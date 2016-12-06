Дочь еврочиновника стала жертвой беженца

Родители убитой студентки в ФРГ собирают деньги для беженцев

Жестокое убийство дочери высокопоставленного чиновника Еврокомиссии произошло в немецком Фрайбурге. 19-летняя студентка, помогавшая беженцам, была изнасилована и утоплена в реке. В содеянном уже признался несовершеннолетний беженец из Афганистана. Эта трагедия вновь спровоцировала дискуссию о криминальных проблемах с беженцами в странах Евросоюза.

Фото из социальной сети, с сайта gazeta.ru

Новое ужасное изнасилование и убийство в Германии буквально всколыхнуло общественность в странах Евросоюза. Как пишет газета Express, трагический случай произошел в городе Фрайбурге. Жертвой преступника стала 19-летняя студентка местного медицинского вуза Мария Ланденбургер. Она возвращалась на велосипеде со студенческой вечеринки, когда на нее напали.

Девушку сначала изнасиловали, а затем утопили в городской реке Дрейзам.

По сведениям немецких телеканалов, само нападение произошло неподалеку от стадиона местного футбольного клуба. Инцидент имел место 16 октября нынешнего года, однако широкой общественности о нем стало известно только 5 декабря.

Убитая была дочерью высокопоставленного сотрудника Европейской комиссии. Ее отец, Клеменс Ланденбургер, исполняет обязанности заместителя главы юридического отдела этого органа Европейского союза.

По подозрению в содеянном полиция задержала 17-летнего мигранта из Афганистана. Его имени сотрудники правоохранительных органов не называют. Полицейские нашли у этого молодого человека шарф, который принадлежал Марии. Кроме того, камеры видеонаблюдения запечатлели «молодого человека с похожими волосами», который, предположительно, напал на девушку.

Установлено, что задержанный прибыл в ФРГ в прошлом году. Он был один и прожил все это время в местной семье, которая согласилась его приютить.

По сведениям немецкой прессы, афганец уже признался в преступлении. Впрочем, как утверждают немецкие следователи, закон позволяет ему отказаться от своих признательных показаний на суде, так что еще неизвестно, что он будет говорить, когда дело дойдет до судебного разбирательства.

Для расследования случившегося была сформирована следственная группа, которая состояла из 68 полицейских. Ее члены опросили 1,4 тыс. человек и исследовали более 1,6 тыс. различных предметов и иных доказательств. В их числе — ДНК с пучка волос, который был найден неподалеку от места преступления.

Сама Мария в свободное от работы время добровольно помогала беженцам устроиться в новой для них стране. В частности, она посещала дома, где они поселились во Фрайбурге.

Впрочем, пресса ФРГ пишет, что «неизвестно, встречались ли когда-либо жертва этого преступления и ее предполагаемый убийца». Судя по ее странице в социальной сети, она была жизнерадостной и веселой девушкой.

«Дети смеются по 400 раз на дню, взрослые — только 15. Давайте не взрослеть» — так подписала она фотографию, на которой изображена смеющейся во весь голос. У нее в списке — 608 друзей из разных стран.

Церемония отпевания Марии прошла в одной из церквей Брюсселя, где работает ее отец. По данным СМИ, несмотря на то, что подозреваемый в ее убийстве — беженец, родители Марии — Фредерика и Клеменс — собирали деньги на помощь для вынужденных переселенцев с тех, кто пришел на похороны и церемонию прощания.

А мэр Фрайбурга Дитер Саломон обратилась к горожанам с призывом «не принимать во внимание происхождение подозреваемого и не пытаться думать о мести в связи с этим, а рассматривать произошедшее просто как отдельно взятый инцидент».

Тем временем полиция изучает, связано ли как-то нападение на Марию с еще одним убийством, которое произошло спустя месяц после обнаружения ее тела. Жертвой стала белая немка, 27-летняя Каролин Грубер. Она считалась пропавшей без вести несколько дней, пока ее труп не был найден в лесу неподалеку. Следствие установило, что девушку убили, а перед этим — изнасиловали.

«Сейчас закон нам не позволяет устанавливать по ДНК цвет глаз, кожи и некоторые другие личные данные подозреваемого. Если бы этого ограничения не было, то расследование обоих преступлений шло бы гораздо быстрее», — отметил в беседе с немецкими СМИ глава профсоюза немецкой полиции Райнер Вендт.

В настоящее время руководство немецкой полиции отправило дополнительно 25 работников патрульно-постовой службы во фрайбургский лес, где и происходили нападения на женщин. По данным местной прессы, в последнее время во Фрайбурге были зафиксированы несколько преступлений, совершенных беженцами. В основном они связаны с нелегальной торговлей наркотиками и нанесением гражданам телесных повреждений, однако были и факты сексуальных домогательств по отношению к женщинам.

Массовые нападения

Серьезный общественный резонанс в Европейском союзе вызвали массовые нападения на женщин в Кельне ночью в канун 2016 года. Они произошли на главной площади города.

Там было зафиксировано более 250 сексуальных домогательств и изнасилований женщин, а всего в эту ночь там произошло более тысячи различных преступлений, совершенных выходцами из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Эффект от скандала был усилен тем, что полиция на протяжении нескольких дней скрывала истинные масштабы произошедшего, также на ситуацию не сразу отреагировали немецкие СМИ, а мэр Кельна Генриета Рекер посоветовала немецким женщинам изменить свое поведение в общественных местах — «ходить группами» и «соблюдать дистанцию вытянутой руки», что вызвало шквал критики и шуток.

Глава полиции Кельна Вольфганг Альберс досрочно был отправлен на пенсию. Впоследствии прокуратура Кельна сделала заявление о том, что подавляющее большинство подозреваемых в нападениях на женщин во время новогодних событий в городе не являются мигрантами. Было установлено, что среди подозреваемых только несколько человек являются гражданами Сирии и Ирака, а основную массу нападавших составили выходцы из Северной Африки, прибывшие в Германию много лет назад и уже получившие германское гражданство.

Впрочем, общественную реакцию на нападения на женщин и их изнасилования в немецком обществе нельзя назвать однозначной. В феврале 2016 года в немецком лагере для беженцев была изнасилована волонтер и политик левацких взглядов 27-летняя Селин. После этого она написала на своей странице в Facebook пост, где чуть ли не благодарила тех, кто на нее напал.

«Дорогие беженцы-мужчины. Возможно, вы мои ровесники, возможно — немного моложе, а возможно — немного старше. Почти год назад увидела ад, из которого вы убежали, посетив лагерь для беженцев в Южном Курдистане. Я хотела бы видеть Европу открытой и дружелюбной. Но здесь вы не находитесь в безопасности, так как мы живем в расистском и сексистском обществе. Но больше всего я сожалею о том, что обстоятельства, при которых я была подвергнута сексистским и агрессивным действиям с вашей стороны, приведут к тому, что вы столкнетесь с еще более агрессивными формами расизма в ФРГ», — написала девушка.

«Отдельная история — русские немцы»

Несколько неоднозначное отношение к тем, кто совершает нападения, со стороны самих жертв и не всегда адекватная реакция властей — не единственное, что помогает правонарушителям избегать ответственности. По словам некоторых немок, с которыми удалось поговорить «Газете.Ru», не все коренные мужчины, проживающие в ФРГ, готовы защищать своих девушек и жен от нападения.

«У многих мужчин в головах — унисекс. Они просто не представляют, что им надо уметь постоять за женщину, с которой ты куда-то идешь или с которой ты находишься с отношениях. Я знаю несколько историй, когда мигранты с Ближнего Востока или из Турции приставали в девушке с парнем, причем откровенно хватали ее за определенные части тела, а ее спутник стоял рядом и делал вид, что ничего не происходит», — решила поделиться преподаватель одного из вузов в немецком Мюнстере 31-летняя Гертруда Герт.

По ее словам, с одной стороны, немцы в большинстве своем недолюбливают мигрантов из-за их поведения, с другой — боятся это открыто признать из-за навязываемой им через СМИ толерантности, а с третьей — не готовы что-то этому противопоставить, так как не знают, как и что именно. Оттого они предпочитают просто замалчивать проблему.

«Отдельная история — это так называемые русские немцы — те, кто имеет немецкие корни и перебрался из Казахстана, Украины или России. Они, как правило, создают свои компании и держатся вместе, а также не очень охотно учат немецкий язык. Кроме того, зачастую выходцы из российской или украинской глубинки при косом взгляде, а тем более попытке напасть на них без особых сомнений бьют в морду, как было у них принято на родине», — рассказывает Герт. По ее словам, многие дети коренных немцев побаиваются мальчишек из России, однако охотно пользуются их защитой в школьных разборках с детьми мигрантов.

«Подозреваю, что за школьные годы этот стереотип о русских укрепляется, люди вырастают и передают эти знания своим детям и будут воспитывать их в духе — сынок, если у тебя в классе будет русский мальчик, то лучше подружись с ним», — рассказала она.