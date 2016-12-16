Первый российский военный погиб в Сирии в первые сутки бомбардировок

Военнослужащий из Кабардино-Балкарии Эдуард Сокуров погиб в Сирии 1 октября 2015 года — в первые сутки после того, как было объявлено о начале спецоперации ВВС России в этой стране.

Дата гибели Сокурова стала известна 16 декабря, когда на официальном сайте администрации Нальчика была опубликована заметка о вручении медали «За отвагу», которой военнослужащий был награжден посмертно, его сестре.

Заметка впоследствии была удалена (сохраненную копию можно посмотреть здесь), однако ее успело процитировать РИА Новости.

Сержант Сокуров служил по контракту в войсковой части № 31681 города Прохладный в должности старшего разведчика группы специального назначения, сообщал сайт администрации.

В Сирии Сокуров «охранял российских летчиков, помогал доставлять гуманитарные грузы». 1 октября 2015 года он «погиб, выполняя конституционный долг».

Вместе с медалью «За отвагу» семье Сокурова также был передан орден Преданности IV степени Сирийской Арабской Республики и сабля.

Имя военнослужащего Эдуарда Сокурова, погибшего в Сирии, упоминала 18 августа 2016 года «Газета Юга». В анонсе интервью с родственниками Аскера Бижоева, опубликованном в печатной версии издания, говорилось, что в Сирии погиб Эдуард Сокуров, служивший по контракту в бригаде специального назначения Минобороны в Прохладном.

Неофициальные сообщения о гибели Аскера Бижоева появились в мае 2016 года, а 12 августа факт его смерти в Сирии официально подтвердил глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. О еще одном погибшем в Сирии военнослужащем из Кабардино-Балкарии Коков не упоминал.

Официально первым погибшим в Сирии российским военным считается 19-летний контрактник Вадим Костенко, покончивший с собой 24 октября. Первой боевой потерей российских войск в Сирии считались пилот Су-24, сбитого ВВС Турции 24 ноября, и морпех, погибший в ходе поисково-спасательной операции.

По состоянию на 16 декабря, официально подтверждена гибель в Сирии 23 российских военных, включая двух медсестер, убитых при обстреле госпиталя в Алеппо.

