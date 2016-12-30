Обама «нагадил» под кремлевской елкой

США включили в санкционный список ФСБ, ГРУ, и выслали 35 российских дипломатов

Накануне Нового года и за три недели до ухода с поста президента США Барак Обама сделал России прощальный «подарок». В четверг, 29 декабря, Белый дом объявил о высылке сразу 35 российских дипломатов — якобы в ответ на «недопустимое преследование» их американских коллег со стороны российской полиции и спецслужб. Им дали 72 часа, чтобы покинуть Америку. Кроме того, Обама подписал указ о введении новых санкций за предполагаемую причастность Москвы к кибератакам на американские серверы.

В «черный список» офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США оказались включены шесть граждан РФ и пять российских организаций. Это Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное разведывательное управление (ГРУ), а также зеленоградская Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО ПО КСИ), ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ) из Петербурга и компания «ЦОР секьюрити» (бывшая Esage Lab).

Граждане России, перечисленные в документе, — это «связанные с ГРУ» Игорь Коробов (руководитель ГРУ), Игорь Костюков (первый замруководителя ГРУ), Владимир Алексеев (первый замруководителя ГРУ) и Сергей Гизунов (замруководителя ГРУ). Двое других — хакеры под никами Абырвалг (Алексей Белан) и Монстр (Евгений Богачев).

Напомним: первые обвинения в адрес России прозвучали весной, когда был взломан сервер национального комитета Демократической партии. В причастности к этому Белый дом обвинил российских хакеров, якобы работавших на руководство РФ — впрочем, не предъявив никаких доказательств. В разгар скандала американские официальные лица также сообщили, что подозревают хакеров из РФ в атаках на серверы национального комитета Республиканской партии и даже Пентагона.

В Москве подобные обвинения неоднократно называли домыслами. «Нужно или прекратить об этом говорить, или привести наконец-то какие-то доказательства. Иначе это выглядит уже весьма непристойно», — заявил 16 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После введения новых санкций представитель МИД РФ Мария Захарова откровенно высказалась на своей странице в Facebook: «Люди, обитавшие восемь лет в Белом доме, — это не администрация, это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально».

Реакция Кремля также была жесткой. «Это выглядит как абсолютно непредсказуемое проявление агрессии», — заявил Песков. Он пообещал, что действия Белого дома не останутся без ответа.

Так или иначе, Обама ставит избранного президента США Дональда Трампа в сложное положение. В нынешней администрации США признают, что Трамп после инаугурации может без особых трудностей отменить антироссийские санкции и позволить вернуться в страну российским дипломатам. Но это чревато потерей поддержки Республиканской партии, и Трамп, возможно, не захочет спешить с радикальными шагами. А без них новому лидеру США будет очень непросто выстраивать диалог с Москвой.

Что стоит за решениями Обамы, как будут развиваться российско-американские отношения?

— Инаугурация Трампа состоится только 20 января, а наших дипломатов вышлют из США в трехдневный срок, — напоминает доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. — Это очень неприятная ситуация, и понятно, зачем Барак Обама ее создал. Он хочет нагадить Дональду Трампу, максимально осложнить ему внешнюю политику, а заодно отомстить России. Но то, как Обама это делает, и как свои действия объясняет, вызывает у нормальных людей и смех, и жалость.

Уходящий президент США выдвигает два аргумента. Первый — что в Москве преследуют американских дипломатов, второй — что Кремль организовал кибератаки. Однако оба тезиса не выдерживают критики.

Я не слышал, чтобы в последнее время в российской столице подвергались преследованию 35 американских дипломатов, или хотя бы 5 дипломатов. А ситуация с кибератаками и вовсе уморительна. Барак Обама подставляет и себя, и Америку, вынося вопрос на публичное обсуждение, и заявляя, что у него есть доказательства, которые он представит.

— Почему подставляет?

— Если доказательств так и не появится, Обама будет выглядеть жалким. Если же доказательства будут представлены, жалкой будет выглядеть Америка. Поскольку получится, что какая-то «страна-бензоколонка», как любят представлять Россию в американских СМИ, с легкостью взломала сервер правящей партии, и вся американская супер-киберзащита оказалась на нулевом уровне эффективности. Это будет позором и для Америки, и для американских спецслужб.

Было бы куда умнее — если бы кибератаки со стороны РФ действительно имели место — отвечать точно такими же атаками, а не устраивать шоу, которое дискредитирует саму действующую американскую администрацию.

- Как Россия ответит на действия Обамы?

— В дипломатии очень важен так называемый принцип взаимности. Исходя из него, мы просто обязаны выслать ровно 35 американских дипломатов. Замечу, это безальтернативный вариант. Даже если в Америке поймают с поличным нашего дипломата-шпиона, и вышлют его в Россию, мы будем обязаны, следуя принципу взаимности, выслать американского дипломата, невзирая на то, кто прав и кто виноват.

Думаю, именно так поступят сейчас российские власти. Хотя в теории в этой ситуации могла быть разыграна очень красивая комбинация. Если бы Трамп обратился к Путину и сказал: Владимир, не обращайте внимания на идиота, не нужно никого высылать. Тогда бы Путин, так сказать, с барского плеча, проигнорировал бы действия Обамы. Это был бы серьезный дипломатический удар по Америке. Москва бы продемонстрировала, что настолько низко ценит Обаму, настолько считает его за грязь, что не обращает на него внимания.

Но для такого прекрасного шага нам нужно официальное обращение Трампа, а такого обращения нет. Значит, мы не можем просто так отказаться от принципа взаимности — иначе наше бездействие будет трактоваться как наша слабость.

Так что, к сожалению, американских дипломатов выслать придется. Другое дело, я надеюсь, что Трамп это поймет. И никаких серьезных последствий для российско-американских отношений эта взаимная высылка не повлечет.

— Наблюдатели уже шутят, что в последний день своего президентства Обама разобьет все стекла в Белом доме, лишь бы еще сильнее нагадить Трампу, — отмечает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. — Действительно, в этой ситуации непонятно, кому Обама гадит сильнее — России или лично своему преемнику на посту президента США. Складывается впечатление, что Москву и Трампа уходящий президент рассматривает чуть ли ни в связке.

На мой взгляд, у Обамы нет веских доказательств, что к кибератакам причастны российские хакеры, работающие на государство. На это, я считаю, указывает то обстоятельство, что в новом санкционном списке оказались одновременно и ФСБ, и ГРУ. Это значит, его составители действовали методом исключения — высчитывали, какие структуры могут в принципе заниматься хакерством. Я не буду удивлен, если выяснится, что американцы хотели вписать в «черный список» еще и сотрудников Службы внешней разведки (СВР), но банально не смогли узнать имен руководителей секретной службы, кроме ее директора Сергея Нарышкина.

Думаю, мы могли бы хорошо ответить американцам — объявить персонами нон-грата всю верхушку администрации Обамы, включая его лично. Такого в дипломатической практике еще не бывало.

— Трампу это осложнит выстраивание диалога с Россией?

— Мы, понятно, также вышлем 35 американских дипломатов, причем необязательно связанных со спецслужбами. Кандидатами на отправку в Америку могут стать те из них, кто давал негативные оценки действиям России, или выступал против налаживания российско-американских отношений.

Трампу наш ответ трудностей не создает. Все равно в ближайшее время посол США в России, которого избранный президент назначит, будет менять американский дипломатический контингент в Москве. По сути, высылкой 35 американских дипработников, из числа наиболее одиозных, мы только облегчим послу задачу по ротации сотрудников.

— Конгресс США может оказывать в этой ситуации давление на Трампа?

— Конгресс не может влиять на дипломатические назначения. Это исключительно прерогатива нового госсекретаря США, которого также назначит Трамп. Конгрессмены и сенаторы, кроме того, не могут запретить Трампу вернуть в Америку российских дипломатов, которых сейчас выслал Обама. Но о таком варианте, понятно, можно будет договариваться только после инаугурации.

Что же касается новых санкций, они, в основном, носят персональный характер. По большому счету — это мелочь. Ну, не поездят на Запад руководители ГРУ — в этом нет ничего страшного. Со временем эти санкции снимут, если Трамп действительно будет двигаться в направлении нормализации отношений с Россией…

— Антироссийское лобби в США будет делать все для того, чтобы курс администрации Трампа в отношении России стал продолжением курса администрации Обамы, — уверен замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

— В число сторонников жесткой антироссийской позиции входят, как известно, представители Пентагона, спецслужб, военно-промышленного комплекса, крупные финансисты и представители транснациональных компаний. Члены этих групп влияния имеют свои дивиденды от такой политики, и они будут всеми силами стремиться ее сохранить. Думаю, в ближайшее время упор будет сделан на информационные технологии, точнее, на технологии информационной войны.

В СМИ появятся вбросы, которые будут создавать картину такой России, с которой Трампу невозможно сотрудничать, не потеряв лицо. Например, могут быть сделаны попытки обвинить в коррупции первых лиц государства, будут раскручиваться шпионские скандалы, фальсифицироваться факты военных преступлений в Сирии и в Донбассе. План уже реализуется. Каждый день мы видим этому новые подтверждения. Скандал с высылкой из США 35 российских дипломатов как раз из этого числа.

— Трамп призвал США «заняться своей жизнью» вместо санкций против России. Согласны ли вы с тем, что при Обаме власти США не занимались собственной страной, а все больше старались навести «порядок» в мире?

— Президентство Обамы отмечено ростом федерального долга, подъемом стоимости услуг здравоохранения, увеличением социального неравенства, что характеризуется, в частности, ростом числа получающих талоны на питание. Это уже каждый пятый американец. Еще несколько лет назад это был каждый шестой. Или другой пример. 62% американцев имеют на счетах не более 1 тысячи долларов, а 21% вовсе не имеет таких счетов. По данным Gallup, впервые за 35 лет, с тех пор, как правительство стало измерять этот показатель, число закрывающихся бизнесов опережает число открывающихся. Очень показательна в этом смысле розничная торговля. Это одновременно и бизнес, и индикатор покупательной способности населения.

Так вот, Walmart закрыл в США 154 магазина, 36 магазинов закрыла компания Macy`s. Лидер розничной торговли для подростков компания Aeropostale, ликвидировав 113 магазинов в США и 41 магазин в Канаде, объявила о начале оформления процедуры банкротства. Покинули рынок 1784 магазина Radio Shack, 400 магазинов Office Deport/Office Max, 340 торговых точек Dollar Tree/Family Dollar. Это и есть результат политики Обамы.

Средний американец живет хуже, чем восемь лет назад. При этом США учат жизни Украину, поддерживают вооруженную оппозицию в Сирии и никак не могут уйти из Ирака и Афганистана. И все это делается под предлогом необходимости установить в этих странах демократию американского образца. А еще коньком администрации Обамы стало перекладывание с больной головы на здоровую — демонизация России и лично Путина. С Трампом трудно не согласиться: США пора «заняться своей жизнью».

— Трамп рассказал, что провел «очень хороший» разговор с президентом Бараком Обамой. Ранее в своем Twitter Трамп писал, что Обама не обеспечивает гладкую передачу власти. Как, по-вашему, обстоят дела на самом деле? В чем эти «неровности» при передаче власти, и о чем они могли «хорошо» поговорить?

— Трамп постепенно становится политиком и уже не всегда говорит то, что думает. Смена риторики обусловлена именно этим. Надеяться на то, что Трамп, как прежде, будет называть вещи своими именами, не стоит. Что касается содержания разговора, то, полагаю, обсуждались, в частности, технические нюансы передачи власти, и по ним достигнуто понимание. Этот механизм в США за века отработан. Не думаю, что будут какие-то сбои. А то, что Трампу прежде казалось препонами, имеет всего лишь бюрократический характер. Он, будучи бизнесменом, просто это изначально не учитывал. Если же разговор коснулся внешнеполитической повестки, думаю, Обама не преминул рассказать Трампу какую-нибудь очередную страшилку о России.