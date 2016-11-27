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Трамп назвал мошенничеством инициативу по пересчету голосов

19:49 27.11.2016
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Избранный президент США Дональд Трамп расценил как мошенничество инициативу партии «зеленых» по пересчету голосов, поданных в ходе выборов. По его мнению, партия таким образом пытается пополнить свою казну. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Он выразил негодование тем, что к инициативе экс-кандидата в президенты от «зеленых» Джилл Стайн решили присоединиться «проигравшие и деморализованные» демократы. При этом Трамп напомнил, что Хиллари Клинтон сама признала свое поражение. Он также подчеркнул, что результаты выборов нужно уважать, а не оспаривать и критиковать.

Ранее сообщалось, что Стайн подала петицию о пересчете голосов в штате Висконсин. В штабе Клинтон заявили о намерении последовать ее примеру и инициировать аналогичную процедуру в Мичигане и Пенсильвании. Демократы полагают, что результаты выборов в этих штатах могли быть искажены путем кибератак, хотя доказательств действий хакеров у них нет.
 

Темы: США, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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27.11.2016, 22:15
Гость: Майдан в Вашингтоне

Надеюсь Вашингтон это не Киев. Хотя с кем поведешься, того и наберешься. Оранжевый неофашизм на украинских дрожжах вещь заразная.
27.11.2016, 21:56
Гость: Дональд

А это я Хиллари ! Да уж,напускали дыма в банку. Боюсь я за себя, как никогда.Может лучше пересчитаем ?
27.11.2016, 21:46
Гость: лузеры в бешенстве!

Партия Зеленых, - это партия наложивших в штаны "голубцов", пытающихся накрыть всю Америку своим радужным флагом.
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