Андрей Паршев: «Белорусское правительство не из тех, кто готов разрушить свою же страну»

В Калининградскую область не пустили крупную партию молочной продукции из Белоруссии

По сообщениям СМИ, региональное управление Россельхознадзора не пустило в Калининградскую область крупную партию молочной продукции из Белоруссии. Вскоре последовала реакция официального Минска. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игорь Брыло назвал такое отношение предвзятым.

Не находятся ли Москва и Минск на пороге торговой «войны» и нет ли тут политического подтекста? C этими вопросами мы обратились к известному публицисту и писателю Андрею Паршеву.

Трудности формирования Союза достаточно объективны

Белорусское правительство не из тех, кто готов разрушить свою же страну, чтобы заработать очки в глазах Запада. И я не вижу предпосылок для политических осложнений между нашими странами.

Да, у нас настолько привыкли, что технические ограничения на внешнюю торговлю используют в политических целях, что мы уже и не доверяем случаям, когда ограничения действительно технические. А ведь соответствующие органы не зря едят свой хлеб и следят за качеством продукции, что особенно важно для скоропортящейся «молочки».

Хотя, конечно, я не исключаю, что среди чиновничества есть те люди, которые предвзято относятся к Белоруссии. Они никакие не агенты влияния, просто это их личная позиция. К тому же для чиновников всех стран характерно желание бурной деятельности и регулярного реформирования требований и всяких норм. Так что и этот момент со счетов я бы не сбрасывал.

Тем не менее, в данном случае никакой политической подоплеки я не вижу, нет предпосылок для этого. Надо же понимать, что проект Союзного государства отложен на неопределенный срок, и Белоруссия как независимая страна зачастую хотела бы поторговаться и получить послабления экономического характера.

Вообще трудности формирования Союза достаточно объективны. Как реально выстраивать такое объединение? Как в Евросоюзе? Но там свои условия, там есть и стремление США использовать концепт ЕС для своих целей, ведь Вашингтону удобнее договариваться не с каждой страной по отдельности, а с общей позицией, выраженной Брюсселем.

Пример Евросоюза все же может нам пригодиться

Идти по пути конфедерации с Белоруссией? На практике, конфедераций в наше время не существует. Швейцария лишь по названию конфедерация, а по сути федерация.

Исторически известно, что конфедерации либо распадаются, либо дрейфуют в сторону федеративного устройства. То есть конфедерация – это неустойчивая форма. В идеальной модели она предполагает, что у субъектов конфедерации единая армия и внешняя политика, есть и паспорт гражданина конфедерции, а вот доходы и расходы врозь. Но как же этого добиться на практике?

Объективно придется создавать общие государственные органы, финансировать их по пропорциональному принципу весьма трудно и тем более непросто, когда речь идет об армии. Даже в военных коалициях этого сделать не удается во многих случаях, и в реальности более богатые субсидируют сравнительно бедных. Сама жизнь заставляет делать подобные финансовые трасферты, и выдержать чистую модель конфедерации не удается на долгом историческом отрезке.

Кроме того, мы же знаем, что у нас разный подход к таможенно-пограничным регламентам. В Белоруссии действуют приграничные соглашения с другими государствами, и этой упрощенной процедурой пользовались жители Евросоюза. Они направлялись в Россию на самом деле, но пересекали белорусскую границу. И у нас то же самое, есть ограничения, например, на выезд должников. А они отправлялись в Белоруссию и уже оттуда отправлялись дальше Так что тут немало подводных камней, хотя я считаю, что случай Евросоюза все же довольно приемлемый для нас в плане сближения с Минском.

Интервью подготовил Дионис Каптарь