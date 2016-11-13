Две трети американцев признали Трампа законно избранным президентом
Более 70 процентов граждан США признали Дональда Трампа легитимно избранным главой государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного телекомпанией ABC и изданием The Washington Post.
Согласно его данным, незаконным избрание Трампа считают 18% респондентов. При этом отмечается, что с этим согласны только 33% опрошенных из числа сторонников Хиллари Клинтон. Более половины ее приверженцев (58%) все же признают миллиардера легитимным главой государства.
В опросе, который проводился в период с 9 по 11 ноября, участвовали 865 человек.
Ранее СМИ сообщали, что в ряде крупных городов США проходят акции протеста против Трампа. Полицией задержаны около 200 участников беспорядков. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это временным явлением и заявил, что вскоре многие протестующие выстроятся в очередь чтобы посетить инаугурацию трампа.