Освобожденный Алеппо преподносит страшные сюрпризы

В освобожденных от боевиков районах Алеппо обнаружены массовые захоронения с искалеченными и изуродованными телами

В освобожденных районах Алеппо, заявляет Минобороны России, «обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев». Судя по всему, за эти зверства ответственны представители той самой «умеренной оппозиции», за которую так активно вступался Запад. Зато следов так называемых Белых касок, называющих себя волонтерами, в городе не обнаружилось.

Российские военные обнаружили в освобожденных от боевиков районах Алеппо массовые захоронения с искалеченными и изуродованными телами. Как заявил в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, результаты обследования районов города «способны многих шокировать». «Обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову», – рассказал Конашенков.

Он предположил, что это «только начало». Конашенков подчеркнул, что все факты тщательно документируются как тяжелейшие военные преступления террористов и будут преданы максимальной огласке, «чтобы европейские покровители так называемых оппозиционеров в Лондоне и Париже хорошо осознавали, кем в действительности являются их подопечные, и осознавали свою ответственность за их зверства».

Как передает «Интерфакс», он также сообщил об обнаруженных семи «огромных складах» с боеприпасами, «которых хватило бы для вооружения нескольких пехотных батальонов. А в последние дни, когда российские офицеры завозили автобусы в подконтрольные боевикам районы Алеппо, террористы вели минирование территории.

«Минировалось буквально все, на что хватало времени и боеприпасов: улицы, входы в помещения, автомобили, лежащие на дорогах мотоциклы и даже детские игрушки, – сказал Конашенков. – На крохотном пятачке городской территории обнаружены три танка, две пушки, две реактивные системы залпового огня и несчетное количество самодельных минометов и реактивных систем».

Кроме того, генерал-майор сообщил о том, что в восточном Алеппо не удалось найти никаких волонтеров-спасателей из так называемых Белых касок, «торжественно принимавшихся в лучших домах Парижа и Лондона и едва не представленных на Нобелевскую премию мира».

Начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов и вооруженных сил региона Института инновационного развития Антон Мардасов отметил, что восточный Алеппо с 2012 года контролировался сирийской вооруженной оппозицией. Различные кварталы города захватывали многие группировки, в том числе ИГ* или та же «Джебхат ан-Нусра». Он предположил, что пыткам могли подвергаться шабиха (военизированные проправительственные формирования) из криминальных кланов, какие-то отступники либо сирийские офицеры.

Эксперт отметил, что в Сирии идет не просто гражданская, а конфессиональная война, и, как известно, расстреливали и рубили головы все стороны, различные ополченческие формирования «тоже отличались резкой голов». «Именно поэтому, когда Россия вмешалась в конфликт и сейчас проходят мероприятия по фильтрации, все это более жестко контролируется, дабы не допустить столкновений, поскольку есть озверение всех сторон», – сказал Мардасов.

В свою очередь главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский напомнил о предыдущих сообщениях Генштаба и Минобороны, из которых следовало, что определенные кварталы в городе удерживала группировка «Нуреддин аз-Зинки» (относится к «Джебхат ан-Нусре»). Еще в ноябре эта группировка, причисляемая Западом к умеренной оппозиции, объявила, что ее боевики не собираются покидать Алеппо. Вместе с группировкой «Ахрар аш-Шам» (ее членов называют «умеренными» сторонниками террористов) «Нуреддин аз-Зинки» удерживала тысячи мирных граждан в восточных кварталах города и пресекала их попытки уйти через обозначенные армией гуманитарные коридоры.

«Довольно известная группировка в Сирии, в том числе известна своими зверствами в отношении мирных жителей. Относительно недавно они отрезали голову мальчику лет двенадцати. Происходящее снимали на видеокамеру. Судя по расположению, по тому, кто контролировал эту территорию до эвакуации из восточного Алеппо – это именно эта группировка», – сказал Мураховский.

Что касается минирования, то после вывода боевиков в городе остаются местные отряды, они могут принадлежать зонтичной коалиции группировок «Джейш аль-Фатх», то есть той же «ан-Нусре». «Они воюют сами по себе. Среди них могут быть совсем отмороженные. Это именно местные группировки, и полторы недели назад они совершили прорыв до квартала Рамусе... Они не согласны на переговоры ни с кем. Понятно, что те группировки, которые готовы сражаться до последнего, будут минировать подходы», – говорит Мардасов.

Говоря о ситуации с отсутствием в городе так называемых Белых касок, Антон Мардасов отметил, что они не позиционировали свое нахождение именно в восточном Алеппо. «Тот район, где они в основном работают, – это район Идлиба, район вне кольца Алеппо», – сказал он.

Эксперт не исключает, что когда в августе был разблокирован коридор, то все, кто мог, в том числе и представители «Белых касок», могли выйти из города. А если «касками» манипулировали представители западных разведок, то они вряд ли находились в Сирии, и логичнее предположить, что они работают через центры на территории Турции и Иордании, а также действуют через контакты с региональными спецслужбами.

«Не знаю, какие следы «Белых касок» должны были быть? Отделения, партии, офисы? Такого в восточном Алеппо нет. В восточном Алеппо, возможно, оппозиция снимала какие-то ролики, где якобы «Белые каски» помогают кому-то. Раз такие ролики снимались, то представители этих организаций должны были появиться, но их не обнаружили... Либо все эти ролики были просто пропагандой со стороны оппозиции, либо оставшиеся в Алеппо просто решили не афишировать свою принадлежность к этим «каскам», поскольку было очень много опасений у тех, кто сдается... Опасались попасть в плен сирийским спецслужбам», – подытожил Антон Мардасов.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"