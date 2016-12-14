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Премьер Словакии назвал санкции против РФ бессмысленными

19:36 14.12.2016
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает антироссийские санкции бессмысленными, но не пойдет в данном вопросе против единства Евросоюза. Об этом он рассказал изданию Pravda.

Фицо заявил, что и России, и Украине есть, что выполнять по минским договоренностям. При этом он признал, что «черно-белое видение» ЕС данной проблемы «опасно и неправильно».

Премьер признался, что не понимает, почему из-за санкций должны страдать торгово-экономические отношения между Словакией и Россией, а его страна – терпеть от этого убытки. Фицо заверил, что будет бороться за интересы своего государства и при каждом удобном случае подчеркивать бессмысленность и необоснованность санкций в отношении России.

Срок действия санкций ЕС в отношении РФ истекает в конце января 2017 года. Некоторое время назад СМИ сообщили, что Евросоюз намерен в ближайшее время продлить его еще на полгода.

 

Темы: Россия, Словакия, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС), Правительства зарубежных стран
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Комментарии читателей
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15.12.2016, 03:24
может,

если прогнется, но тогда перестанет быть самым влиятельным, и вреда от отмены будет больше, чем от самих санкций.
14.12.2016, 23:35
фанагория

Отчасти с вами согласна реикарнация Союза не реальна,так как "Обратного пути у жизни просто нет" поет Антонов. Но на счет НАТО нет. Вход в НАТО при Трампе будет платным. Трамп не Обама,он бизнесмен и цену деньгам знает и будет считать. Так что никакого НАТО Финляндии,Швеции и тем более нищей Черногории думаю не светит. Это пока рулит администрация Обамы. Трамп говорит что пути члены НАТО платят за НАТО. Он считает деньги дороже и возможно стоящая за ним элита придерживается этого мнения .
14.12.2016, 21:31
Правда

Решение суда Амстердама о возвращении скифского золота Киеву обоснованно​, так как предметы были вывезены с территории Украины и принадлежали Украине, как государству. Об этом заявила директор Музеев Кремля Елена Гагарина, передает «Интерфакс».
«Очень важно понимать, что весь музейный фонд — это собственность государства, а не имущество отдельно взятого музея или иного учреждения культуры», — заявила она.
Гагарина рассказала, что существуют нормы международного законодательства, которым музеи следуют в своей международной выставочной деятельности. Директор Музеев Кремля добавила, что в России разрешение вывоза любого экспоната за границу выдает Министерство культуры России на основании гарантий, которые предоставляет страна, где будет выставляться музейный экспонат. В том случае, если такие гарантии не будут предоставлены, ни один предмет из музейного фонда не покинет территории Российской Федерации, подчеркнула Гагарина.
Суд Амстердама 14 декабря постановил, что скифское золото должно вернуться на Украину, а не в музеи Крыма. Суд принял такое решение на основе того, что Крым не является суверенным государством, и не может объявить артефакты своим культурным наследием.
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