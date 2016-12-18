Россия выступит против наблюдателей ООН в Алеппо

Россия не поддержит в Совете безопасности ООН резолюцию об отправке наблюдателей в восточные районы сирийского города Алеппо. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, передает ТАСС.

«Идея о том, что в опасной зоне Восточного Алеппо должен быть немедленно развернут неподготовленный персонал, приведет к трагедии. Мы очень опасаемся возможных провокаций, которые, безусловно, еще больше ухудшат ситуацию», - цитирует агентство дипломата.

По мнению Чуркина, голосованию по проекту резолюции должна предшествовать «серьезная дискуссия». «Я верю, что у нас общие цели касаемо гуманитарной ситуации в районе Алеппо, но нам нужно обсудить, как наиболее эффективно их добиться», - добавил он.

Инициатива отправки международных наблюдателей в Алеппо принадлежит Франции. Париж считает, что именно в их присутствии должна проводиться эвакуация и оказание гуманитарной помощи. Идею поддержали США.

По словам Чуркина, у российской стороны есть несколько простых предложений по организации мониторинга в Алеппо. Однако постпред Франции Франсуа Делаттр

усомнился в возможности компромисса.

