ИГ взяло ответственность за теракт в Берлине

Террористы из «Исламского государства» (группировка, запрещенная в России) взяли на себя ответственность за теракт в Берлине, в результате которого погибли 12 человек, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

В заявлении, которое цитирует агентство, утверждается, что «исполнителем теракта являлся берлинский член организации, действовавший по призыву убивать граждан стран, входящих в антитеррористическую коалицию».

Теракт в Берлине произошел вечером 19 декабря. Фура с польскими номерами въехала в толпу, которая собралась на рождественской ярмарке возле центральной городской улицы Курфюрстендам. В результате грузовик проехал 80 м, убив 12 человек. Еще 48 получили ранения различной степени тяжести.

Полиция накануне задержала беженца из Пакистана по подозрению в совершении нападения. Однако к вечеру 20 декабря МВД было вынуждено отпустить его за отсутствием доказательств, признав, что настоящий преступник по-прежнему может находиться на свободе.