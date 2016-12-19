В Совбезе ООН утвердили резолюцию по наблюдателям в Алеппо

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о размещении международных наблюдателей в сирийском Алеппо. Он будут контролировать ход эвакуации мирных жителей.

Документ обязывает все стороны предоставить наблюдателям безопасный и беспрепятственный доступ для мониторинга ситуации и в полной мере сотрудничать с ними. Кроме того, резолюцию призывает создать все условия для доставки в пострадавшие районы города гуманитарной помощи, передает ТАСС.

В документе также подчеркивается приверженность «суверенитету, независимости и территориальной целостности» Сирии.

Идея отправки наблюдателей в Алеппо принадлежит Франции. Россия отказалась ее поддержать, отметив, что присутствие в Алеппо неподготовленных наблюдателей опасно, чревато трагедиями и провокациями. Москва предложила свой вариант резолюции. Эти две инициативы послужили основой для принятого Совбезом компромиссного документа. В соответствии с ним группа международных наблюдателей буде сформирована из уже присутствующий в регионе сотрудников всемирной организации.

