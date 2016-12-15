Европейские лидеры согласовали продление санкций против РФ

Лидеры стран Евросоюза договорились об очередном продлении антироссийских санкций сроком на полгода. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Агентство отмечает, что продление ограничений было ожидаемым. Формальное решение будет утверждено в начале следующей недели.

Санкции в отношении России были введены в 2014 году в связи с ситуацией на Украине и вхождением в состав РФ Крыма. Они неоднократно продлялись, срок их действия должен был истечь 31 января будущего года. СМИ отмечали, что европейские лидеры торопятся продлить ограничения до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Его неоднократные заявления о намерении наладить отношения между Вашингтоном и Москвой, по мнению лидеров ЕС, могут осложнить дальнейшее ведение санкционной политики.

Отмену санкций в ЕС увязывают с реализацией минских договоренностей.

