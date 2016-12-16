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Террористы устроили взрыв в Дамаске с помощью ребенка

20:23 16.12.2016
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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В полицейском участке одного из районов столицы Сирии произошел теракт. Взрывное устройство пронесла в здание восьмилетняя девочка.

Ребенок появился перед полицейским участком незадолго до происшествия. Одному из офицеров девочка сказала, что потерялась, а затем попросилась в туалет. Взрыв прогремел, когда она вошла в здание, передает агентство Sputnik.

На теле ребенка было закреплено взрывное устройство, которое террористы привели в действие дистанционно. В результате взрыва девочка погибла. Кроме того, был ранен один полицейский, сообщает агентство SANA. Ранее СМИ сообщали о трех погибших и пяти ранены.

Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.
 

Темы: Сирия, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в мире, Правоохранительные органы в мире, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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16.12.2016, 21:52
Гость: ересь

Неужели на теле ребенка нельзя было увидеть взрывчатку такой мощности,что за чушь?
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