]]> ]]>
Главная В мире Новости

Евросоюз официально продлил антироссийские санкции

20:22 19.12.2016
Изображение с сайта politnews.net
Изображение с сайта politnews.net
Материалы по теме:

Европейский союз официально продлил срок действия санкций в отношении России. Согласно сообщению, опубликованному на сайте Совета ЕС, ограничения сохраняться до 31 июля 2017 года.

В марте прошлого года отмена санкций была увязана с полной имплементацией минских договоренностей. Совет ЕС на своем заседании на прошлой неделе признал ее неудовлетворительной. В связи с этим решение о продлении ограничений было принято по письменной процедуре.

Санкции в отношении России ЕС ввел в августе 2014 года в связи с ситуацией на Украине и вхождением Крыма в состав РФ. С тех пор они неоднократно расширялись и продлялись.

Москва считает абсурдом привязку отмены ограничений к минским соглашениям, поскольку не подписывала их. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной разгоревшегося на Украине конфликта.
 

Темы: Россия, Европа, Отношения России и стран Западной Европы, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.12.2016, 00:32
Серп и молот

Они эти санкции не отменят никогда, пора это давно понять. Пока не будет распродана вся госсобственность в руки иностранцев нашими уродами из инкубатора Чубайса. Очень эффективный метод снижения цен при скупке России и давления, потому, что денег нет и не будет. Не будет у этих алчных антикоммуняк денег. Запад нашел их слабое место. Последний пример, продажа Роснефти и якобы " совместная хозяйственная деятельность на островах ". Это уже вчера, а сегодня отравление. Хлопонил лопочет, что примем законы, отрегулируем и т.д. 25 лет принимают законы и регулируют, а дыра на дыре, яма за ямой, колдобина за колдобиной. За 25 лет не хватило времени навести порядок с выпуском спиртосодержащей продукции. Если столько дыр, то какого черта они ездят по курортам, покупают недвижимость по всему миру, машины, замки, самолеты для собак, содержат по нескольку любовниц и т.д. На это время находят, все упакованы по царски. Не питайте иллюзий. Это короеды , которые сжирают дерево на котором живут. И сожрут по всему видно.
20.12.2016, 00:23
Мы рады!

Больше Русских товаров!
20.12.2016, 00:22
Майор Пронин

Как эти санкции связаны с убийством российского посла?
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.