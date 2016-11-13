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Две трети американцев признали Трампа законно избранным президентом

19:04 13.11.2016
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
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Более 70 процентов граждан США признали Дональда Трампа легитимно избранным главой государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного телекомпанией ABC и изданием The Washington Post.

Согласно его данным, незаконным избрание Трампа считают 18% респондентов. При этом отмечается, что с этим согласны только 33% опрошенных из числа сторонников Хиллари Клинтон. Более половины ее приверженцев (58%) все же признают миллиардера легитимным главой государства.

В опросе, который проводился в период с 9 по 11 ноября, участвовали 865 человек.

Ранее СМИ сообщали, что в ряде крупных городов США проходят акции протеста против Трампа. Полицией задержаны около 200 участников беспорядков. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это временным явлением и заявил, что вскоре многие протестующие выстроятся в очередь чтобы посетить инаугурацию трампа.
 

Темы: США, Статистические данные и прогнозы, Общественно-политическая жизнь за рубежом, СМИ в мире, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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13.11.2016, 21:21
Гость: Икс

Так и есть.
13.11.2016, 21:18
Гость: Психиатр

Галоперидольчику примите, пока не поздно.
13.11.2016, 20:37
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Так Крым сначала отжали, а потом крымчане по команде из Кремля подали голос. А в США граждане сначала возмутились, а недовольные штаты никто не отжимал...
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