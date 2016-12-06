Трамп потребовал отменить заказ «Боингу» на самолет для президента США

Избранного президента США Дональда Трампа возмутила стоимость заказа на новый «борт номер один», который выполняет компания «Боинг».

«Boeing строит совершенно новый 747 Air Force One для будущих президентов, но затраты выходят из-под контроля, более $4 млрд. Отменить заказ!», - написал он в своем Twitter.

Трамп назвал стоимость нового президентского борта «смешной». «Мы хотим, чтобы Boeing зарабатывал, но не настолько много», - цитирует миллиардера Reuters.

О строительстве нового самолета для президента США стало известно в начале прошлого года. Точная сумма заказа не называлась, однако СМИ сообщали, что установка двух запасных реактивных двигателей обойдется более чем в полтора миллиарда долларов.

