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Жители Полтавщины попросили Порошенко о восстановлении связей с Россией

21:51 7.12.2016
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Более двух тысяч жителей Полтавской области подписали петицию, призывающую Киев восстановить связи с Россией. По их мнению, это «жизненно важно» для Украины, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что разрыв экономических связей с РФ обернулся для Украины потерей до 120 тысяч рабочих мест и сокращением экспортной валютной выручки в шесть раз. «Нам надо активизировать немедленное возвращение традиционных рынков экспорта наших товаров для увеличения валютной выручки и уменьшения безработицы», - цитирует агентство петицию.

Ее авторы призывают к созданию межправительственной рабочей группы, которая должна заняться разработкой «дорожной карты» по возрождению связей между двумя странами.

Агентство отмечает, что Полтавская область стала третьи украинским регионом, выступившим за восстановление экономических отношений с РФ. Ранее аналогичные петиции были подготовлены жителями Днепра (бывшего Днепропетровска) и Чернигова. В общей сложности оба документа набрали свыше семи тысяч голосов. Идею поддерживают и ряду крупных украинских предприятий, таких как харьковская энергетическая компания «ИНТЕК», Змиевский машиностроительный завод, запорожский агрокомбинат «Таврия-Скиф» и другие.
 

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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07.12.2016, 22:38
мазепам из полтавщины.

Поздно , паны, пить Боржоми, если почки уже того... Мы уж как-нибудь сами.
07.12.2016, 22:05
Роман

Ну это показательно. Во первых что три одни из самых больших города набрали только 7000 подписией... тоесть меньше 0.5% от населения. А во вторых причины восстановления связей - это продолжать доить РФ. Это нормально когда РФ интересна с точки зрения рынка, печальлно что кроме как рынка сбыта она не интересна.
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