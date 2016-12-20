Серия выстрелов в спину России

К сожалению, много вопросов необходимо задать самой Турции

А мы полагали, что развязанная в странах НАТО и Залива истерия в связи с освобождением Алеппо ограничится одними словами? Нет. Враги Сирии и России в своей низкой мести пошли гораздо дальше. И вот в стране, которую Москва все-таки считает каким-никаким, но союзником, прогремели роковые выстрелы…

Андрей Карлов, посол РФ в Турции, вечером 19 декабря находился в Галерее современного искусства на торжественном открытии выставки «Россия глазами турок». Нечего сказать – подходящее название… Выступая с приветственной речью, он, конечно, не догадывался, что эта речь станет последней. За спиной посла маячил странный молодой человек в элегантном черном костюме, которого присутствующие приняли за охранника. Внезапно он достает пистолет и открывает огонь…

Речь Карлова была прервана на полуслове... А черный человек еще в течение продолжительного времени выкрикивал антироссийские лозунги, пока не был ликвидирован. Суть этих лозунгов сводилась к тому, что «Россия должна ответить за Алеппо». Раненого в спину дипломата доставили в больницу, где спустя 40 минут он скончался.

Поступает противоречивая информация о личности убийцы. Согласно одним данным – это бывший полицейский, который якобы был уволен после неудавшегося июльского переворота, направленного против Реджепа Тайипа Эрдогана. По другим данным – он был действующим полицейским, который проник на мероприятие по удостоверению и был призван «обеспечивать безопасность».

Президент РФ Владимир Путин, комментируя трагедию, заявил, что это – провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений, а также – на срыв мирного процесса в Сирии. Он оценил погибшего как блестящего дипломата и распорядился представить Андрея Карлова к госнаграде. Посмертно.

«Андрей Геннадьевич был и очень интеллигентным, мягким человеком, добрым. Знаю это не понаслышке, поскольку знаком с ним лично, и в течение моей последней командировки в Турцию осенью этого года он меня на протяжении всей поездки постоянно сопровождал», - добавил глава российского государства.

В настоящее время в адрес России приходят многочисленные соболезнования. Увы, не все они искренни. В том числе, их шлют те, кто активно разжигал антироссийскую истерию в мире в связи с событиями в Сирии. Кто пытался представить Россию «агрессором», а боевиков, воюющих против САР и убивающих сирийцев – «революционерами», «повстанцами» и т.д. Подобные «соболезнования» трудно назвать иначе, нежели лицемерием в квадрате.

Совет Безопасности ООН принял специальное заявление, в котором осудил убийство Карлова. Свои соболезнования принес также новоизбранный, но пока не вступивший в должность президент США Дональд Трамп.

Есть и те, кто выражает открытую радость по поводу гибели дипломата. В частности, это – некоторые депутаты Верховной Рады Украины, а также – катарский телеканал «Аль-Джазира». Не говоря уже о рядовых ничтожных личностях, которые пишут многочисленные злорадные комментарии по соцсетям.

К сожалению, много вопросов необходимо задать самой Турции. Как случилось, что убийца, вооруженный пистолетом, смог проникнуть на мероприятие такого уровня? Почему послу РФ не была оказана экстренная квалифицированная медпомощь? Почему стрелок был ликвидирован, а не захвачен живым? Не для того ли, чтобы он не смог назвать заказчиков преступления? Кроме того, есть даже фотография, на которой Эрдоган жмет руку будущему убийце - Мевлюту Мерту Алтынташу. Так действительно он был уволенным полицейским? И если да, то почему беспрепятственно проник на выставку с оружием? Почему не была обеспечена должная безопасность? И вообще, время фанатиков-одиночек, действующих от себя лично, закончилось с появлением новейших технических средств контроля.

Нужно помнить и о том, что Турция на протяжении всей сирийской войны всегда выступала против Дамаска, а следовательно, - против интересов Москвы. Такая политика, проводимая Эрдоганом, привела к тому, что сама Турция стала огромной террористической базой. Туда все эти годы прибывали и продолжают прибывать джихадисты со всего мира, чтобы затем отправиться в Сирию. Местные жители, особенно в приграничных с САР районах, давным-давно буквально стонут от этих бородатых «гостей», но турецкие власти все время закрывают на это глаза.

А незадолго до трагедии Эрдоган в одном из своих выступлений проговорился: откровенно заявил, что его цель в Сирии – свержение «режима». Правда, Турция, что называется, «отбрехалась» - оказывается слова неистового Реджепа не стоит воспринимать слишком буквально. И снова – «мир, дружба, курорты». Слова, может быть, и не стоит воспринимать буквально, но действия, действия куда девать?

Опять же стоит напомнить, что именно через турецко-сирийскую границу в Сирию прибывали десятки тысяч боевиков, а также шли подарки для джихадистов в виде оружия, продовольствия, финансов… Не берусь точно утверждать, что Эрдоган причастен к террористическому убийству (за этим могли стоять спецслужбы других стран), однако нельзя забывать: этот союзник уже неоднократно стрелял России в спину. Так было чуть более года назад, когда Турция сбила российский истребитель, что привело к гибели пилота Олега Пешкова, а затем - и Александра Позынича, который пытался спасти экипаж самолета.

В любом случае, прав В.Путин, когда заявил: «Ответом на это может быть только одно - усиление борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют». Террористы действительно должны на своих шкурах почувствовать, что безнаказанности не будет.

А тем российским воинам, которые непосредственно сражаются с вооруженными до зубов бандитами – хочется пожелать крепче бить врага – и за павшего от рук Турции и вскормленных ею боевиков летчика Олега Пешкова, и за погибшего в пальмирских песках Александра Прохоренко, и за убитых в Алеппо медсестер, и за всех остальных, кто отдал свои жизни ради исполнения интернационального долга.

А теперь еще – и за интеллигентного дипломата Андрея Карлова, погибшего от рук не просто одиночки-фанатика, а коллективного террориста, недовольного совместной победой России и Сирии.