Япония предупредила Россию о возможном размещении баз США на Курилах

Руководство Японии допускает, что если стране передадут острова южных Курил, то там могут быть размещены военные базы США. Этот вопрос обсуждался на встрече генерального секретаря Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, пишет The Asahi Shimbun.

Как отмечает ТАСС, источник издания в правительстве рассказал, что Яти уведомил Патрушева о возможном размещении баз, поскольку любая суверенная территория Японии подпадает под договор о гарантиях безопасности с США. Встреча Патрушева и Яти состоялась 9 ноября в Москве.

При этом ранее в газете опубликовали интервью бывшего премьер-министра Японии Ёсиро Мори, который рассказал, что в свое время на переговорах с президентом Владимиром Путиным заверил российского лидера в невозможности размещения на Курилах американских баз.

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной причиной остается проблема принадлежности трех южнокурильских островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а также необитаемой гряды Хабомаи. По итогам войны архипелаг отошел СССР, но это оспаривается Японией.

15 декабря начнется официальный визит в Японию российского президента Владимира Путина. Накануне поездки в интервью японским СМИ он заявил, что у России нет территориальных проблем, но она готова обсуждать вопросы, которые ставит Токио. Отсутствие мирного договора Путин назвал «анахронизмом, доставшимся из прошлого».