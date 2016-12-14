Премьер Словакии назвал санкции против РФ бессмысленными

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает антироссийские санкции бессмысленными, но не пойдет в данном вопросе против единства Евросоюза. Об этом он рассказал изданию Pravda.

Фицо заявил, что и России, и Украине есть, что выполнять по минским договоренностям. При этом он признал, что «черно-белое видение» ЕС данной проблемы «опасно и неправильно».

Премьер признался, что не понимает, почему из-за санкций должны страдать торгово-экономические отношения между Словакией и Россией, а его страна – терпеть от этого убытки. Фицо заверил, что будет бороться за интересы своего государства и при каждом удобном случае подчеркивать бессмысленность и необоснованность санкций в отношении России.

Срок действия санкций ЕС в отношении РФ истекает в конце января 2017 года. Некоторое время назад СМИ сообщили, что Евросоюз намерен в ближайшее время продлить его еще на полгода.