Медведев пообещал профинансировать восстановление Вифлеема

Россия профинансирует работы по реконструкции улицы Звезды в Вифлееме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Россия профинансирует восстановление исторического и религиозного центра Вифлеема — реконструкцию улицы Звезды, примыкающей к Церкви Рождества Христова. Для нас это, в том числе, означает цивилизационную ответственность за судьбы христианских святынь в Палестине", — цитирует Интерфакс статью Дмитрия Медведева, опубликованную в палестинских СМИ.

В материале глава правительства также выразил признательность руководству Палестины за активное содействие в работе по восстановлению и укреплению российского культурно-исторического присутствия на Святой земле.

Также стало известно, что Россия подарит Палестине культурно-деловой комплекс на улице Путина в Вифлееме. Об этом заявил глава аппарата правительства РФ Сергей Приходько. Многофункциональный комплекс строился на средства российских предпринимателей в период с первого квартала 2013 года по ноябрь 2015-го. Инвестиции в проект составили 3 млрд рублей. МФК включает в себя офисное здание, спортивный комлекс и музыкальный центр.