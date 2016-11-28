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Суд начал допрос Януковича по делу об убийствах на Майдане

15:44 28.11.2016
Виктор Янукович. Фото с сайта president.gov.ua
Виктор Янукович. Фото с сайта president.gov.ua
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Святошинский районный суд Киева начал допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу пятерых бывших бойцов «Беркута», которых обвиняют в убийстве демонстрантов на Майдане.

Янукович дает показания по видеосвязи. Он находится в Ростовском областном суде. Бывший президент Украины проходит по делу свидетелем.

Перед началом допроса у здания киевского суда прошла акция с участием пострадавших и родственников погибших на Майдане. Ее участники потребовали посадить Януковича.

Допрос Виктора Януковича первоначально был запланирован на 25 ноября, однако заседание перенесли, поскольку в киевский суд не смогли доставить обвиняемых. Выход из СИЗО, где содержатся бывшие бойцы «Беркута», заблокировала группа активистов, которые опасаются, что обвиняемые будут освобождены. 28 ноября бывших «беркутовцев» удалось доставить в суд.

Янукович был отстранен от власти в феврале 2014 года. Он бежал в Россию после массовых уличных выступлений, завершившихся столкновениями, в результате которых погибли более 100 человек.

На Украине против Януковича возбужден целый ряд уголовных дел — в частности, по статьям об убийстве мирных граждан, незаконном захвате власти и растрате государственных средств.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Виктор Янукович
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Комментарии читателей
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28.11.2016, 20:11
Гость: чукча

Вообще то судить надо правосеков.
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Уууууу,шаман...
28.11.2016, 18:26
Гость: Микс

Вообще то судить надо правосеков.
28.11.2016, 17:32
Гость: Военный Игорь

Витя знает что нынешнее логово ненадёжно, может разом всё перевернуться. А дальше бежать некуда . И поэтому он предусмотрительно не гнёт пальцы.
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