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В Сирии погиб российский военный советник

10:59 7.12.2016
Министерство обороны РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Министерство обороны РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Сюжет: Сирийский кризис

Минобороны РФ сообщило о гибели в Сирии российского военного советника. Полковник Руслан Галицкий, сообщили представители оборонного ведомства, получил смертельные ранения в результате обстрела боевиками одного из жилых кварталов в западной части Алеппо, сообщает "Интерфакс".

«Руслан Галицкий выполнял задачи в Сирийской Арабской Республике в составе группы российских военных советников», — сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, Галицкий представлен к высокой государственной награде посмертно.

Руслан Галицкий, сообщает «Байкал-Daily», был командиром 5-й гвардейской танковой бригады, дислоцирующейся на станции Дивизионная в Улан-Удэ.

Ранее Галицкий, по данным издания, служил в Московском военном округе, а также занимал должность начальника оперативного управления одной из войсковых частей Южного военного округа.

Руслан Галицкий стал двадцать третьим россиянином, чья гибель в Сирии признана официально. 

5 декабря при обстреле российского военного полевого госпиталя в Алеппо погибли две медсестры из Биробиджана - Надежда Дураченко и Галина Михайлова. Еще один российский врач получил ранения. 

Минобороны России заявило, что ответственность за обстрел госпиталя несут боевики сирийской оппозиции и «покровители террористов из США, Великобритании и Франции».

Россия проводит военную спецоперацию в Сирии с сентября 2015 года. 

Темы: Россия, Сирия, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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07.12.2016, 15:10
Гость: ВВВ

Нельзя всё же ставить в один ряд выполнение Интернационального долга в Афганистане и Интервенцию в Сирии.
07.12.2016, 14:02
Гость: спокойный

да швондеры всегда любили махать кулаками и кричать мы ради нашего великого вождя ради великой революции горло перегрызем всем несогласным правда при этом в подъезде где они жили пропадали галоши и туалет был всегда забит мимо ходили но главное для них это перегрызть горло а вот что бы калоши не пропадали и туалет чистый для них ерунда
07.12.2016, 13:21
Гость: вопрос

А чо потеряем,сидя на диванах?Залетит чо,иль как?Может,в ценах на пойло и хавчик?
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