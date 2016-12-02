В конгрессе США запретили Пентагону сотрудничать с Россией

Палата представителей конгресса СШ приняла законопроект о финансировании Пентагона в 2017 году. Документ содержит запрет на двустороннее сотрудничество с Россией в военной сфере, сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на сайт конгресса.

В частности, комитет палаты по делам вооруженных сил считает такое сотрудничество необоснованным, поскольку РФ «продолжает проявлять агрессию и запугивать» европейских союзников Вашингтона.

Военное сотрудничество США и России может быть возобновлено, если главы Пентагона и Годепартамента убедят конгресс в том, что РФ «прекратила оккупацию части территории Украины», а также прекратила угрожать суверенитету этой страны и членов НАТО.

В утвержденной накануне президентом РФ Владимиром Путиным концепции внешней политики России отмечается, что система ПРО США рассматривается Москвой как угроза безопасности, поэтому на ее размещение в Европе будут приняты ответные меры. Кроме того, выражено негативное отношение к расширению НАТО и приближению его военной инфраструктуры к границам РФ.

