Авиация «Адмирала Кузнецова» начала наносить удары в Сирии

Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» принял участие в боевых действиях в Сирии. Об этом расказал министр обороны России Сергей Шойгу. Удары по позициям террористов нанесли палубные истребители Су-33, сообщает "Интерфакс".

Он добавил, что российские Воздушно-космические силы начали операцию в провинциях Идлиб и Хомс. Обстрелы целей крылатыми ракетами начал фрегат «Адмирал Григорович», который находится в составе авианосной группировки в Срезидемном море.

При этом правозащитники из Syrian Observatory for Human Rights рассказали, что после трех недель перерыва возобновились авиаудары по восточному Алеппо, где находятся силы оппозиционных группировок. Какая именно авиация наносила удары, активисты не уточнили.

В октябре 2016 года российская авианосная группировка отправилась к берегам Сирии для участия в боевых действиях против террористов.

14 ноября стало известно о падении в Средиземное море одного из истребителей МиГ-29К, входящего в авиакрыло «Адмирала Кузнецова». Самолет не смог вернуться на палубу из-за технических неполадок. Пилот истребителя катапультировался и не пострадал.