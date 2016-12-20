В результате трагедии в Берлине погибли 12 человек

Число жертв наезда грузовика на посетителей рождественского базара в Берлине выросло до 12, еще 48 человек госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местную полицию.

В ночь на вторник грузовик с металлическими болванками врезался в посетителей рождественской ярмарки Breitscheidplatz возле мемориальной церкви кайзера Вильгельма. Полиция предполагает, что это было преднамеренным актом, однако официально пока не квалифицировало наезд как террористическую атаку.

По неподтвержденным данным германских СМИ, водителем грузовика мог быть пакистанец по национальности, бежавший с места инцидента. Грузовик мог быть угнан в Польше. Изначально машина совершала рейс из Италии в Берлин. Перевозчик базируется в Собьемышле, к югу от Щецина.

Глава Минюста Германии Хайко Маас сообщил, что в произошедшем многое указывает на теракт. Расследование ведет уголовная полиция Берлина, дело взяла на контроль Генпрокуратура Германии.

Ранее госдепартамент США распространил заявление о готовящихся группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) терактах в канун и в ходе рождественских праздников. В нем говорилось, что исламисты могут использовать грузовики для наезда на посетителей массовых мероприятий, а также начиненные взрывчаткой автомобили.