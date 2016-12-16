Украина лишилась европейского будущего

Европейский союз официально заявил, что Украина не получит ни приглашения вступить в ЕС, ни гарантий военной и финансовой помощи

Евросоюз в который раз указал Украине на ее настоящее место. И апрельский референдум в маленькой Голландии, который в Киеве не воспринимали всерьез, сыграл в этом свою роль. После переговоров с Нидерландами Брюссель официально заявил, что Украина не получит ни приглашения вступить в ЕС, ни гарантий военной помощи.

Европейский союз в четверг вечером официально заявил, что Украина не получит статуса кандидата на вступление в это политическое объединение. Как говорится в итоговом заявлении саммита ЕС, союз также не даст Украине военных гарантий или военной помощи, не предоставит гражданам Украины права на жительство или работу в ЕС, передает ТАСС. Дополнительной финансовой помощи также не предполагается.

«Соглашение подтверждает продолжение сотрудничества с Украиной в сфере безопасности, в частности предотвращения конфликтов и нераспространения оружия массового уничтожения, однако оно не содержит обязательств ЕС или его стран-членов по предоставлению гарантий коллективной безопасности или другой военной помощи Украине», – уточняется в документе.

Таким образом, руководство ЕС согласилось на все ультимативные требования голландского премьера Марка Рютте, звучавшие накануне саммита. А Рютте, в свою очередь, всего лишь пытался следовать – хотя и не до конца – результатам прошедшего в стране референдума, на котором большинство населения отказалось ратифицировать соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

Теперь соглашение должен ратифицировать парламент Нидерландов.

Польша «сопротивлялась жестко», только зря

Как сообщала «Европравда» со ссылкой на голландское издание De Telegraaf, против требования Гааги на саммите выступили лидеры стран Центральной и Восточной Европы. «Польша сопротивлялась жестко, но упомянуты и такие страны, как Эстония, Латвия, Литва и Чехия. Для этих стран вопрос членства является чувствительным, поскольку они выступают за включение Украины в европейскую сферу влияния и боятся российской агрессии», – пишет издание.

Уходящий председатель Европарламента Мартин Шульц, выступая ранее на полях саммита, выступил с эмоциональной речью, напомнив, в каких условиях подписывалось соглашение об ассоциации с Украиной. Шульц присутствовал на саммите в Литве три года назад, когда президент Виктор Янукович передумал подписывать соглашение о евроассоциации. «Затем люди вышли на улицы, на Майдан, они умирали за соглашение об ассоциации. Потом мы как ЕС ратифицировали соглашение, за которое молодые люди на Украине отдали жизнь. А теперь ЕС не ратифицирует и не делает возможным полное вступление в силу. Вот это да!» – возмутился Шульц.

После саммита Рютте не стал обещать, что парламент ратифицирует соглашение даже теперь. «Согласно моей оценке, если мы заключим хорошую сделку, то у меня будут хорошие шансы победить в борьбе за принятие его парламентом. Однако получится ли это, пока неясно, это будет нелегко», – заявил он.

Живущий в Голландии украинский политолог, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов уточнил: ратифицировать соглашение должна одна только верхняя палата – сенат. Он предсказывает, что Рютте все же сможет провести через парламент соглашение с Украиной, однако это будет ему дорого стоить. «Сенату и парламенту представят этот документ, эту как бы обязательную юридически декларацию, с тем чтобы сенат таки ратифицировал соглашение Украина – ЕС, тем самым фактически отменив результаты референдума, выступив против волеизъявления избирателя», – сказал Корнилов газете ВЗГЛЯД.

Причем уже на 15 марта в стране назначены парламентские выборы – и Рютте рискует потерять электорат. «В канун саммита все газеты писали об этом. Целый ряд партий и политических деятелей требуют от Рютте отказа от ратификации соглашения, как того потребовало подавляющее большинство голландского населения. Развернута кампания «Нет – это нет!». В ходе этой кампании напоминают, что голландский народ сказал нет всему соглашению, а не каким-то отдельным пунктам. И все это прекрасно понимают. Сам Рютте в интервью признал: если он ратифицирует данное соглашение, то потеряет голоса на выборах. Он понимает, что идет против собственного избирателя», – пояснил Корнилов.

Хан не хочет «играть в прятки»

Тем временем, пока в Брюсселе спикер Шульц вспоминал о мертвых «молодых украинцах», оставшийся без него Европарламент на заседании в Страсбурге решил опять отложить рассмотрение «безвиза» для Украины – до 3 апреля. Ранее вопрос уже переносили с 18 января на 1 февраля. Правда, корреспонденту УНИАН источники в Европарламенте пояснили, что вопрос может все же решиться и раньше, а 3 апреля – лишь крайний срок.

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан на этом фоне отметил, что внутри ЕС политики «играют в прятки», лишь бы не давать «безвиз» Украине. «Если мы сейчас не можем выполнять наши обещания, то в будущем потеряем не только доверие, но и политические рычаги. Вот почему я призываю всех, включая членов Европарламента, найти решения по Европейскому совету. Я имею в виду некоторые страны – члены ЕС, которые прячутся по механизму приостановления действия безвизового режима, хотя думают о том, чтобы не вводить визовую либерализацию», – посетовал Хан.

Решение Запада вызвало в Киеве неподдельную обиду. «Действия ЕС, Европарламента и других институтов, которые безосновательно затягивают с «безвизом», вызывают разочарование и возмущение. При этом ЕС учит Украину быть ответственным партнером... Все, что происходит сейчас в Брюсселе и других европейских столицах, – это большая историческая ошибка, украинцы и грузины этого не заслужили», – возмутилась в своем «Фейсбуке» первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Вы не сделали выводов из 2008 года, дорогие друзья-европейцы, когда показали Путину, что он может навязывать Западу свою позицию, когда не дали Украине и Грузии ПДЧ в НАТО. Сейчас украинское общество теряет доверие к ЕС – и в этом вина и ответственность самого Евросоюза», – написала она.

А вот коллега Геращенко по фракции Блока Петра Порошенко Дмитрий Андриевский не видит никаких поводов для обид. По его мнению, Европа остается стратегическим партнером и соседом для Украины, и «добрососедские отношения» будут сохраняться вне зависимости от решений, принятых в четверг. «Было огромное количество заявлений о том, что Украина проводит реформы и выполнила все необходимые требования. Поэтому я здесь не вижу каких-то специфических рисков. Есть специфика отдельных стран. Мы, безусловно, относимся к этому с уважением», – сказал Андриевский газете ВЗГЛЯД.

Напомним, что надежда на вступление в ЕС была одним из главных рычагов влияния Запада на Украину. Вскоре после своего прихода к власти президент Украины Петр Порошенко всерьез обещал, что его страна уже через пять–шесть лет подаст заявку на вступление в союз. Как считает директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, после сегодняшнего заявления Брюсселя усилится разочарование в лозунгах Майдана, и «это, безусловно, ударит по рейтингу власти».

Однако, отметил Бортник, на Украине отсутствует альтернатива. «Движение в сторону России невозможно из-за войны. Движение в сторону Европы тоже невозможно, потому что она не принимает. Из-за этого будет усиливаться социальная депрессия, какого-то резкого переосмысления на этом фоне не произойдет. Люди сегодня потеряли критичность мышления, и общество в значительной степени не способно на быстрое и совместное переосмысление этих процессов. На медленное – да. Будет расти количество европессимистов, людей, которые считают, что Украину не надо тянуть ни на Запад, ни на Восток», – сказал политолог.