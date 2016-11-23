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Бут получил от американцев более 100 писем в свою поддержку

22:30 23.11.2016
Виктор Бут. Фото с сайта wikipedia.org
Виктор Бут. Фото с сайта wikipedia.org
Сюжет: Дело Виктора Бута

Россиянин Виктор Бут, находящийся в американской тюрьме, получил свыше 100 писем от простых граждан США со словами поддержки. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, авторы писем – фермеры, работники автосервисов и представители других профессий. Они возмущены несправедливостью в отношении бизнесмена и подбадривают его, желая скорейшего освобождения и возвращения домой.

«Спасибо огромное всем американцам, которые мне пишут! Когда читаешь эти письма, понимаешь, что Америка – не Америка политиков, спецслужб и судов, а Америка простых людей, видящих все без искажений, — еще жива», - цитирует агентство Бута. Он добавил, что подобные послания помогают ему сохранять оптимизм и не падать духом.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году, а затем переправлен в США. Там его приговорили к 25 годам тюрьмы, обвинив в подготовке сговора с целью убийства американских граждан, а также материальной поддержке террористических организаций.

Некоторое время назад стало известно, что суд Нью-Йорка отказал в пересмотре его дела по ходатайству защиты. Адвокат россиянина допустил возможность обращения в Верховный суд США. В МИД России пообещали приложить все усилия для скорейшего возвращения Бута на родину.
 

Темы: США, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Дело Виктора Бута
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Комментарии читателей
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24.11.2016, 00:30
кто поверит в этот бред?

от простых граждан США......авторы писем – фермеры, работники автосервисов и представители других профессий. Они возмущены несправедливостью в отношении бизнесмена и подбадривают его, желая скорейшего освобождения и возвращения домой.
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