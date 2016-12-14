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Евросоюз еще на полгода продлит санкции против России

15:31 14.12.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Евросоюз до конца года продлит на шесть месяцев санкции против России, срок действия которых истекает 31 января. Об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии саммита сообщества, передает ТАСС.

"Никто из стран-членов до сих пор не заявил обеспокоенности по поводу продления санкций на шесть месяцев, как это было сделано летом. У меня есть причины предположить, что это будет легкий и быстрый процесс, - сказал он. - Конечно, (это произойдет) в этом году".

По словам дипломата, на саммите 15 декабря соответствующий призыв озвучат президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель.

"Предполагаю, что страны-члены получат рекомендацию от канцлера Меркель и президента Олланда о продлении экономических санкций, введенных после агрессии России на Украине", - сказал он, отметив, таким образом, что вопрос продления ограничительных мер в отношении РФ входит в повестку дня встречи лидеров ЕС. "Эта рекомендация положит начало работы над формальностями по продлению санкций", - добавил источник.

В Кремле считают абсурдным увязывать санкции с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию в Донбассе.

Темы: Отношения России и стран Западной Европы, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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14.12.2016, 17:13
Гость: Ха

Как жаль, что Путин остановил наступление ополченцев на Киев. Надо было бы чтобы миллионов 20 свидомых украинцев снесли границу Польши и приехали в Берлин и Париж, беженцами в гости к этим Олланд и Меркель. Сирийские беженцы ИГИЛ им бы милыми паломниками по святым местам показались.
14.12.2016, 17:11
Гость: стибрил - возврати!

Уж только бы санкции длились и впредь,
Пока не вернёт вороватый "медведь"
И Крым, и Донбасс, что так варварски дико
Себе, обнаглев, он позволил заныкать!
14.12.2016, 16:41
Гость: Федя1

Селяне вздохнули с облегчением. Наши банкиры тоже еще поживут без внешнего давления.
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