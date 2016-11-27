Трамп назвал мошенничеством инициативу по пересчету голосов

Избранный президент США Дональд Трамп расценил как мошенничество инициативу партии «зеленых» по пересчету голосов, поданных в ходе выборов. По его мнению, партия таким образом пытается пополнить свою казну. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Он выразил негодование тем, что к инициативе экс-кандидата в президенты от «зеленых» Джилл Стайн решили присоединиться «проигравшие и деморализованные» демократы. При этом Трамп напомнил, что Хиллари Клинтон сама признала свое поражение. Он также подчеркнул, что результаты выборов нужно уважать, а не оспаривать и критиковать.

Ранее сообщалось, что Стайн подала петицию о пересчете голосов в штате Висконсин. В штабе Клинтон заявили о намерении последовать ее примеру и инициировать аналогичную процедуру в Мичигане и Пенсильвании. Демократы полагают, что результаты выборов в этих штатах могли быть искажены путем кибератак, хотя доказательств действий хакеров у них нет.

