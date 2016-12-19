Евросоюз официально продлил антироссийские санкции

Европейский союз официально продлил срок действия санкций в отношении России. Согласно сообщению, опубликованному на сайте Совета ЕС, ограничения сохраняться до 31 июля 2017 года.

В марте прошлого года отмена санкций была увязана с полной имплементацией минских договоренностей. Совет ЕС на своем заседании на прошлой неделе признал ее неудовлетворительной. В связи с этим решение о продлении ограничений было принято по письменной процедуре.

Санкции в отношении России ЕС ввел в августе 2014 года в связи с ситуацией на Украине и вхождением Крыма в состав РФ. С тех пор они неоднократно расширялись и продлялись.

Москва считает абсурдом привязку отмены ограничений к минским соглашениям, поскольку не подписывала их. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной разгоревшегося на Украине конфликта.

