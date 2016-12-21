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ИГ взяло ответственность за теракт в Берлине

09:32 21.12.2016
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Террористы из «Исламского государства» (группировка, запрещенная в России) взяли на себя ответственность за теракт в Берлине, в результате которого погибли 12 человек, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

В заявлении, которое цитирует агентство, утверждается, что «исполнителем теракта являлся берлинский член организации, действовавший по призыву убивать граждан стран, входящих в антитеррористическую коалицию».

Теракт в Берлине произошел вечером 19 декабря. Фура с польскими номерами въехала в толпу, которая собралась на рождественской ярмарке возле центральной городской улицы Курфюрстендам. В результате грузовик проехал 80 м, убив 12 человек. Еще 48 получили ранения различной степени тяжести.

Полиция накануне задержала беженца из Пакистана по подозрению в совершении нападения. Однако к вечеру 20 декабря МВД было вынуждено отпустить его за отсутствием доказательств, признав, что настоящий преступник по-прежнему может находиться на свободе.

Темы: Германия, Происшествия в мире, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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21.12.2016, 10:15
Гость: из деревни дедушка

ИГ в ФРГ не является запрещенной террористической организацией!
21.12.2016, 10:04
Гость: Таки даже водителя не поймали.

А с чего они так уверены, что им позвонили действительно из запрещенной в РФ группировки, а не например из местного отдела по борьбе с терроризмом, где все давно уже мечтают побороть хоть какого-нибудь террориста и получить звезду на погон, да всё никак?
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