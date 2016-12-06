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Трамп потребовал отменить заказ «Боингу» на самолет для президента США

19:33 6.12.2016
Дональд Трамп. Фото с личной страницы в Twitter
Дональд Трамп. Фото с личной страницы в Twitter
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Избранного президента США Дональда Трампа возмутила стоимость заказа на новый «борт номер один», который выполняет компания «Боинг».

«Boeing строит совершенно новый 747 Air Force One для будущих президентов, но затраты выходят из-под контроля, более $4 млрд. Отменить заказ!», - написал он в своем Twitter.

Трамп назвал стоимость нового президентского борта «смешной». «Мы хотим, чтобы Boeing зарабатывал, но не настолько много», - цитирует миллиардера Reuters.

О строительстве нового самолета для президента США стало известно в начале прошлого года. Точная сумма заказа не называлась, однако СМИ сообщали, что установка двух запасных реактивных двигателей обойдется более чем в полтора миллиарда долларов.
 

Темы: США, Зарубежные авиакомпании, Авиастроение
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Комментарии читателей
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06.12.2016, 22:58
Гость: Иванов С П

Браво Трамп,ай да молодец! Закажи Рогозину ИЛ 96.Он тебе в раз сообразит.Только цену сразу не спрашивай,при твоих то доходах..., может Боинг не так и дорог?
06.12.2016, 22:45
Гость: 1

Сколько это в процентах то от всего населения или от вновь прибывших украинцев хотя бы? 0,000000001?
06.12.2016, 22:41
Гость: 1

Ну да, у нас с подачи власти воруют не только министры. При желании власти, всех воров пересажать можно было бы думаю за год.
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