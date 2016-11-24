"Генсек НАТО рассказал о нежелании альянса конфликтовать с Россией"

«Мы не хотим новой холодной войны, мы не ищем конфронтации с Россией», - заявил генсек НАТО Йенс Столенберг в ходе своего выступления в Оксфордском университете, сообщает ТАСС.

По его словам, альянс открыт для политического диалога с Москвой и не усиливает свою оборону, но создает «мощные средства сдерживания». «Я вынес один урок - с русскими возможно вести переговоры. Россия никуда не исчезнет. Она будет там, где она есть, и она продолжит оставаться нашим самым большим соседом», - отметил Столтенберг.

Он также призвал Россию не считать провокацией продвижение альянса в Центральную и Восточную Европу и реагировать на это спокойнее. «Это не НАТО расширяется, а Польша, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия сами выразили желание присоединиться к альянсу», - цитирует его «Интерфакс». При этом он подчеркнул, что ни Россия, ни любые другие государства не вправе решать судьбу соседних стран.

В качестве причины напряженности отношений между Россией и НАТО Столтенберг назвал Крым. Увеличение присутствия альянса на востоке, по его словам, означает готовность защищать союзников от ситуации, аналогичной украинской.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что наращивание НАТО своего контингента в странах Балтии и Восточной Европы, размещение на их территориях систем ПРО вынуждает РФ предпринимать ответные меры и нацеливать свои ракеты на потенциальные источники угрозы. Он также высказал предположение, что западноевропейские члены альянса специально ищут врага для удержания в повиновении новых участников НАТО.

