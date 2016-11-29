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При падении самолета в Колумбии погибли 25 человек

11:28 29.11.2016
Фото с сайта absoluttv.ru
Фото с сайта absoluttv.ru
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В авиакатастрофе в колумбийском Ла-Унионе погибли не менее 25 человек. Об этом радиостанции 360 рассказал мэр расположенного поблизости города Ла-Сеха Элькин Оспина.

Ранее сообщалось, что в катастрофе выжили 13 человек из 81 находившихся на борту. При этом официально власти заявили только о шести спасенных. Оспина, в свою очередь, говорил, что выжили только трое.

Самолет при падении развалился на две части. Работа спасателей осложняется низкой видимостью из-за сильного дождя.

Рейс направлялся из Боливии в колумбийский Медельин, на борту находилась бразильская футбольная команда «Шапекоэнсе». По неподтвержденным данным, трое футболистов выжили.

Незадолго до падения пилоты доложили диспетчерам о неполадках в электрооборудовании.

Темы: Колумбия, Авиакатастрофы, Авиационные происшествия и аварийные посадки
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