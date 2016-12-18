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Россия выступит против наблюдателей ООН в Алеппо

20:13 18.12.2016
Виталий Чуркин. Фото с сайта un.org
Виталий Чуркин. Фото с сайта un.org
Сюжет: Сирийский кризис

Россия не поддержит в Совете безопасности ООН резолюцию об отправке наблюдателей в восточные районы сирийского города Алеппо. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, передает ТАСС.

«Идея о том, что в опасной зоне Восточного Алеппо должен быть немедленно развернут неподготовленный персонал, приведет к трагедии. Мы очень опасаемся возможных провокаций, которые, безусловно, еще больше ухудшат ситуацию», - цитирует агентство дипломата.

По мнению Чуркина, голосованию по проекту резолюции должна предшествовать «серьезная дискуссия». «Я верю, что у нас общие цели касаемо гуманитарной ситуации в районе Алеппо, но нам нужно обсудить, как наиболее эффективно их добиться», - добавил он.

Инициатива отправки международных наблюдателей в Алеппо принадлежит Франции. Париж считает, что именно в их присутствии должна проводиться эвакуация и оказание гуманитарной помощи. Идею поддержали США.

По словам Чуркина, у российской стороны есть несколько простых предложений по организации мониторинга в Алеппо. Однако постпред Франции Франсуа Делаттр
усомнился в возможности компромисса.
 

Темы: Россия, Сирия, Франция, Военные конфликты в мире, Организация объединенных наций (ООН), Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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18.12.2016, 21:21
Александр

Примазаться к победе ? К какой победе ? До победы в Сирии еще как до неба. И без западной коалиции этой победы вряд ли можно достичь. Другое дело, что и российские ВВС им тоже нужны.
А кие еще "пряники" вы ждете ? Никакими пряниками и не пахнет . Пока, во всяком случае.
18.12.2016, 21:17
Пенсионер

Ну а почему нет ? Я, к примеру, считаю, что и в Ракке наблюдатели уместны, и в Алеппо.
18.12.2016, 21:13
Какие " международные наблюдатели " ?

Да не примазаться они хотят, а наводнить Алеппо спецназом США и НАТО под видом наблюдатеей, который будет помогать ИГ совершать теракты в Алеппо. Провозить террористов, оружие и боеприпасы. Могу поспорить с любым " гражданином мира " на бутылку водки " Столичная ". Эта международная коалиция не скрывает своей вражды к Асаду, так на какой....они там нужны, эти гниды ?
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