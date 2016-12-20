Вашингтон в очередной раз расширил санкции против России

США расширили санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. «Черный список» Минфина США пополнили семь граждан России, несколько десятков организации, а также два судна, передает ТАСС.

В частности, санкции США распространяются на Михаила Дедова, Михаила Клишина, Кирилла Ковальчука, Дмитрия Лебедева, Дмитрия Мансурова, Олега Минаева и Евгений Пригожина. Большинство из них занимают руководящие должности в банках и других финансовых организациях.

Что касаются юридических лиц, то речь идет о компаниях «Новатек» (и ряде ее региональных подразделений), «Крымские порты», «Транфлот» и другие. Последней принадлежат суда «Сталинград» и «Маршал Жуков», которые также попали под ограничительные меры.

США и Евросоюз ввели санкции против России в 2014 году. С тех пор ограничения неоднократно расширялись, а срок их действия – продлевался. Так, ЕС накануне в очередной раз продлил санкции до 31 июля будущего года. Их отмена увязывается с имплементацией минских договоренностей, что в Москве называют абсурдом.

