«Прибалтийские вымираты»

Страны Балтии покидают даже беженцы с Ближнего Востока

Недавно в Литве произошло скандальное происшествие: находившиеся в Центре временного размещения беженцев в городке Рукла 35 мигрантов с Ближнего Востока тайком покинули страну на арендованном автобусе и направились в Германию. Это никого не удивило: беженцы, оказавшиеся по квотам ЕС в Латвии и Литве, считают свою долю крайне незавидной, и при первой возможности перебираются в более благополучные государства.

Те 32 сирийца и трое иракцев, что сбежали из Литвы на автобусе, уехали беспрепятственно. Правда, автобус остановили для проверки на литовско-польской границе, но вскоре пропустили, поскольку у беженцев есть шенгенские визы, позволяющие путешествовать по всему ЕС. На днях оставить Литву решились ещё две семьи – пара беженцев из Ирака с двумя детьми, и семейство с двумя отпрысками, не имеющее какого-либо гражданства. Однако им уже так не подфартило: первая семья была задержана ещё на польской границе, а вторую арестовали ввиду отсутствия необходимых документов на территории Польши.

Всего Литву обязали разместить у себя 1105 мигрантов – пока в страну прибыла лишь десятая их часть. Но уже сейчас в руклевском Центре свободных мест катастрофически не хватает. Переселить же мигрантов в другие места у ответственных служб получается далеко не всегда. Как жалуется социальный работник каунасского муниципалитета Эгле Рушинскайте, жители Литвы не соглашаются отдавать своё жильё мусульманам даже за хорошую цену, а от представителей незнакомой культуры предпочитают держаться подальше. Возникли и другие проблемы: беженцам не удаётся выучить даже основ государственного языка, зато вскоре мигранты из Сирии и Ирака бегло заговорили на русском. Это связано с тем, что в окрестностях Руклы русский язык имеет большее употребление, нежели литовский.

Не обходится без драк и стычек. Так, в конце октября двое четырнадцатилетних сирийцев подверглись нападению литовских сверстников: подростки из хулиганских побуждений закидали пришельцев камнями.

При этом глава самоуправления Руклы Гинтас Ясюлёнис не стал во всем винить хулиганов: он заявил, что «нападения провоцирует слишком большое для маленького города количество беженцев».

Мэр подчеркнул, что, если «мигранты собираются интегрироваться в общество, им придётся адаптироваться к литовской культуре». Отметим, что это был уже третий подобный инцидент в Рукле за месяц. Ранее несколько школьников пытались сорвать хиджаб с одной из юных мигранток.

Кроме того, двое неизвестных молодых людей напали на двух жительниц центра для беженцев (из Ирака и Сирии), везших в коляске малолетнего ребенка. Литовцы преградили женщинам путь, не давали им пройти, хватали за одежду и даже сломали у одной из них очки. Заплаканные и напуганные женщины вернулись в центр. Услышав их жалобы, мужчины-беженцы пришли в ярость.

«В нашей стране нельзя дотрагиваться, а тем более пытаться сорвать платок с головы женщины – это преступление», – сказал сириец Мохамад Али Алабдуллах. Мужчины намеревались отправиться на поиски обидчиков, однако им воспрепятствовала полиция. «Сначала мы очень разозлились, но потом сели, глубоко вдохнули и поговорили. Мы решили действовать по литовским законам, отдали дело в руки полиции», – отметил Алабдуллах. «Мне запомнилось высказывание беженцев, что они будут защищать не только своих, но и литовских женщин», – добавил директор центра Робертас Микуленас. «Мы сюда приехали в поисках мира и покоя, а случается такое... До сих пор после восемнадцати часов наши женщины одни не выходили. Сейчас они вообще не будут ходить в одиночку. Честно говоря, этот инцидент изменил наше мнение о литовцах», – сказал сириец. Виновных в инциденте не нашли, хотя в Руклу было отправлено более десяти экипажей полиции и Службы общественной безопасности – так что у мигрантов не было другого выбора, кроме как успокоиться.

А чуть раньше, в сентябре, литовская пресса много писала о громком случае – семья мигранта из Сирии Мохамеда Али Абдулы, прибыв в Центр размещения беженцев в Рукле, отказалась подписывать соглашение об интеграции в стране. «Я ещё не знаю, как в Литве обстоят дела со здравоохранением. Но я уже вижу, что как больной человек, скорее всего, не смогу работать, поэтому не смогу содержать семью в этой стране. Поймите, как мне здесь жить и содержать семью? Я пойду лечиться, должен буду сидеть дома, не работать. А деньги, которые здесь дают, и пособия, вероятно, не покроют ни платы на жилье, ни других расходов», – сказал Али Абдула в программе «Новости» на канале LNK. Беженец жаловался, что ООН обманула его, направив с семьей именно в Литву. «Когда мне сказали, что Литва тоже принимает беженцев, главный вопрос, который меня волновал: все ли права у нас будут как в Германии, Швеции, в других государствах ЕС? Мне сказали – да, Литва тоже среди стран класса "А". Но, когда мы приехали, и заместитель директора этого центра объяснила нам процесс интеграции и рассказала о выплатах, я понял, что оказался в неподходящем месте», – горько сетует мигрант.

Правда, через несколько дней сириец уступил: после того, как ему пригрозили последствиями, он подписал требуемое соглашение. «Обсуждались варианты вплоть до их возвращения туда, откуда они приехали, то есть в Турцию. В военную зону их точно никто не вернул бы», – сказал литовский замминистра социальной защиты и труда Альгирдас Шешелгис.

«Как они сами говорят, они вроде как не в ту страну попали, куда хотели, как представляли», – дополнил Робертас Микуленас. Сейчас эта семья из Сирии с помощью адвокатов интересуется возможностью пожаловаться в ООН на то, что их отправили в Литву.

Еще один случай, нашедший отражение в местной прессе: Литву покинула семья сирийцев, состоящая из двоих взрослых и троих детей. Это семейство уже жило в Литве вполне самостоятельно, его глава работал на стройке. Но кураторы из «Красного креста» внезапно обнаружили, что этих сирийцев в Литве уже нет. «У них была работа, её нашли. До этого момента никаких жалоб не было», – недоумевает Альгирдас Шешелгис. В фирме Caritas, отвечающей за интеграцию безработных, отметили, что беженцев, которые покидают Литву, надо понять – они изначально мало знали о стране, думали, что выплаты и зарплаты там такие же, как в Германии.

Правда, в Литве сумма ежемесячных субсидий для мигрантов составляет 600 евро, что вдвое превышает официальную «минималку» в стране. Однако, данная сумма не выдаётся на руки целиком, а идет также на размещение и адаптацию пришельцев. Иностранцам выдаются необходимая одежда, вещи и 71 евро в месяц на мелкие расходы. «Приехав, люди в первые недели знакомятся с ситуацией, с тем, какая в Литве система труда, какая экономическая ситуация, культура и т. д. В итоге, они испытывают шок. И это естественное явление, большая часть реагирует таким же образом», – сказала представитель Caritаs Илма Скуодене. Она сослалась на пример покинувшей Литву семьи иракцев – они уже несколько месяцев находятся в Швеции.

Чиновники ЕС уже давно заявляют, что Литва, мол, крайне неактивно выполняет свои обязательства по приёму беженцев с Ближнего Востока. Еврокомиссия грозит запустить программу штрафов — 250 тыс. евро за одного непринятого мигранта. А жители Литвы, со своей стороны, только рады, что программа размещения в стране незваных гостей с юга не задалась. Опросы свидетельствуют, что большинство жителей страны относятся к приему южан без всякого восторга. Солидарен с ними и министр внутренних дел Томас Жилинскас, выступивший с резкой критикой как квот ЕС, так и европейских чиновников. По мнению главы МВД Литвы, ускорение процесса приёма беженцев приведёт к большим проблемам в сфере национальной безопасности.

Аналогичные проблемы наблюдаются и в Латвии, которую недавно покинули последние двое беженцев из той партии в двадцать три человека, что прибыли в страну первыми.

Здесь тоже население отрицательно относятся к чужакам: люди опасаются, что Брюссель заставит страну разместить у себя не 531 мигранта, о которых идёт речь сейчас, а гораздо больше. Но оказалось, что иммигранты отнюдь не стремятся закрепиться в Латвии. Местные СМИ полны историй об их «побегах» из страны. Например, мать троих детей из Сирии по имени Бунана, ещё в июле рассказывавшая о планах обустроиться в Латвии и учившая латышский язык, через два месяца поведала в телеэфире, что тоже покинула государство. Покинула потому, что столкнулась с непреодолимыми трудностями, а предоставленный властями инструктор-ментор ничем ей не помог. Женщина хотела попросить у проживающего в Германии брата денег на первый взнос за квартиру в Латвии, но в итоге, поразмыслив, собрала вещи, и отправилась к нему с детьми сама.

Каждому получившему этот статус беженцу Латвия в течение года выплачивает скромное, по меркам ЕС, пособие в размере 139 евро в месяц – и еще по 97 евро на каждого члена семьи. Об условиях их жизни свидетельствует тот факт, что в августе в центре временного размещения беженцев (в поселке Муцениеки под Ригой) состоялся митинг. Несколько десятков искателей убежища протестовали против неудовлетворительных бытовых условий и того, что на деньги, выделяемые им, невозможно прожить.

Один из них на ломаном латышском и английском языках поведал, что обитателям центра не хватает медицинской помощи: у него самого проблема с глазами, которые невозможно лечить из-за нехватки средств. Также он рассказал, что в Латвии он находится пять месяцев, а у него нет ни дома, ни работы, ни денег. Другой мужчина жаловался, что суточных, выделяемых им, недостаточно, чтобы приобретать необходимые товары, в том числе сигареты и какие-нибудь лакомства детям. По его мнению, вместо трёх евро в день ему было бы необходимо по меньшей мере 10 евро.

Зампредседателя парламентской комиссии по вопросам гражданства, миграции и сплочению общества Андрей Юдин признал: «Мы встречались с людьми, проживающими в Муцениеках. Для них даже квартиру снять – серьёзная проблема, не на что выплатить первый взнос». В свою очередь, комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс обозначил проблему так: «Многие люди уезжают из Латвии. Почему? Просто потому что не могут выжить на маленькое пособие. Они также не могут найти себе жилье». Еще одна проблема – латышский язык, без знания которого, подкрепленного соответствующим удостоверением, в Латвии не устроиться даже дворником.

Сами беженцы, по словам латышей, тоже не являются невинными овечками. Ещё прошлой осенью представитель самоуправления Зигурд Блаус жаловался, что у коренных жителей Муцениеков растет стремление переехать «в более спокойные места». По словам Блауса, было немало случаев, когда мигранты, слоняясь без дела по улицам, провоцировали местных на драки. Самоуправление готово было обеспечить приезжих простым трудом вроде уборки территории. Однако найти им более квалифицированные рабочие места сложновато из-за языкового барьера. Блаус рассказывал, что обитатели центра размещения беженцев в Муцениеках возможностями трудоустройства не особенно интересуются – зато любят играть в футбол. «Наши люди боятся. Они беспокоятся и за собственную безопасность и за своих детей», – пояснил чиновник.

В заключение стоит напомнить, что и Литва и Латвия являются рекордсменами ЕС по оттоку населения: за последние годы их покинули сотни тысяч жителей. Эксперты бьют тревогу, напоминая, что скоро «прибалтийские вымираты» вообще могут остаться без рабочих рук.

Некоторые представители властей вынашивали планы о том, как удастся восполнить убыль работников за счет приезжих мигрантов. В реальности пока получается не очень…