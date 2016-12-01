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В США создадут комитет по противодействию «тайному влиянию» России

10:39 1.12.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о создании комитета, который займется противодействием попыткам России оказывать «тайное политическое влияние» в разных регионах мира. Законопроект поддержали 390 конгрессменов при 30 голосах против, передает AP.

В задачу нового комитета, говорится в документе, будет входить разоблачение распространяемой Россией фальшивой информации и агентов влияния.

Комитет также должен заняться раскрытием данных «о коррупции, нарушениях прав человека, терроризме и покушениях, совершаемых спецслужбами или политическими элитами Российской Федерации, а также их доверенными лицами».

На голосование Сената США законопроект поступит, как ожидается, до конца 2016 года.

Власти США ранее обвиняли «русских хакеров» в кибератаках на системы Белого дома, Госдепартамента и Пентагона, а также попытках оказать влияние на ход президентской кампании, в том числе за счет распространения заведомо ложной информации в соцсетях.

В ноябре резолюцию о противостоянии «российской пропаганде» принял Европарламент. В резолюции, носящей рекомендательный характер, в числе прочего содержится призыв к властям ЕС более активно принимать меры по борьбе с проводимыми Россией кампаниями по дезинформации, а также пропагандой. 

Темы: Международные отношения, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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01.12.2016, 14:08
ANTON

Береженого и бог бережет.
01.12.2016, 14:01
Европеец

Точно.
Это был просто шапкозакидатель-любитель.
01.12.2016, 13:52
Анатолий Хмельницкий

История их ничему не учит, они повторяют все ошибки СССР и создают аналог НКВД. Запад, вместо того, чтобы изучать процессы, которые происходят в их странах и в настроениях избирателей, собирается тратить огромные деньги, чтобы противостоять реакции своих народов на те авантюры, которые они затевают с целью удержать власть и сохранить мировую гегемонию. Фактически эта структура создаётся, чтобы противостоять эволюции естественных социальных процессов и направить мир по тупиковому пути развития.
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