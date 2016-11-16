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Комитет ООН принял резолюцию о российской оккупации Крыма

10:34 16.11.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Комитет ООН по социальным и гуманитарным вопросам большинством голосов одобрил резолюцию о «временной оккупации» Крыма Россией и нарушении прав человека на полуострове, сообщает Fox News.

За документ, внесенный Украиной, проголосовали 73 члена комитета, при 26 голосах против и 76 воздержавшихся.

Авторы резолюции также призывают генсека ООН принять меры к допуску в Крым международных наблюдателей для мониторинга ситуации.

Ожидается, что эта резолюция по Крыму в декабре будет одобрена Генассамблеей ООН.

Глава департамента МИД РФ по правам человека Анатолий Викторов, выступив на заседании комитета, назвал резолюцию «пропагандистской», подчеркнув, что жители Крыма приняли решение о присоединении к РФ «на историческом референдуме».

Темы: Крым, Организация объединенных наций (ООН), Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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16.11.2016, 13:06
память пришибло

Прочитал. Проникся. Слеза сама скатилась по щеке. Верю. Надеюсь. Люблю. Верноподданнически склоняю голову. Предлагаю начать со смены гимна России и соответственно возвращении ей исторического наименования, без этой бесовской федерации.
" Боже царя храни, царствуй державный..." Далее по тексту.
16.11.2016, 13:04
))

Надюша, Украина у нас уже полтора года газ не покупает!Проснись!
16.11.2016, 12:15
А как же Чуркин?

Куда его девать?
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