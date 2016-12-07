В Сирии погиб российский военный советник

Минобороны РФ сообщило о гибели в Сирии российского военного советника. Полковник Руслан Галицкий, сообщили представители оборонного ведомства, получил смертельные ранения в результате обстрела боевиками одного из жилых кварталов в западной части Алеппо, сообщает "Интерфакс".

«Руслан Галицкий выполнял задачи в Сирийской Арабской Республике в составе группы российских военных советников», — сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, Галицкий представлен к высокой государственной награде посмертно.

Руслан Галицкий, сообщает «Байкал-Daily», был командиром 5-й гвардейской танковой бригады, дислоцирующейся на станции Дивизионная в Улан-Удэ.

Ранее Галицкий, по данным издания, служил в Московском военном округе, а также занимал должность начальника оперативного управления одной из войсковых частей Южного военного округа.

Руслан Галицкий стал двадцать третьим россиянином, чья гибель в Сирии признана официально.

5 декабря при обстреле российского военного полевого госпиталя в Алеппо погибли две медсестры из Биробиджана - Надежда Дураченко и Галина Михайлова. Еще один российский врач получил ранения.

Минобороны России заявило, что ответственность за обстрел госпиталя несут боевики сирийской оппозиции и «покровители террористов из США, Великобритании и Франции».

Россия проводит военную спецоперацию в Сирии с сентября 2015 года.