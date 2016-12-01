В США создадут комитет по противодействию «тайному влиянию» России

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о создании комитета, который займется противодействием попыткам России оказывать «тайное политическое влияние» в разных регионах мира. Законопроект поддержали 390 конгрессменов при 30 голосах против, передает AP.

В задачу нового комитета, говорится в документе, будет входить разоблачение распространяемой Россией фальшивой информации и агентов влияния.

Комитет также должен заняться раскрытием данных «о коррупции, нарушениях прав человека, терроризме и покушениях, совершаемых спецслужбами или политическими элитами Российской Федерации, а также их доверенными лицами».

На голосование Сената США законопроект поступит, как ожидается, до конца 2016 года.

Власти США ранее обвиняли «русских хакеров» в кибератаках на системы Белого дома, Госдепартамента и Пентагона, а также попытках оказать влияние на ход президентской кампании, в том числе за счет распространения заведомо ложной информации в соцсетях.

В ноябре резолюцию о противостоянии «российской пропаганде» принял Европарламент. В резолюции, носящей рекомендательный характер, в числе прочего содержится призыв к властям ЕС более активно принимать меры по борьбе с проводимыми Россией кампаниями по дезинформации, а также пропагандой.