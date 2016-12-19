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В Совбезе ООН утвердили резолюцию по наблюдателям в Алеппо

18:22 19.12.2016
Заседание СБ ООН. Фото с сайта un.org
Заседание СБ ООН. Фото с сайта un.org
Сюжет: Сирийский кризис

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о размещении международных наблюдателей в сирийском Алеппо. Он будут контролировать ход эвакуации мирных жителей.

Документ обязывает все стороны предоставить наблюдателям безопасный и беспрепятственный доступ для мониторинга ситуации и в полной мере сотрудничать с ними. Кроме того, резолюцию призывает создать все условия для доставки в пострадавшие районы города гуманитарной помощи, передает ТАСС.

В документе также подчеркивается приверженность «суверенитету, независимости и территориальной целостности» Сирии.

Идея отправки наблюдателей в Алеппо принадлежит Франции. Россия отказалась ее поддержать, отметив, что присутствие в Алеппо неподготовленных наблюдателей опасно, чревато трагедиями и провокациями. Москва предложила свой вариант резолюции. Эти две инициативы послужили основой для принятого Совбезом компромиссного документа. В соответствии с ним группа международных наблюдателей буде сформирована из уже присутствующий в регионе сотрудников всемирной организации.
 

Темы: Сирия, Военные конфликты в мире, Организация объединенных наций (ООН), Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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19.12.2016, 22:32
Гость: нв

Военных советников выловили теперь пусть смотрят.
19.12.2016, 20:50
Гость: streamer

По-видимому, Вы не в курсе, что Алеппо никогда не был под контролем ИГИЛ.
И чего после этого стоит Ваше мнение?
19.12.2016, 19:39
Гость: Мик

На хуль они там не нужны, запад орал о бедных несчастных умеренных, о том, что освобождение Алеппо//Халеба вызовет страдания мирного населения, а то под ИГИЛ сахар и мед??!!! ИГИЛовцы голов не режут??!!! и пускать эту двуличную мразь на освобожденную территорию, все равно, что помогать террористам.
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