительно стабильной, и вычитая из нее нарастающую рождаемость у мигрантов (ведь их все больше), получаем убывающую рождаемость у европейцев. Этот поразительный результат говорит о том, что европейское население в Европе давно сокращается, а сохраняющийся до сих пор естественный прирост обеспечивается мигрантами. Именно мигранты рожают детей больше, чем в среднем по ЕС, обеспечивая ему этот прирост, который давно уже стал не европейским.

Кстати, обратите внимание на любопытную деталь на рис. 3. Слева направо страны ЕС упорядочены по возрастанию рождаемости. Так вот в левой части графика стоят преимущественно страны Восточной Европы, и в них же рождаемость у иностранок почти не превышает долю их самих. В средней и правой части – страны Западной Европы, в которых как раз роженицам-иностранкам, судя по результатам, живется весьма неплохо. Во всех "развитых странах" процент детей от иностранок почти в 2 раза превышает процент самих иностранок. А значит, рождаемость местного населения, за вычетом более плодовитых иностранок, еще ниже, чем показывает суммарный коэффициент рождаемости для конкретной страны, ведь вверх его "подтягивают" мигранты.

Поэтому в "развитых странах" если кому-то и живется хорошо, то только не коренному населению. В этом смысле, конечно, туда стремиться можно, но вряд ли это то, на что нам нужно равняться. Уж точно не на "развитые страны". Во всяком случае, не в демографическом отношении, а ведь без демографической базы все теряет смысл. Ибо для кого все это?

Молодые мигранты против старых европейцев

Почему так происходит, что у мигрантов рождается гораздо больше детей? Для этого посмотрим на последние данные Евростата – возрастную пирамиду мигрантов, прибывших в ЕС в 2013 году (рис. 4). Имеются в виду люди, прибывшие в одну из стран ЕС, гражданами которой они не являются.

Он разительно отличается от того, который изображен на рис. 1 для всего населения ЕС. Прежде всего это касается резко выраженного "молодежного пика": в ЕС прибывает больше всего молодежи 20-30 лет, а тех, кому за 50, даже меньше, чем младенцев. Таким образом, в ЕС прибывает в основном молодое и работоспособное население в самом расцвете сил: в 2013 году 60% мигрантов имели возраст от 18 до 35 лет. Можно ли их назвать беженцами, решайте сами. В 2013 году медианный возраст населения ЕС составил 42 года, а мигрантов – 28 лет.

Отдельно обратим внимание на саму нижнюю часть пирамиды, показывающую распределение младенцев. В возрасте 1 года наблюдается небольшой пик. Это говорит о том, что мигранты часто прибывают с детьми, рожденными буквально в прошлом году или совсем недавно. Ну, чтобы и детей пристроить сразу. Двадцатую часть всех прибывших мигрантов составили дети 1-5 лет. Точнее, их "прибыли".

Рис. 4. Возрастная пирамида мигрантов, прибывших в ЕС в 2013 году, в процентах от их общего числа [9]

А теперь наложим друг на друга две возрастные пирамиды – населения ЕС и иностранцев, то есть вчерашних мигрантов, и посмотрим на получившуюся картину (рис. 5). Она говорит сама за себя. Старые европейцы и молодые иностранцы – примерно так можно коротко определить демографическую структуру нынешнего ЕС. И, несмотря на то, что доля иностранцев еще относительно невелика, пренебрегать ими уже не получится.

Рис. 5. Возрастные пирамиды населения ЕС и иностранцев в процентах от общего числа в 2013 году [10]

По данным Евростата, в 2014 году в ЕС родилось 5,12 млн чел., а умерло 4,93 млн, т.е. естественный прирост составил 0,19 млн. Однако при этом у коренного населения родилось 4,40 млн, а умерло 4,81 млн. У иностранцев – 0,72 млн и 0,12 млн соответственно. Таким образом, естественный прирост получился исключительно за счет иностранцев, у которых он составил 0,60 млн, в то время как коренное население Европы сократилось на 0,41 млн. В 2013 году сокращение коренного населения составило почти 0,5 млн.

Разница между естественным приростом коренного населения Европы и иностранцев составляет около 1 млн в пользу иностранцев. Следовательно, только за счет рождаемости и смертности пропорция между иностранцами и коренными жителями Европы ежегодно изменяется на 1 млн в пользу иностранцев. Если при этом учесть, что число иностранцев в ЕС постоянно увеличивается, то становится ясно, за счет кого достигнута стабильная рождаемость, дающая (пока) общий естественный прирост в ЕС и создающая картинку европейского благополучия. Таким образом, вымирание коренного населения ЕС является статистическим фактом.

Сколько в ЕС мигрантов?

Уже сегодня численность иностранцев, проживающих в странах ЕС, составляет внушительную цифру. На 1 января 2015 года больше всего иностранцев было в Германии (7,5 млн), Великобритании (5,4 млн), Италии (5,0 млн), Испании (4,5 млн) и Франции (4,4 млн), что составляет от 6% во Франции до 10% в Испании. Однако есть еще те, кто европеец лишь по паспорту. Так, на 1 января 2015 года число людей, живущих в ЕС, которые родились за пределами ЕС, составило 34,3 млн [11]. Какой культуре принадлежит большинство инородцев в ЕС, догадаться несложно. Это мусульмане. Причем многие из них уже имеют европейское гражданство, хотя по факту едва ли являются европейцами. По данным отчета "The Future of the Global Muslim Population" [12], подготовленном Вашингтонским "Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life" в 2011 году, в 18 странах ЕС проживало свыше 18 млн мусульман, а к 2030 году их численность, по прогнозу, вырастет до 30 млн (табл. 1).

Таблица 1. Оценочная численность мусульман в некоторых странах Европы

При этом в Ирландии численность мусульман вырастет к 2030 году в 3 раза, в Финляндии и Норвегии – в 2,5 раза, в Швеции – в 2,2 раза, в Италии и Великобритании – в 2 раза. Правда, темп ежегодного прироста мусульманского населения в Европе снизится с 1,8% в 2000-2010 гг. до 1,2% в 2020-2030 гг., но все равно это очень быстрый прирост. В ближайшие несколько десятилетий облик Европы изменится необратимо. Тем более на фоне того, что, по прогнозам того же центра, местное население Европы перейдет от нулевого прироста, как сейчас, к сокращению со скоростью 0,2% в год. С учетом его численности это более 1 млн в год! (Эти прогнозы совпадают с полученными нами в результате приведенных ниже расчетов.)

Недаром премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осенью 2015 года заявил: "Если мы пустим мусульман неконтролируемо, они нас просто утопят и растворят. Я сомневаюсь, что мусульмане адаптируются к европейским ценностям и образу жизни. Если мы позволим им противостоять нам на нашем же континенте, они нас просто забьют количеством. Это же простая математика".

Едва ли кто-то будет спорить с Орбаном. А тем не менее скорость натурализации иностранцев в ЕС поражает. В 2014 году в Испании получили гражданство 206 тыс. иностранцев, Италии – 130 тыс., Великобритании – 126 тыс., Германии – 111 тыс., Франции – 106 тыс. [13]. Всего ежегодно получают гражданство ЕС почти 1 млн иностранцев. В 2014 году 88% из них были гражданами стран, не входящих в ЕС, то есть носителями иной культуры.

Конечно, не все из них были мусульманами, но половина получивших гражданство ЕС была из Африки (29%) и Азии (20%). Интересно, так представляет себе обыватель "развитые страны Европы"? Так и хочется спросить: а в чем они развитые? И снова повторим тот же вопрос: для кого? Кому все это достанется? Неужели с "цивилизованной Европой" произойдет что-то трагическое? Давайте считать. Поможет нам в этом, как сказал Виктор Орбан, "простая математика".

Как выполнить демографическое моделирование?

Демографическое моделирование основано на простом методе передвижки по возрастам. Суть его проста. Все население разбивается на мужчин и женщин по 1-летним возрастным группам. По каждой возрастной группе устанавливается соответствующий возрастной коэффициент смертности, т.е. среднее число людей, ежегодно умирающих в данном возрасте в расчете на 1000 человек. Исходя из этого, легко рассчитать численность следующей возрастной группы через год. А чтобы вычислить родившихся, нужно числа женщин всех возрастных групп от 15 до 50 лет умножить на соответствующие возрастные коэффициенты рождаемости и полученные результаты сложить. Так получается полная половозрастная структура населения через год. Применяя многократно этот прием, получаем половозрастную структуру населения на нужное число лет вперед.

Однако расчет сразу для всего населения ЕС не является адекватным, поскольку оно состоит из двух неравных частей. Стареющее коренное население, составляющее большинство, сокращается, а молодое иностранное меньшинство, напротив, быстро растет, к тому же пополняясь миграцией. Поэтому расчет проведен отдельно для коренного населения и иностранцев. Под коренным населением подразумеваются граждане своих стран, а под иностранцами – граждане других стран.

На 1 января 2015 года общее население ЕС составляло 508 млн. Из них 473 млн – это коренное население, а 35 млн – иностранцы. Среди иностранцев существуют две группы: 15 млн имели гражданство другой страны ЕС (не той, в которой они жили), а 20 млн вообще были не гражданами ни одной из стран ЕС. Казалось бы, из 35 млн только эти 20 млн и являются инокультурными, т.е. не европейцами, и именно по ним нужно вести отдельный расчет. Однако существуют веские аргументы в пользу того, что именно 35 млн – это и есть примерная численность неевропейцев в Европе.

Иностранцы = мигранты-неевропейцы

Во-первых, на 1 января 2015 года число иностранцев в ЕС составляло 35 млн, а число людей, живущих в ЕС, но родившихся за его пределами, — 34,3 млн. Почти точное совпадение заставляет задуматься. Да, некоторая часть из родившихся вне ЕС уже имеет гражданство ЕС и успело в течение своей жизни действительно стать европейцами. Но существуют также те, кто уже родился в ЕС от мигрантов, принявших гражданство ЕС, но так и не ставших людьми европейской культуры. В статистике они фигурируют как граждане ЕС, родившиеся в ЕС, но по факту неевропейцы.

Во-вторых, возрастные коэффициенты рождаемости обеих групп иностранцев почти совпадают, и их максимум смещен к возрасту 25 лет. Это существенно отличается от возрастных коэффициентов рождаемости коренного населения, которые меньше и смещены к возрасту 30-35 лет. Самое простое объяснение состоит в том, что вчерашние мигранты, уже успевшие получить гражданство ЕС, отнюдь не становятся европейцами, а продолжают колесить по Европе в поисках лучшей жизни.

Обретя гражданство, но не родину, они уже числятся гражданами одной из стран ЕС, но легко переезжают из одной страны ЕС в другую и еще не успевают изменить свое репродуктивное поведение. Потому-то у этих граждан ЕС, находящихся в другой стране ЕС, рождаемость практически совпадает с рождаемостью тех, кто вообще не имеет гражданства никакой страны ЕС. Это позволяет сделать вывод, что 15 млн иностранцев в ЕС с гражданством другой страны ЕС – это вчерашние мигранты, так и не ставшие европейцами.

В-третьих, возрастные структуры иностранцев в ЕС и впервые прибывающих в ЕС мигрантов очень похожи. Это наводит на мысль, что иностранцы в ЕС, имеющие гражданство другой страны ЕС, – это вчерашние мигранты, приехавшие в Европу. Вероятно, они продолжают ездить по Европе так же, как и те, кто только приехал в ЕС и еще не имеет гражданства.

Таким образом, эти доводы говорят в пользу того, что именно 35 млн чел. – это и есть реальная численность неевропейского населения, поскольку они являются иностранцами в своих странах, резко отличаются более высокой рождаемостью (2,1 ребенка на женщину) и ярко выраженной "молодой возрастной структурой" (рис. 5).

Исходные данные

Принимая все это во внимание, был проведен расчет до 2050 года отдельно для коренного населения и иностранцев. Возрастная структура населения была взята на 1 января 2015 года, а возрастные коэффициенты рождаемости и смертности рассчитаны по итогам 2014 года, т.е. рассмотрен инерционный сценарий на основании текущей демографической динамики. Миграция для коренного населения была принята нулевой, поскольку европейцам неоткуда пополняться, а вот для иностранцев ежегодный миграционный прирост распределялся по возрастам в соответствии с последними данными 2013 года о возрастной структуре мигрантов (рис. 4). Были рассчитаны разные варианты ежегодного миграционного прироста.

Результаты расчета, или Печальная участь Европы

В результате расчетов получена следующая картина (рис. 6). Коренное население Евросоюза будет быстро убывать – с нынешних 473 млн до 396 к 2050 году, т.е. на 77 млн. Это шестая часть населения! И всего за 35 лет! При этом скорость его убывания будет возрастать: через 5 лет – на 1 млн в год, через 15 лет – уже на 2 млн, к середине века – на 3 млн. Есть ли у Европы другой выбор, кроме поощрения и усиления притока мигрантов? Нет. Это судьба Европы, и это уже не изменить никакими решениями Еврокомиссии.

Рис. 6. Численность населения ЕС, млн чел.: 1 – коренное население, 2а – иностранцы при ежегодном миграционном приросте 2 млн, 2б – при приросте 1 млн

А вот численность иностранцев в ЕС будет продолжать быстро расти. С нынешних 35 млн она вырастет до 88 млн при миграционном приросте 1 млн и до 136 млн при приросте 2 млн. Как видим, две кривые не сильно отличаются, что позволяет принять для дальнейших расчетов среднее значение 1,5 млн, при котором численность иностранцев в ЕС к середине века достигнет 112 млн (этот вариант показан на рис. 8-9).

Таким образом, пропорция между коренным населением и приезжими за треть века изменится с нынешних 14:1 до 3,5:1. Это кардинально изменит облик Европы и ее расово-этническую структуру всего за одно поколение.

Что касается всего населения ЕС, то его изменение будет зависеть от миграционного прироста. На рис. 7 показано четыре варианта изменения общей численности населения ЕС – при ежегодном миграционном приросте 1 млн, 1,5 млн, 2 млн и вообще без него. Как следует из графиков, миграция жизненно необходима Европе – без нее население начнет сокращаться в самые ближайшие годы, даже с учетом тех 35 млн иностранцев, которые уже проживают в ЕС и имеют более высокую рождаемость. Но и при нынешнем миграционном потоке население ЕС не сможет существенно увеличиться. Увеличение притока мигрантов лишь ненадолго оттянет неизбежное сокращение населения, которое вряд ли превысит 520-530 млн.

Таким образом, население ЕС почти достигло своего предела, и вопрос лишь в том, когда оно начнет сокращаться. Ибо вскоре даже большой приток мигрантов и высокая рождаемость у них не сможет компенсировать ускоряющееся вымирание коренных европейцев. Если же миграционный поток станет таким, что обеспечит стабильный рост населения ЕС на ближайшие десятилетия, то для Европы все закончится буквально за одно поколение.

Рис. 7. Изменение численности населения ЕС в зависимости от ежегодного миграционного прироста

Переломить эту тенденцию уже невозможно. Рождаемость у европейцев не повышается уже много десятилетий, а в абсолютном выражении будет только уменьшаться, так как число молодых женщин также будет сокращаться. Смертность же, наоборот, будет возрастать даже при сохранении высокой продолжительности жизни, поскольку процент стариков неумолимо растет, а вместе с ним – и общая смертность.

Европа необратимо стареет…

Мы рассчитали, каким будет соотношение детей (до 15 лет) и стариков (65 и старше) в общей структуре населения ЕС (рис. 8). Ведь нынешние дети – это завтрашние рабочие руки, которые должны кормить стариков. А их будет все меньше. Точнее, их процент уменьшится не очень сильно, но на фоне катастрофического старения населения они просто не смогут содержать такое количество пенсионеров. А значит, крах всей европейской пенсионной системы не за горами. Либо – миллионы мигрантов. Потому что иначе "Европейский пенсионный союз" долго не протянет.

Обратим внимание на то, что увеличение доли стариков непременно будет увеличиваться, так как нынешние многочисленные поколения 40-60 лет (рис. 1) неизбежно будут стареть. Параллельно с этим будет сокращаться трудоспособное население. Если считать таковым всех граждан 20-65 лет, то сейчас их 306 млн, а к 2050 году будет 277 млн, притом что число стариков вырастет с нынешних 96 млн до 133 млн, почти полностью за счет коренных европейцев. Кто их будет кормить? Только те, кто сейчас миллионами прибывают в Европу, больше некому. Но согласятся ли они это делать?

Рис. 8. Доля детей (до 15 лет) и стариков (от 65) в общем населении ЕС

Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим изменение возрастной структуры населения ЕС. На рис. 9 приведено ее изменение с 2015 до 2050 г. для коренного населения и неевропейцев. Сразу же бросается в глаза численное уменьшение коренного населения и увеличение иностранного. При этом коренные европейцы резко постареют: стариков за 80 будет даже больше, чем маленьких детей. Да и вообще чем младше возраст, тем европейцев будет меньше. Средний возраст возрастет с нынешних 42 до 47 лет. Европа будет необратимо стареть и вымирать. Может быть, кого-то это и привлекает, но отдавать себе отчет в тенденциях просто необходимо. Как верно сказал бывший глава ЦРУ Ален Даллес, человека можно сбить с толку фактами, но если он понимает тенденции, его уже не запутать.

Рис. 9. Возрастная структура коренного (светлые столбики) и иностранного (темные) населения ЕС

А они таковы, что доля иноземного населения будет только возрастать. На нижнем графике хорошо видно, что к середине века иноземцы будут составлять уже внушительную часть населения ЕС, причем чем младше возраст – тем большую. На 100 новорожденных детей-европейцев будет приходиться 48 новорожденных у иноземцев. Доля детей до 15 лет у неевропейцев от общего числа детей в ЕС увеличится с нынешних 6% почти до 30%. Почти каждый третий ребенок в ЕС будет неевропейского происхождения всего через 35 лет. Поэтому представить себе, что молодое неевропейское население будет обеспечивать стареющих европейцев, не представляется возможным.

… и исчезает

Если действующие тенденции сохранятся, а к их изменению не видно никаких предпосылок, то в 2090-х гг. европейское население станет меньшинством в Европе, сократившись до 200-220 млн. При такой демографической динамике есть все основания говорить о том, что к концу XXI века европейская цивилизация просто физически исчезнет, растворяясь в мигрантах, пусть даже многие из них и будут новыми гражданами ЕС. Расчет же на то, что мигранты, прибывающие в Европу, будут перенимать пресловутые "европейские ценности", — это просто смешно. Пора снять розовые очки.

Чаще всего люди верят в ту Европу, которой никогда не существовало. И уже не будет существовать. Теперь это можно сказать со стопроцентной уверенностью. Ведь нынешний расчет сделан из предположения, что относительная смертность во всех возрастах сохранится такой, как сейчас. На самом деле все будет происходить быстрее: по мере дальнейшего старения, сокращения работоспособного населения, неизбежного в этом случае урезания социальных гарантий и, как следствие, обнищания населения будет неизбежно возрастать и относительная смертность, а значит, ЕС станет вымирать еще быстрее.

Поэтому на многочисленные толпы 90-летних европейских стариков, колесящих по миру на свою "европейскую пенсию", в будущем можно не рассчитывать. Это просто экстраполяция сегодняшней продолжительности жизни на будущее. А то, что ожидаемая продолжительность жизни довольно скоро быстро пойдет вниз, не может быть никаких сомнений [14].

"Нас задушило процветание"

Видимо, время Европы пришло. Оно пришло еще в середине ХХ века, но в силу инерции демографического процесса растягивается на десятилетия, и какое-то время в умах западников еще будет существовать "развитая Европа" с ее пресловутыми социальными стандартами, которые ее же и хоронят. "Если посулить каждому государственную пенсию, дети перестанут быть страховкой против старости", — говорит Джон Уоллес из университета Хопкинса [15]. Но разве не этим привлекает Европа? Независимо ни от чего обеспеченная жизнь. Поэтому в Европу валят мигранты, а местное разлагающееся население работает и рожает еще меньше. А вместе с этим умирает и европейская семья.

"Если женщина зарабатывает более чем достаточно, чтобы чувствовать себя экономически независимой, она не станет во что бы то ни стало искать себе мужа. А если можно заниматься сексом просто так, зачем выходить замуж и жениться?" — вопрошает Уоллес. Тем более когда половина мужчин, как в Германии, не против стать домохозяйками, если женщина будет обеспечивать семью [16].

"Нас задушило процветание, — признал Пьер-Паоло Донати из Болонского университета. – Комфорт – вот единственная вера нынешних поколений. Понятие жертвы ради семьи – основа человеческого общества – превратилось в исторический казус" [17]. И все неизбежно идет к тому, что в исторический казус вскоре превратится и сама Европа…

[1] Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада / пер. с англ. А. Башкирова. – М.: ООО "Издательство АСТ", 2004. С. 22.

[2] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_s...

[3] http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-project...

[4] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_s...

[5] Цит. по: Бьюкенен П. Дж. Ук. соч. С. 55.

[6] http://demoscope.ru/weekly/2014/0619/barometer619.pdf

[7] http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-project...

[8] http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0585/barom03.php

[9] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_an...

[10] Там же.

[11] Там же

[12] http://www.pewforum.org/files/2011/01/FutureGlobalMuslimPopulation-WebPD...

[13] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_an...

[14] Ожидаемая продолжительность жизни связана со смертностью в каждом возрасте. Чем она выше, тем меньше продолжительность жизни.

[15] Цит. по: Бьюкенен П. Дж. Ук. соч. С. 27.

[16] http://newsme.com.ua/society/769837/

[17] Цит. по: Бьюкенен П. Дж. Ук. соч. С. 33.