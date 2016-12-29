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Трамп призвал США «заняться своей жизнью» вместо санкций против России

07:44 29.12.2016
Дональд Трамп. Фото с офстраницы в Facevook
Дональд Трамп. Фото с офстраницы в Facevook
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США «нужно заняться своей жизнью», заявил избранный президент страны Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о планах ввести новые санкции против России «за хакерские атаки», передает РБК.

«Нам следует заняться своей жизнью. Я думаю, компьютеры очень сильно осложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто не знает, что происходит», — сказал избранный президент США (цитата по Reuters).

Ранее CNN анонсировал введение США против России новых ограничительных мер уже в четверг, 29 декабря. Санкции могут стать ответом американских властей «за вмешательство в выборы» президента США.

Дональд Трамп заявил, что он не знает о комментариях сенатора Линдси Грэм, который накануне заявил, что новые меры могут «больно ударить по России и особенно по [президенту] Владимиру Путину».

«У нас есть скорость, есть много других вещей, но я не уверен, что у нас есть безопасность, в которой мы нуждаемся. Я не говорил с сенаторами [о введении санкций], но точно сделаю это в ближайшее время», — сказал избранный президент США.

Темы: США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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29.12.2016, 11:33
Александр1

США «нужно заняться своей жизнью», заявил избранный президент страны Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Наконец то США кажется получила умного Президента. Путину тоже необходимо перестроиться на внутренние проблемы а и иначе 1993 год повторится и народ в очередной раз не защитит власть...Если бы американцы выбирали бы почаще умных Президентов,смотришь и нам жилось бы лучше. Однако!?
29.12.2016, 10:18
Мик

Правильно мыслит, только пока своих людей не рассадил на посты, и почему то министр обороны ястреб.
29.12.2016, 09:48
буквоед

То, что в кавычках - цитаты, что не в кавычках - измышления.
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