Киев боится превращения Донбасса в «альтернативную Украину»

Переговоры в Минске снова сорваны. Украина по-прежнему требует Дебальцево

На состоявшемся в среду в Минске очередном раунде переговоров между Украиной и Донбассом стало понятно, что линия Киева на саботаж и срыв мирного урегулирования остается в силе. Украина отказалась по существу обсуждать формулу Штайнмайера об особом статусе Донбасса, хотя она была утверждена на встрече глав "нормандской четверки" в Париже в октябре 2015 года и подтверждена ими же в Берлине в октябре 2016 года. Киев блокирует любые переговоры по политическим вопросам и уже в шестой раз подряд проигнорировал работу экономической подгруппы.

И.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова после встречи заявила, что никаких положительных результатов нет из-за позиции Киева.

"Украина отказывается обсуждать данную формулу Штайнмайера до согласования дорожной карты в "нормандском формате". Такая позиция противоречит Комплексу мер тем, что отрицает необходимость согласования политических вопросов с представителями Республики, которые не присутствуют в "нормандском формате", - подчеркнула Никонорова. При этом глава МИД ДНР напомнила, что повестка состоявшейся встречи была согласована участниками еще 9 ноября и она включала формулу Штайнмайера.

Напомним, формула Штайнмайера определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в ДНР и ЛНР на временной основе – в день местных выборов, и на постоянной – после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

Вместо этого, по словам Никоноровой, украинские переговорщики настаивали на теоретических рассуждениях по амнистии и приглашении для этого эксперта, так и не предоставив по сей день никакого письменного документа со своей официальной позицией.

Работа экономической подгруппы оказалась сорвана в шестой раз подряд, сообщила пресс-секретарь главы делегации ДНР на переговорах Дениса Пушилина Виктория Талакина.

"Несмотря на многократные попытки переговорщиков ЛНР и ДНР, разблокировать работу подгруппы по экономическим вопросам так и не удалось. Украинская сторона продолжает настаивать на правомерности своего отказа начинать работу, при этом совершая периодические попытки решить экономические вопросы кулуарно", - отметила Талакина.

Представитель ЛНР на переговорах Родион Мирошник заявил, что представители Киева демонстративно игнорируют предложения и просьбы координатора от ОБСЕ, в частности просьбу предоставить письменно свои переговорные позиции по обсуждаемым вопросам. Это дает возможность не нести никакой ответственности за ранее данные обещания и каждый раз начинать все сначала.

В ДНР считают сомнительным выполнение Киевом политических пунктов "Минска-2" при нынешнем режиме в Киеве.

"Деструктивная позиция Украины, по мнению полпреда ДНР Дениса Пушилина, основана на неготовности Украины эти пункты выполнять. Ведь реализация политических пунктов Минских соглашений требует политической воли и ответственности от украинского президента и депутатов, а значит, подвижки в данном вопросе при нынешней украинской власти весьма сомнительны", - сказала Талакина.

Поэтому в Донецке заявили о необходимости принятия четких правил переговоров в Минске, иначе он не сдвинется с мертвой точки. Об этом заявила глава МИД ДНР.

"Мы в очередной раз подчеркнули необходимость принятия четких правил, при которых должны будут согласовываться повестки дня, фиксироваться результаты, позиции сторон, разногласия и достигнутые договоренности, а также сроки исполнения. Только регламент позволит упорядочить переговорный процесс и проводить заседания", - отметила Никонорова.

Следующая встреча в Минске состоится 7 декабря, но уже ясно, что никаких изменений со стороны Украины не произойдет.

Между тем Украина снова потребовала отдать ей Дебальцево.

"Во время работы подгруппы по безопасности Украина в очередной раз поставила вопрос возвращения к линии разграничения от 19 сентября 2014 года, в соответствии с которой Дебальцево должно находиться под контролем Украины. Дальнейшая имплементация рамочного решения о разведении сил и средств может произойти после демилитаризации Дебальцево", - написала в Facebook пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер.

То есть сдача Дебальцево рассматривается в Киеве как предварительное условие разведения сил, не говоря уже о том, что обсуждение политических вопросов там анонсируется только после полного прекращения огня, а оно невозможно без разведения сил. Таким образом, Украина попросту замораживает существующее положение.

Киев боится, что после урегулирования конфликта Донбасс станет "альтернативной Украиной". Об этом заявил директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев. По его мнению, если Украина не согласится на компромисс, то рискует навсегда потерять Донбасс.

"Мы должны понять, что к концу 2016 года потеря Донбасса становится уже не гипотетической, а реальной. Изменяются настроения, изменяется характер социальных процессов. Реальным риском я считаю не только военное обострение, но и трансформацию ОРДЛО в альтернативную Украину. Это может произойти в 2017 году, если не будет найдена формула переговоров", - предупредил он.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко заявил в начале ноября, что местные выборы в ДНР будут проведены в 2017 году - по согласованию с Киевом или самостоятельно.