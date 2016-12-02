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В конгрессе США запретили Пентагону сотрудничать с Россией

20:40 2.12.2016
Пентагон. Фото David B. Gleason с сайта wikimedia.org
Пентагон. Фото David B. Gleason с сайта wikimedia.org
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Палата представителей конгресса СШ приняла законопроект о финансировании Пентагона в 2017 году. Документ содержит запрет на двустороннее сотрудничество с Россией в военной сфере, сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на сайт конгресса.

В частности, комитет палаты по делам вооруженных сил считает такое сотрудничество необоснованным, поскольку РФ «продолжает проявлять агрессию и запугивать» европейских союзников Вашингтона.

Военное сотрудничество США и России может быть возобновлено, если главы Пентагона и Годепартамента убедят конгресс в том, что РФ «прекратила оккупацию части территории Украины», а также прекратила угрожать суверенитету этой страны и членов НАТО.

В утвержденной накануне президентом РФ Владимиром Путиным концепции внешней политики России отмечается, что система ПРО США рассматривается Москвой как угроза безопасности, поэтому на ее размещение в Европе будут приняты ответные меры. Кроме того, выражено негативное отношение к расширению НАТО и приближению его военной инфраструктуры к границам РФ.
 

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
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02.12.2016, 23:14
Лука Лукич

поищите просто Институт Человека в инете..Кто это Человек.
02.12.2016, 22:48
член КПСС

Разве можно себе такое представить, будь во главе страны и КПСС товарищ Сталин? Мне стыдно за эту страну.
02.12.2016, 22:41
из киева

Сударь, а Вы, что, действительно верите в то, что написали? Это в каком же мире Вы живете, болезный?
Основные известные месторождения титана находятся на территории следующих стран (без ранжирования по величине разведанных запасов):
ЮАР, Россия, Украина, Китай, Япония, Австралия, Индия, Цейлон, Бразилия, Южная Корея, Казахстан. Без вашего титана - ну, точно никак:)
Ваш российский титан покупают из-за его привлекательной цены, а вовсе не потому, что другого нет.
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