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Из восточного Алеппо за один день вышло более 20 тыс. мирных жителей

17:16 10.12.2016
Стоп-кадр с видео на YouTube
Сюжет: Сирийский кризис

Свыше 20 тыс. мирных жителей покинули восточную часть Алеппо в первую половину дня 10 декабря, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерала Игоря Конашенкова.

"Только в первой половине сегодняшнего дня из восточных районов города вышло более 20 тысяч мирных жителей, 1217 боевиков сложили оружие", - сказал он.

"За последние двое суток из районов восточного Алеппо выведено российским центром (примирения) уже около 50 тыс. мирных жителей", - добавил представитель Минобороны РФ.

Российским центром примирения через гуманитарные коридоры в районе Карим-Хун и Эль-Махаяр организован вывод мирных граждан из кварталов восточного Алеппо в безопасные районы города.

Конашенков заявил: "Предупреждаем террористов и боевиков из так называемой умеренной оппозиции, а также обращаемся к их покровителям. Не пытайтесь предпринимать каких-либо провокаций и тем более обстрелов мирных жителей, выходящих через гуманитарные коридоры".

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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