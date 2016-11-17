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Автор закона Магнитского подготовил ответные меры на российские кибератаки

10:34 17.11.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Американский сенатор-демократ Бен Кардин заявил, что подготовил «всеобъемлющий» законопроект, который должен стать ответом на российские кибератаки в ходе президентских выборов в США, сообщает Reuters.

Документ, по словам Кардина, также послужит реакцией на действия Москвы в Европе и Сирии, которые противоречили интересам США. Сенатор отказался рассказывать о деталях законопроекта, 17 ноября он выступит с речью о политике в отношении России.

Кардин добавил, что хочет оформить документ до того, как президент Барак Обама сложит полномочия в конце января 2017 года. При этом законопроект вряд ли будет одобрен текущим составом Конгресса, который также заканчивает работу в начале следующего года.

«Используют они [Россия] МиГ или мышку — это все равно нападение. И необходим ответ. Очевидно, они стояли за кибератаками на нашу страну во время последних выборов», — заявил Кардин.

Американское разведывательное сообщество официально обвинило Россию в причастности ко взлому серверов Демократического национального комитета летом 2016 года. После этого в Белом доме заявили, что подготовят ответ на действия Москвы.

Сенатор Кардин — автор «списка Магнитского», в который вошли лица, причастные, по версии авторов, к гибели в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского в 2009 году. На основе списка в 2012 году был принят «закон Магнитского» о персональных санкциях. Сейчас в перечне значатся 39 россиян.

Темы: Россия, США, Международные отношения, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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17.11.2016, 13:40
Гость: gvozd

красные либерал-сатанисты явно в панике..
торопятся нагадить где можно.. пока не выгнали.
17.11.2016, 12:41
Гость: ser

С момента развала СССР выросло новое поколение, которое просто не в состоянии осознать, что кто-то смеет иметь свои интересы. Вседозволенность и безнаказанность сильно "отупили" политиков США, а про ЕС - даже говорить противно. Типичный пример - Баррозу, за развал ЕС получил работу в Goldman Sachs, или премьер Латвии Домбровский, который загнал страну в долговое рабство МВФ, за что получил место чиновника в ЕС.
17.11.2016, 11:24
Гость: прохожий

Детский сад, старшая группа. Главное спрашивается - где доказательства? В ответ только раздаётся капризный детский визг из песочницы - ААА!!! ани пахие, пляхие!!! и сопли, с угрозами санкций. Безусловно, это большая трагедия, что такими мощными экономиками управляют инфантильные и психопатические люди. Осознавая сложившуюся непростую ситуацию, нужно сделать правильные выводы на будущее и брать на вооружение в геополитике опыт профессиональных психиатров, чтобы хоть немного понимать мотивы иррационального поведения руководства западных стран.
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