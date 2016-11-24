]]> ]]>
Главная В мире Новости

Генсек НАТО рассказал о нежелании альянса конфликтовать с Россией

21:51 24.11.2016
Изображение с сайта nato.int
Изображение с сайта nato.int
Материалы по теме:

«Мы не хотим новой холодной войны, мы не ищем конфронтации с Россией», - заявил генсек НАТО Йенс Столенберг в ходе своего выступления в Оксфордском университете, сообщает ТАСС.

По его словам, альянс открыт для политического диалога с Москвой и не усиливает свою оборону, но создает «мощные средства сдерживания». «Я вынес один урок - с русскими возможно вести переговоры. Россия никуда не исчезнет. Она будет там, где она есть, и она продолжит оставаться нашим самым большим соседом», - отметил Столтенберг.

Он также призвал Россию не считать провокацией продвижение альянса в Центральную и Восточную Европу и реагировать на это спокойнее. «Это не НАТО расширяется, а Польша, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия сами выразили желание присоединиться к альянсу», - цитирует его «Интерфакс». При этом он подчеркнул, что ни Россия, ни любые другие государства не вправе решать судьбу соседних стран.

В качестве причины напряженности отношений между Россией и НАТО Столтенберг назвал Крым. Увеличение присутствия альянса на востоке, по его словам, означает готовность защищать союзников от ситуации, аналогичной украинской.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что наращивание НАТО своего контингента в странах Балтии и Восточной Европы, размещение на их территориях систем ПРО вынуждает РФ предпринимать ответные меры и нацеливать свои ракеты на потенциальные источники угрозы. Он также высказал предположение, что западноевропейские члены альянса специально ищут врага для удержания в повиновении новых участников НАТО.
  

Темы: Отношения России и НАТО, Международная политика, Военно-политический блок НАТО
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.11.2016, 05:45
К

"Генсек НАТО рассказал о нежелании альянса конфликтовать с Россией"
+
Правило ференги 76 - "Время от времени объявляйте перемирие. Это чертовски запутывает ваших врагов".
+
Сунь-цзы: "Война — это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь; если ты и пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься; хотя бы ты и был близко, показывай, будто ты далеко; хотя бы ты и был далеко, показывай, будто ты близко; заманивай его выгодой; приведи его в расстройство и бери его; если у него все полно, будь наготове; если он силен, уклоняйся от него; вызвав в нем гнев, приведи его в состояние расстройства; приняв смиренный вид, вызови в нем самомнение; если его силы свежи, утоми его; если у него дружны, разъедини; нападай на него, когда он не готов; выступай, когда он не ожидает."
25.11.2016, 02:59
Ха

Всю свою историю НаТО только этим и занимается.
24.11.2016, 23:39
Alex202

Их можно понять, имея за плечами опереточную армию, они паникуют.
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.