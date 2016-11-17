Автор закона Магнитского подготовил ответные меры на российские кибератаки

Американский сенатор-демократ Бен Кардин заявил, что подготовил «всеобъемлющий» законопроект, который должен стать ответом на российские кибератаки в ходе президентских выборов в США, сообщает Reuters.

Документ, по словам Кардина, также послужит реакцией на действия Москвы в Европе и Сирии, которые противоречили интересам США. Сенатор отказался рассказывать о деталях законопроекта, 17 ноября он выступит с речью о политике в отношении России.

Кардин добавил, что хочет оформить документ до того, как президент Барак Обама сложит полномочия в конце января 2017 года. При этом законопроект вряд ли будет одобрен текущим составом Конгресса, который также заканчивает работу в начале следующего года.

«Используют они [Россия] МиГ или мышку — это все равно нападение. И необходим ответ. Очевидно, они стояли за кибератаками на нашу страну во время последних выборов», — заявил Кардин.

Американское разведывательное сообщество официально обвинило Россию в причастности ко взлому серверов Демократического национального комитета летом 2016 года. После этого в Белом доме заявили, что подготовят ответ на действия Москвы.

Сенатор Кардин — автор «списка Магнитского», в который вошли лица, причастные, по версии авторов, к гибели в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского в 2009 году. На основе списка в 2012 году был принят «закон Магнитского» о персональных санкциях. Сейчас в перечне значатся 39 россиян.