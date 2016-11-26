К. Крылов: Россию ждет множество исков от целого ряда стран и по любому поводу

Петр Порошенко подготовил иск к Москве и скоро его предъявит

Петр Порошенко заявил украинским СМИ, что Киев намерен в ближайшие две недели подать в международные суды иски в связи с так называемой «оккупацией Россией Крыма».

Вопрос исторических претензий к нашей стране мы обсудили с известным политологом Константином Крыловым.

Россию ждет множество исков от целого ряда стран

На самом деле, эта проблема гораздо серьезнее частного примера, о котором говорит Порошенко. Я считаю, что Россию ждет множество исков от целого ряда стран и по любому поводу.

Если принять, что русские в 1917 году сами свергли своего законного правителя, уничтожили свой же образованный слой и сами установили чудовищные порядки, то тем более отсюда следует, что русские «оккупировали Прибалтику», «подавили Венгерское и Чехословацкое восстания», «вторглись в Афганистан» и так далее. Такие вещи никто никому не прощает и нам уже выставлены счета на несколько сот миллиардов долларов. Украина только собирается, а Прибалтика уже добивается от Москвы огромных сумм. Если мы считаем советскую историю своей, то мы принимаем абсолютную ответственность за все, что происходило в те годы.

И что остается делать? При преемстве от СССР нам придется либо всё всем отдать и долго каяться, либо молча клацать зубами, терпя насмешки всего мира. Но есть и другой ход, причем стопроцентно выигрышный. Мы провозглашаем свою преемственность не от СССР, а от Российской империи. Тогда на претензии других стран у нас есть железный ответ: «Вы пострадали от советской власти? Так мы пострадали тоже и даже больше!».

Попытка же предъявить иски по «преступлениям царского режима» дает нам возможность тут же выставить контриск. Ряд поляков участвовали в свержении государственной власти в России. А за Дзержинского заплатить нам не хотите? А за действия Латышских стрелков? А за то, что Эстония ударила в спину Юденичу? И так далее. Да все эти страны сразу же прикусят языки, потому что очевидно, что наши претензии превзойдут всё, что они нам попытаются навесить.

Спор о прошлом - это всегда спор о настоящем и будущем

При этом ни от каких приобретений, сделанных во времена СССР, нам не придется отказываться. Это всё компенсация за ущерб. Пусть только Германия попробует поднять вопрос Калининграда. Тут же ответ – это компенсация за гибель десятков миллионов наших людей в 1941-45, причем компенсация – совершенно недостаточная. И можно еще поязвить над Варшавой: вы взяли две трети территории Восточной Пруссии, а у нас только – одна треть. Вот пусть сначала Германия договорится с Польшей о возвращении земель, а потом уже к нам обращается. Но мы в любом случае ничего не отдадим.

Ни от каких достижений в науке и технике, сделанных в СССР, тоже нам не следует отказываться. Это сделано не советской властью, а нашими же учеными. Мы, что же, не помним, откуда достали Королева? Из тюрьмы. Вот те, кто его посадил и челюсть ему сломал на «допросе» - это и есть советская власть. Мы от советского преемства же отказались, так что эти мерзейшие деяния к нам не имеют отношения. А вот изобретения Королева – наши. И так далее.

Вообще любой спор о прошлом (сколь угодно отдалённом) - это всегда спор о настоящем и будущем. Всякий, отказывающийся «спорить о прошлом» и отстаивать свою версию истории, быстро обнаруживает, что принята чужая версия истории. В которой он, отказавшийся спорить, якобы является «генетическим мусором», «оккупантом-захватчиком, «преступником-насильником», а главное - должен всем денег. Миллиардов триста. А что? «У нас в истории записано, что должен».

Нет ничего важнее прошлого

Самое главное - он сам будет в это верить, если ему будут это часто повторять. Своей-то версии нет, сам отказался. Вот именно этого от русских и хотят. Чтобы - под любыми предлогами – «сами отказались» от своей версии истории. Для этого им будут хамить («вы дураки, что в старье копаетесь»), льстить («умные люди в старье не копаются, вы же умные люди?»), сбивать с толку («а вот давайте поговорим про планету Нибиру») и так далее. Любыми способами - лишь бы русские своей истории сами не писали, а соглашались с чужой.

Нет ничего важнее прошлого. Прошлое бесконечно важно, отношение к нему определяет настоящее и будущее. Для русских сейчас бесконечно важно прошлое советское. Русские его или навешивают на себя (и тогда они «должны всему миру»), или нет (и тогда они должны объяснить, почему, и чьё оно на самом деле).

Интервью подготовил Дионис Каптарь

