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Пользователи соцсетей отреагировали на утверждение Трампа президентом США

18:33 20.12.2016
Дональд Трамп. Фото Gage Skidmore с сайта wikipedia.org
Дональд Трамп. Фото Gage Skidmore с сайта wikipedia.org
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Коллегия выборщиков в США поставила точку в президентских выборах, подтвердив победу миллиардера Дональда Трампа. За него проголосовали 304 представителя коллегии из 538. Российские пользователи соцсетей прокомментировали это событие.

«Теперь можно смело называть Белый дом трамппунктом а Трампа трампотологом!», - цитирует Life пользователя с ником #Темнейший.

«Неужели санта-барбара под названием «американские выборы» закончилась? Фу, слава богу», - добавил Алексей Шаранин.

Пользователи соцсетей поздравили с победой как самого Трампа, так и «добрый и трудолюбивый североамериканский народ». Кроме того, они призвали нового американского лидера к налаживанию отношений с Россией, отметив, что, будучи бизнесменом, он должен понимать выгоду от сотрудничества.

Официально трамп вступит в должность в 2017 году. Церемония инаугурации состоится 20 января.
 

Темы: США, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Социальные сети в России, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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20.12.2016, 22:09
для но

Трамп никогда не выиграл эти президентские выборы еслиб демократы вместо Хиллари выдвинули Сандерса. Тогда бы Трамп проиграл 100% . Но демократам не понравилась по их мнению социалистическая программа Сандерса. Так что не без везения Трамп стал президентом. На него Трампа часть элиты просто сделала ставку т.е промышленники ,нефтянники, владельцы фармакологического бизнеса та элита чьи интересы Трамп продвигает и будет продвигать. А вас так почитать Трамп добился всего сам,вроде вы взрослый человек,а все верите в сказки.
20.12.2016, 20:48
ненавижу капиталистов

типа наших ,но трамта уважаю!разбогател его отец,горбатя на стройках и он увеличил капитал не в казино а тоже крепко работал среди таких компаний маньяков типа клинтон и честно волновался что эти уголовники пойдут на что угодно только непустить к власти президента дружащего с головой!
20.12.2016, 20:36
но

Трамп сам проторил дорогу к посту президента, и даже больше скажем вопреки всем подставам и всем интригам выиграл выборы. А Клинтон с ее параноей вносили, вносили в "белый дом" да так и обос-ь. Из всех последних первых лиц США, ну если за исключением Керри, кроме Трампа и руку подать некому, один отстой.
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