Бут получил от американцев более 100 писем в свою поддержку

Россиянин Виктор Бут, находящийся в американской тюрьме, получил свыше 100 писем от простых граждан США со словами поддержки. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, авторы писем – фермеры, работники автосервисов и представители других профессий. Они возмущены несправедливостью в отношении бизнесмена и подбадривают его, желая скорейшего освобождения и возвращения домой.

«Спасибо огромное всем американцам, которые мне пишут! Когда читаешь эти письма, понимаешь, что Америка – не Америка политиков, спецслужб и судов, а Америка простых людей, видящих все без искажений, — еще жива», - цитирует агентство Бута. Он добавил, что подобные послания помогают ему сохранять оптимизм и не падать духом.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году, а затем переправлен в США. Там его приговорили к 25 годам тюрьмы, обвинив в подготовке сговора с целью убийства американских граждан, а также материальной поддержке террористических организаций.

Некоторое время назад стало известно, что суд Нью-Йорка отказал в пересмотре его дела по ходатайству защиты. Адвокат россиянина допустил возможность обращения в Верховный суд США. В МИД России пообещали приложить все усилия для скорейшего возвращения Бута на родину.

