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Европейские лидеры согласовали продление санкций против РФ

20:32 15.12.2016
Изображение с сайта politnews.net
Изображение с сайта politnews.net
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Лидеры стран Евросоюза договорились об очередном продлении антироссийских санкций сроком на полгода. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Агентство отмечает, что продление ограничений было ожидаемым. Формальное решение будет утверждено в начале следующей недели.

Санкции в отношении России были введены в 2014 году в связи с ситуацией на Украине и вхождением в состав РФ Крыма. Они неоднократно продлялись, срок их действия должен был истечь 31 января будущего года. СМИ отмечали, что европейские лидеры торопятся продлить ограничения до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Его неоднократные заявления о намерении наладить отношения между Вашингтоном и Москвой, по мнению лидеров ЕС, могут осложнить дальнейшее ведение санкционной политики.

Отмену санкций в ЕС увязывают с реализацией минских договоренностей.
 

Темы: Россия, Европа, Отношения России и стран Западной Европы, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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16.12.2016, 03:55
Гость: Игорь

Не знаю как на вашей планете, а на этой Россия уже лидер среди экспортёров зерна. И с пармезаном разберёмся. Для него как раз и нужно животноводство поднять на соответствующий уровень, а дело это не одного дня. Скотинке-то подрасти надо, ну и производству тоже, как раз 4-5 лет на это уходит.
Кстати, а правда говорят, что свинину на Украину теперь из Европы импортируют, и сало тоже или врут европейцы, а через границу просто муляжи возят?
16.12.2016, 01:42
Гость: азиопцу

ну это ты желаемое выдаешь за действительное Западу санкции России глубоко фиолетово Они уже давно переориентировали свою сельхоз продукцию-желающих купить хоть отбавляй Так что по карману ихнему это никак не бьет а наоборот -продукты даже дешеле стали Так что спасибо России за ответные санкции
16.12.2016, 01:25
Гость: У

За последние сто лет не сумели поднять!!! Это уже Клиника
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