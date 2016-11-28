Суд начал допрос Януковича по делу об убийствах на Майдане

Святошинский районный суд Киева начал допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу пятерых бывших бойцов «Беркута», которых обвиняют в убийстве демонстрантов на Майдане.

Янукович дает показания по видеосвязи. Он находится в Ростовском областном суде. Бывший президент Украины проходит по делу свидетелем.

Перед началом допроса у здания киевского суда прошла акция с участием пострадавших и родственников погибших на Майдане. Ее участники потребовали посадить Януковича.

Допрос Виктора Януковича первоначально был запланирован на 25 ноября, однако заседание перенесли, поскольку в киевский суд не смогли доставить обвиняемых. Выход из СИЗО, где содержатся бывшие бойцы «Беркута», заблокировала группа активистов, которые опасаются, что обвиняемые будут освобождены. 28 ноября бывших «беркутовцев» удалось доставить в суд.

Янукович был отстранен от власти в феврале 2014 года. Он бежал в Россию после массовых уличных выступлений, завершившихся столкновениями, в результате которых погибли более 100 человек.

На Украине против Януковича возбужден целый ряд уголовных дел — в частности, по статьям об убийстве мирных граждан, незаконном захвате власти и растрате государственных средств.