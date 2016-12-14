]]> ]]>
Главная В мире Новости

Япония предупредила Россию о возможном размещении баз США на Курилах

09:44 14.12.2016
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
Материалы по теме:

Руководство Японии допускает, что если стране передадут острова южных Курил, то там могут быть размещены военные базы США. Этот вопрос обсуждался на встрече генерального секретаря Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, пишет The Asahi Shimbun.

Как отмечает ТАСС, источник издания в правительстве рассказал, что Яти уведомил Патрушева о возможном размещении баз, поскольку любая суверенная территория Японии подпадает под договор о гарантиях безопасности с США. Встреча Патрушева и Яти состоялась 9 ноября в Москве.

При этом ранее в газете опубликовали интервью бывшего премьер-министра Японии Ёсиро Мори, который рассказал, что в свое время на переговорах с президентом Владимиром Путиным заверил российского лидера в невозможности размещения на Курилах американских баз.

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной причиной остается проблема принадлежности трех южнокурильских островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а также необитаемой гряды Хабомаи. По итогам войны архипелаг отошел СССР, но это оспаривается Японией.
15 декабря начнется официальный визит в Японию российского президента Владимира Путина. Накануне поездки в интервью японским СМИ он заявил, что у России нет территориальных проблем, но она готова обсуждать вопросы, которые ставит Токио. Отсутствие мирного договора Путин назвал «анахронизмом, доставшимся из прошлого».

Темы: Курильские острова, Япония, Отношения России и Японии
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.12.2016, 17:30
Гость: Мик

Тогда прав Путин сказав, что проблемы есть у японии, но не у России, если бы еще не продавал российские активы в чужие руки то было бы лучше.
14.12.2016, 17:28
Гость: Бтр

Действительно, когда объявляют войну, все договора-побоку, какой тогда в них смысл.
14.12.2016, 17:13
Гость: Скучножить

А разве с одной Японией можно решить вопрос о совместном использовании?
Худо-бедно с Норвегией Шпицберген ведь используем...
Предложить использование островов малоземельным, но крепким государствам. Азиатские драконы, Южная Корея...
Все комментарии (55)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.