Комитет ООН принял резолюцию о российской оккупации Крыма

Комитет ООН по социальным и гуманитарным вопросам большинством голосов одобрил резолюцию о «временной оккупации» Крыма Россией и нарушении прав человека на полуострове, сообщает Fox News.

За документ, внесенный Украиной, проголосовали 73 члена комитета, при 26 голосах против и 76 воздержавшихся.

Авторы резолюции также призывают генсека ООН принять меры к допуску в Крым международных наблюдателей для мониторинга ситуации.

Ожидается, что эта резолюция по Крыму в декабре будет одобрена Генассамблеей ООН.

Глава департамента МИД РФ по правам человека Анатолий Викторов, выступив на заседании комитета, назвал резолюцию «пропагандистской», подчеркнув, что жители Крыма приняли решение о присоединении к РФ «на историческом референдуме».