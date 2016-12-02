Лавров попросил спецпосланника ООН не медлить с переговорами по САР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру не откладывать проведение межсирийских мирных переговоров ради тех, кто не стремится выполнять резолюции СБ ООН.

Он напомнил, что в соответствии с резолюциями правительство САР и оппозиция должны создать единый светский орган власти, который разработает новую конституцию страны. Через полгода после ее принятия в Сирии должны быть проведены выборы.

«И тот, кто говорит, что до начала выполнения этого плана Асад должен уйти, нарушает резолюции СБ», - цитирует главу МИД РФ РИА Новости. По его мнению, необходимо пригласить на переговоры все сирийские группы и начать диалог между правительством САР и теми, кто явится на переговоры. Лавров подчеркнул, что Дамаск к диалогу давно готов.

Ранее сирийские власти заявили, что согласны на переговоры с любым, но максимально широким составом делегации от оппозиции. При этом в Дамаске подчеркнули, что диалог должен проходить без внешнего вмешательства.

