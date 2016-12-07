Жители Полтавщины попросили Порошенко о восстановлении связей с Россией

Более двух тысяч жителей Полтавской области подписали петицию, призывающую Киев восстановить связи с Россией. По их мнению, это «жизненно важно» для Украины, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что разрыв экономических связей с РФ обернулся для Украины потерей до 120 тысяч рабочих мест и сокращением экспортной валютной выручки в шесть раз. «Нам надо активизировать немедленное возвращение традиционных рынков экспорта наших товаров для увеличения валютной выручки и уменьшения безработицы», - цитирует агентство петицию.

Ее авторы призывают к созданию межправительственной рабочей группы, которая должна заняться разработкой «дорожной карты» по возрождению связей между двумя странами.

Агентство отмечает, что Полтавская область стала третьи украинским регионом, выступившим за восстановление экономических отношений с РФ. Ранее аналогичные петиции были подготовлены жителями Днепра (бывшего Днепропетровска) и Чернигова. В общей сложности оба документа набрали свыше семи тысяч голосов. Идею поддерживают и ряду крупных украинских предприятий, таких как харьковская энергетическая компания «ИНТЕК», Змиевский машиностроительный завод, запорожский агрокомбинат «Таврия-Скиф» и другие.

