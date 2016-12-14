Евросоюз еще на полгода продлит санкции против России
Евросоюз до конца года продлит на шесть месяцев санкции против России, срок действия которых истекает 31 января. Об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии саммита сообщества, передает ТАСС.
"Никто из стран-членов до сих пор не заявил обеспокоенности по поводу продления санкций на шесть месяцев, как это было сделано летом. У меня есть причины предположить, что это будет легкий и быстрый процесс, - сказал он. - Конечно, (это произойдет) в этом году".
По словам дипломата, на саммите 15 декабря соответствующий призыв озвучат президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель.
"Предполагаю, что страны-члены получат рекомендацию от канцлера Меркель и президента Олланда о продлении экономических санкций, введенных после агрессии России на Украине", - сказал он, отметив, таким образом, что вопрос продления ограничительных мер в отношении РФ входит в повестку дня встречи лидеров ЕС. "Эта рекомендация положит начало работы над формальностями по продлению санкций", - добавил источник.
В Кремле считают абсурдным увязывать санкции с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию в Донбассе.