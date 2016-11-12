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Медведев пообещал профинансировать восстановление Вифлеема

11:56 12.11.2016
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Россия профинансирует работы по реконструкции улицы Звезды в Вифлееме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Россия профинансирует восстановление исторического и религиозного центра Вифлеема — реконструкцию улицы Звезды, примыкающей к Церкви Рождества Христова. Для нас это, в том числе, означает цивилизационную ответственность за судьбы христианских святынь в Палестине", — цитирует Интерфакс статью Дмитрия Медведева, опубликованную в палестинских СМИ.

В материале глава правительства также выразил признательность руководству Палестины за активное содействие в работе по восстановлению и укреплению российского культурно-исторического присутствия на Святой земле.

Также стало известно, что Россия подарит Палестине культурно-деловой комплекс на улице Путина в Вифлееме. Об этом заявил глава аппарата правительства РФ Сергей Приходько. Многофункциональный комплекс строился на средства российских предпринимателей в период с первого квартала 2013 года по ноябрь 2015-го. Инвестиции в проект составили 3 млрд рублей. МФК включает в себя офисное здание, спортивный комлекс и музыкальный центр.

Темы: Россия, Израиль, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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12.11.2016, 12:52
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Надо не забыть Сирию восстановить после бомбёжек, как Чечню...
12.11.2016, 12:50
Остолоп

А вы что думали - за просто так улицы твоим именем называют?
12.11.2016, 12:43
Россиянин

Для увеличения финансироввания каждому городу улицу медведева. Питеру дмитриев мост.
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