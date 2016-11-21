Кравчук, Шушкевич и Бурбулис отмечают в США 25-летие развала СССР

Участники беловежского сговора находят всё новые оправдания своему преступлению

Американский Центр российских и евразийских исследований им. Дэвиса при Гарвардском университете вкупе с другими организациями, исследующими постсоветский мир, организовали в США ряд мероприятий, посвящённых знаменательной для Соединённых Штатов дате – 25 лет без Советского Союза. Разумеется, не обошлось без главных виновников торжеств – бывших президентов, подписавших 8 декабря в белорусских Вискулях, в нескольких километрах от государственной границы СССР с Польшей, так называемые «беловежские соглашения» о прекращении существования Советского Союза как субъекта международного права.

Борис Ельцин до 25-летнего юбилея «беловежских соглашений» не дожил, и в США его дело защищает в настоящее время бывший Государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис, ещё один участник встречи в Вискулях. От Украины в Америку прибыл Леонид Кравчук – бывший глава Верховного Совета УССР и первый президент независимой уже Украины, от Беларуси приехал Станислав Шушкевич, руководивший парламентом республики. Президентом он стать не смог – на выборах в 1994 году за его кандидатуру проголосовали 10% белорусских избирателей, не пропустив Шушкевича даже во второй тур. Ещё один участник сбора в Беловежской пуще – бывший глава Совета министров Беларуси Вячеслав Кебич – с треском проиграл тогда президентские выборы Александру Лукашенко, набравшему 80,6% голосов.

Судьба украинского могильщика СССР Леонида Кравчука сложилась похоже: спустя 2,5 года он под давлением шахтёров в условиях жесточайшего экономического кризиса вынужден был согласиться на досрочные выборы, которые проиграл Леониду Кучме. Бывший председатель украинского Совмина Витольд Фокин, вместе с Кравчуком подписавший «беловежские соглашения», в своём премьерском кресле сидел ещё меньше – в октябре 1992 года парламент Украины выразил ему недоверие и отправил в отставку. Белорусским заговорщикам практически не удалось вкусить плодов независимости, зато Россия и Украина наелись их сполна, причём украинское государство и по сей день не в силах встать из-за стола, накрытого в 1991 году в Беловежской пуще.

И глубоко закономерно, что беловежские подписанты (трое из шести) отправились отмечать 25 лет развала их руками Советского Союза в США. 25 декабря 1991 года тогдашний президент США Джордж Буш-старший официально объявил о признании независимых государств, в первую очередь России, Украины, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Развал СССР он назвал «победой демократии и свободы», «победой нравственной силы наших ценностей» и заявил, что «каждый американец может гордиться этой победой». Буш поприветствовал государства, учреждённые на обломках СССР, и отметил: «Несмотря на потенциальную возможность для нестабильности и хаоса, эти события явно отвечают нашим национальным интересам».

Изображение с сайта fondsk.ru

По этой причине могильщиков СССР сейчас тепло принимают в США: все они выступали в декабре 1991 года агентами иностранного государства.

Изображение с сайта fondsk.ru

Спустя 25 лет после подписания «беловежских соглашений» Кравчук, Шушкевич и Бурбулис находят всё новые оправдания тому, в чём они приняли тогда самое деятельное участие. Не стала в этом смысле исключением и встреча в штаб-квартире Атлантического совета (Atlantic Council) в Вашингтоне, открывшая американское турне беловежских подписантов.

«Если говорить с исторической точки зрения, то СССР был нежизнеспособен с самого начала. Репрессии системы стали антропологической катастрофой», - заявил Бурбулис. Он оправдывает «беловежские соглашения» антропологией.

«Это была ядерная сила, которая угрожала всему миру ракетами. И тот, кто скажет, что у неё были причины существовать, должен не только быть философом, а философом с ощущением героизма», – возвестил Шушкевич.

Однако дальше всех пошёл бывший президент Украины. Он заявил: «Мы подписали «Беловежские соглашения», прислушиваясь к своим народам». Вспомним мартовский референдум 1991 года о сохранении СССР, в котором приняли участие 83,5% жителей УССР, наделённых избирательным правом? 70,2% из них высказались за то, чтобы жить в Советском Союзе, меньшинство – 28% выступили против этого, но, очевидно, голос этого меньшинства и был для Кравчука «голосом народа».

Сейчас, спустя 25 лет после беловежского сговора, его участники считают, что начатое ими дело всё-таки не было доведено до логического завершения. «Весь ряд символов старого Советского Союза снова возрождён, потому что сохранилась ментальность советского человека», – скорбит Шушкевич. «Даже несмотря на то, что распад Советского Союза дал надежду на либерализацию, лишь немногие постсоветские страны превратились в настоящие демократические государства», – уныло вторит белорусскому могильщику СССР The Washington Post, публикующая откровения подписантов «беловежских соглашений» и подводящая американских читателей к мысли, что личности, развалившие Союз, наделены неким высшим знанием о способах разрешения мировых проблем. Кому, как не им, делиться с американцами рецептами «демократизации» Беларуси, например, или урегулирования конфликта Киева с Донбассом!

В белорусском вопросе Шушкевич предлагает сделать ставку на молодёжь. По мнению этого персонажа, Беларусь не пошла по пути Украины из-за Лукашенко, поскольку (цитируем) «антибелорусский президент испохабил всё, что было достигнуто в Беловежской пуще». Риторика Шушкевича очень схожа с риторикой Кравчука, который обладает чутким избирательным слухом в отношении «голоса народа», поэтому Лукашенко, которого поддерживает абсолютное большинство граждан республики, и превращается в устах бывшего главы парламента Беларуси в «антибелорусского президента».

Шушкевич излучает завидный оптимизм, уверяя американцев в том, что «рано или поздно Беларусь станет нормальным цивилизованным государством». Хотя ничего другого он сказать и не может – слишком велика его зависимость от гонораров, которые ему платят в США и Европе за лекции о развале СССР и современном положении в «недемократической» Беларуси. Главная мысль, которую не устаёт повторять беловежский заговорщик, подпись которого стоит первой под соглашением в Вискулях: Запад должен помочь белорусской оппозиции (которая находится в абсолютном меньшинстве) разрушить связи руководства Беларуси с Россией. «Если бы Запад помог нам избавиться от поддержки Лукашенко Россией, мы бы в Беларуси давно сами с ним покончили», – заявляет Шушкевич на встречах с американцами.

Бывший украинский президент Кравчук более сдержан, он оправдывает своё прозвище Хитрый Лис. Высказываясь по ситуации на Украине, напускает туману: «Нынешняя ситуация не более сложна, чем она была накануне подписания «беловежских соглашений». Но почему мировые лидеры не могут сегодня найти решение во имя людей, которые не хотят войны? Я уверен, что другой дороги, кроме дороги мира, для Украины нет». Что ж, вполне по-лисьи: во-первых, хитро подчеркнул, как непросто ему было подписывать «беловежские соглашения»; во-вторых, так же хитро возложил решение украинской проблемы на «мировых лидеров». Ещё более ловко высказался за санкции против России: «Моя позиция такая же, как и у стран, которые ввели санкции».

В то же время Кравчук умудрился спеть дуэтом и с Бурбулисом, который считает, что жёсткие меры в отношении Москвы не приносят должного эффекта. «Я согласен, что вы не достигнете порядка в мире только с помощью санкций», – многозначительно заметил Кравчук, сумев одновременно подчеркнуть, что установление мирового порядка – прерогатива США. Зря всё-таки бывший украинский президент выбрал карьеру функционера КПСС, которая привела его сначала в Верховную раду, а затем – в Вискули. В Кравчуке погиб второй Талейран: выбери он стезю дипломатии, глядишь, не пришлось бы Родину предавать, подписывая позорные «беловежские соглашения».

Теперь он ждёт, что будет говорить и делать Дональд Трамп после вступления в президентскую должность. Чтобы в соответствии с заявлениями нового президента США откорректировать своё мнение. И пока Белый дом, обретя нового хозяина, о своих взглядах на украинский вопрос не заявит, Кравчук тоже будет молчать «Пока в качестве президента он (Трамп) не сказал ничего. Но если он признает аннексию Крыма, я восприму это крайне негативно», – заявил Кравчук в Вашингтоне, понимая, что почти ничем не рискует, поскольку вопрос о Крыме может обсуждаться в мире ещё годами, вне зависимости от того, признает или не признает Трамп полуостров Крым российским.

Начало американского турне беловежских заговорщиков прошло без блеска. Похвастаться им нечем. В России – Путин. В Беларуси – Лукашенко. А Украина, которая в понимании разрушителей СССР дальше всех продвинулась по пути «демократии и свободы», служит пугалом не только для большинства стран постсоветского пространства, но и для многих государств, составлявших во времена СССР социалистическое содружество.