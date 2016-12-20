Пользователи соцсетей отреагировали на утверждение Трампа президентом США

Коллегия выборщиков в США поставила точку в президентских выборах, подтвердив победу миллиардера Дональда Трампа. За него проголосовали 304 представителя коллегии из 538. Российские пользователи соцсетей прокомментировали это событие.

«Теперь можно смело называть Белый дом трамппунктом а Трампа трампотологом!», - цитирует Life пользователя с ником #Темнейший.

«Неужели санта-барбара под названием «американские выборы» закончилась? Фу, слава богу», - добавил Алексей Шаранин.

Пользователи соцсетей поздравили с победой как самого Трампа, так и «добрый и трудолюбивый североамериканский народ». Кроме того, они призвали нового американского лидера к налаживанию отношений с Россией, отметив, что, будучи бизнесменом, он должен понимать выгоду от сотрудничества.

Официально трамп вступит в должность в 2017 году. Церемония инаугурации состоится 20 января.

