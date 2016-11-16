Комитет ООН принял резолюцию о российской оккупации Крыма
Комитет ООН по социальным и гуманитарным вопросам большинством голосов одобрил резолюцию о «временной оккупации» Крыма Россией и нарушении прав человека на полуострове, сообщает Fox News.
За документ, внесенный Украиной, проголосовали 73 члена комитета, при 26 голосах против и 76 воздержавшихся.
Авторы резолюции также призывают генсека ООН принять меры к допуску в Крым международных наблюдателей для мониторинга ситуации.
Ожидается, что эта резолюция по Крыму в декабре будет одобрена Генассамблеей ООН.
Глава департамента МИД РФ по правам человека Анатолий Викторов, выступив на заседании комитета, назвал резолюцию «пропагандистской», подчеркнув, что жители Крыма приняли решение о присоединении к РФ «на историческом референдуме».